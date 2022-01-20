虎年到｜環團去年收集337萬個新生利市封　42個地點免費派至月底

即將踏入農曆新年，利市封必不可少。有環團將去年回收、經篩選、分類及重新包裝後共有337萬個「新生利市封」，昨日（19日）起至年廿九（31日）於42個派發地點免費派發，鼓勵市民減少購買，省錢又環保。



綠領行動將去年回收、經篩選、分類及重新包裝後共有337萬個「新生利市封」，昨日（19日）起至年廿九（31日）於42個派發地點免費派發。（綠領行動圖片）

綠領行動連續13年舉辦「利是封回收重用大行動」，受疫情及節日氣氛大減，去年仍成功收集到561萬個利市封；經社福機構學員篩選、分類及重新包裝後，共有337萬個「新生利市封」，其餘未能轉化則會盡量留作製造掛飾。

環團會在港九新界及離島共42個地點免費派發，包括商場、屋邨、社福機構及議員辦事處。利市封經人手篩選，並按尺寸作分類，背面會貼有「綠領行動 - 多謝你支持利是封重用行動」的綠色標貼，方便市民辨識。

▼環團曾回收到不合規格利市封▼



料今年僅派出75% 新生利市封

綠領行動助理項目經理葉翠雯表示，疫情陰霾下派發新生利市封亦受影響，部分原定參與計劃的學校突然在農曆新年前停課，以致臨時退出計劃；加上今年區議員數量大減，對社區派發造成一定影響，預計今年僅派出約75% 新生利市封，餘下數量將留待明年繼續派發。

綠領行動呼籲市民善用「新生利市封」，延續紙張壽命，亦呼籲更多企業及機構積極響應簽署「環保利市封」約章，承諾比去年減少印製或派發利市封，並採用簡約和環保的設計及印製方法，減少浪費。

▼新生利市封公眾派發地點▼

