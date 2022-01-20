巴籍漢姦印尼女罪成　求情稱無用安全套下沒令對方懷孕　囚5年半

巴基斯坦裔男子在交友程式「Skout」認識一名在港工作的女印尼傭後，藉詞介紹新工作，帶她到元朗一賓館的房內強姦，事後給對方100元，早前被裁定強姦罪成，他求情稱案發時雖未有使用安全套，但也沒有令對方懷孕或染上性病。案件今(20日)在高等法院判刑，法官斥巴漢利用女傭急切找新工作的機會，誘她到酒店侵犯，判他監禁5年半。



被告Shahid Mohammad Suleman，24歲，被控於2020年1月19日，在八鄉錦田賓館一房間內，強姦當時25歲的女事主X。

事主X知被告罪成感舒懷

辯方求情時透露，被告來港多年，沒有案底。被告和女事主X在案發前一段時間曾經聊天，X更一度同意和被告性交。被告未有使用安全套，X也沒有因此而懷孕或染上性病。X的創傷報告指X因事件感壓力，但她在得知被告罪成後，略感舒懷。

官斥被告有預謀

法官判刑時則指，被告在案中有計劃行事，他利用事主當時想找工作的機會，誘她到涉案酒店，而她當時認為涉案的會面，是為了見工。法官考慮被告在案中未有使用安全避孕套，以及被告未有案底等因素，最終判囚5年6個月。

被告曾提出4千元性交

案情指，被告和X透過交友程式「Skout」認識，之後保持聯絡。被告曾提出以4000元，要求和X性交，但不果。X其後向被告表達工作方面的不滿，被告稱可助X介紹新工作。

事主以為待見工時遭被告強姦

兩人於案發日下午4時許，在錦上路港鐵站見面，之後坐的士到涉案賓館，被告叫X在房間等待見工。惟他在房內強吻X，又吻X的胸及以手指插X的下體，最終強姦X。X遭侵犯後，再問及見工一事，被告未有理會並給她100元，X未有接受，並於翌日報警。

案件編號：HCCC 330/2020