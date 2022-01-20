袁國勇再解構為何認同殺倉鼠令：本地Delta病毒多了一個特殊突變

本港懷疑出現全球首例倉鼠自然感染新冠病毒，政府日前頒下「殺鼠令」，要求人道毀滅約2,000多隻倉鼠或小動物，引起社會爭議。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇再度解釋為可支持殺鼠令，揭示在寵物店發現的病毒，與去年12月捷克爆發的病毒基因序列最接近，但多了一個名為「D427G」的特殊突變，該突變未曾被海外發現。由於現時尚未知道其傳播性或毒力，亦不知道是否倉鼠產生突變病毒，故只能「忍痛犧牲倉鼠」。

袁國勇又稱「倉鼠也是生命」，表示完全理解市民痛心2,000個生命逝世，希望政府在處理這件事過程中，能多一些同理心。他又提到，科學和醫學不能解决愛心的問題，需要其他專業人士幫助公眾應對情感危機。袁國勇亦重申，新冠病毒大流行是因為人類沒有愛惜大自然，尊重野生動物的生存和棲息地，以致病毒進入人類，甚至是寵物，「最後要犧牲這麼多倉鼠的性命。」



1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠



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袁國勇表示，在寵物店發現的病毒，經過基因測序後，發現與去年12月捷克爆發的病毒基因序列最接近，但並不完全相同。寵物店分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，而捷克的病毒上面沒有檢測到這突變，顯示寵物店發現的病毒可能是一個全新的突變。

「最安全的方法唯有是忍痛犧牲倉鼠」

他強調，現在還未確定此突變病毒是在倉鼠的體內產生後再傳染給人，還是在人的體內產生，亦不知道其傳播性或毒力，故倘不盡快阻止傳播，或會在香港、內地和海外蔓延，「因此，最安全的方法唯有是忍痛犧牲倉鼠。」

▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼



病毒或通過倉鼠從荷蘭進口 倉庫是病毒源

袁國勇說，根據目前的證據鏈可以推斷，病毒有很大的機會是從倉鼠跳到人類身上，但是取得直接的證據比較困難。袁又說，他們在大埔倉庫中，於動物籠子檢測到一個類似非本地的歐洲Delta變體，表明病毒可能是通過倉鼠從荷蘭進口。

他推斷，有理由懷疑該倉庫是病毒源，病毒可以通過交叉感染擴大，並傳播到寵物店和其他許多零售場所，在各處進一步擴大，並且傳染到人類身上，而寵物店已出現第二代傳播。

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「倉鼠也是生命」

對於有倉鼠寵物主人受到心理創傷，袁國勇表示：「倉鼠也是生命，我完全能夠理解市民痛心2千多隻小生命的逝世。」他又說，科學和醫學不能解决「愛心」的問題，故需要其他專業人士的幫助，如心理學家、輔導人員和喪親輔導專家，幫助公眾應對情感危機。

袁國勇指出，這是他們第一次處理寵物感染Delta變種病毒的問題，要求市民從家裡把寵物交給政府處理，他希望政府在處理這件事過程中，能多一些同理心。