疫情．最新｜葵涌邨逸葵樓大爆發　源頭是海景絲麗酒店走漏巴裔婦

撰文：鍾妍 林穎嫺 黃偉倫 梁煥敏 孔繁栩 歐陽德浩 曾凱欣 陳淑霞 黃金棋 鄭秋玲
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本港昨日(20日)新增14宗個案，其中10宗為本地感染。初步陽性個案達20多宗，最少3宗本地源頭不明。另外，葵涌邨逸葵樓爆疫，最少12個單位出現個案，另有一名保安員亦中招，而源頭經追查後，相信是來自海景絲麗酒店「走漏」的巴裔婦。

資料截至1月19日晚上7時

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