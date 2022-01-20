旅議會前主席胡兆英合謀定價　錦倫旅運被罰417萬 海景嘉福同被罰

旅遊業議會名譽顧問兼前主席胡兆英任董事總經理的錦倫旅運有限公司，與Tink Labs Limited，在2016年5月至2017年5月期間，就他們在香港9個酒店集團旗下酒店的旅遊景點門票和車票合謀定價，包括8度海逸、恆豐、海景嘉福等，違反《競爭條例》。

競爭事務委員會今日（20日）在競爭事務審裁處，向胡兆英及涉案的4間公司展開法律程序，胡兆英及其集團與競委會達成合作協議，被取消董事資格，為期3年，而其所屬的公司錦倫則被罰款417.7萬元、海景嘉福則罰款160萬元。

同樣涉案的8度海逸及恆豐則沒有與競委會合作，競委會已向審裁處申請，對其施加罰款、收取調查費用及訟費，以及須推行審裁處認為適當及具效用的合規計劃等。



（競委會截圖）

答辯人為，錦倫旅運有限公司、Harbour Plaza 8 Degrees Limited 及海逸酒店管理有限公司（8度海逸擁有人兼經營者）、Prudential Hotel (BVI) Limited（恆豐酒店的擁有人兼經營者）、德厚投資有限公司（海景嘉福的擁有人兼經營者），以錦倫的董事總經理胡兆英。

案情指，錦倫與 Tink Labs Limited在2016年5月至2017年5月期間，協議訂定他們在香港9個酒店集團旗下酒店內銷售的旅遊景點門票及車票的價格。有關酒店集團以及當中1間酒店內的旅遊櫃檯營辦商，擔當「促成者」，在該兩名競爭對手之間傳達定價資料，積極地協助落實該合謀定價安排，涉嫌違反《競爭條例》的「第一行為守則」。

競委會去年2月，向擔當「促成者」的6個酒店集團和一個旅遊櫃檯營辦商發出違章通知書，他們亦接納以該通知書作為解決方法，並在調查期間與競委會合作。隨後，錦倫、胡兆英和海景嘉福同意與競委會合作，終止有關反競爭行為。雙方達成合作協議，共同向在競爭事務審裁處申命令，以處理今次訴訟，有關命令包括：

1. 宣布所有合作答辯人違反了「第一行為守則」或牽涉入違反該守則

2. 向錦倫罰款417.7萬元、海景嘉福則罰款160萬元

3. 向合作答辯人收取競委會的調查費用及訟費

4. 向胡兆英發出取消董事資格令，爲期3年



至於無8度海逸及恆豐，則無與競委會訂位合作協議，競委會向審裁處申請宣布兩名答辯人違反「第一行為守則」、施加罰款、收取競委會的調查費用及訟費，以及要求答辯人須推行審裁處認為適當及具效用的合規計劃。