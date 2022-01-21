疫情．最新｜葵涌邨逸葵樓大爆發　源頭是海景絲麗酒店走漏巴裔婦

本港昨日(20日)新增14宗個案，其中10宗為本地感染。初步陽性個案達20多宗，最少3宗本地源頭不明。另外，葵涌邨逸葵樓爆疫，最少12個單位出現個案，另有一名保安員亦中招，而源頭經追查後，相信是來自海景絲麗酒店「走漏」的巴裔婦。



資料截至1月19日晚上7時

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封區檢測｜葵涌邨逸葵樓現初陽個案 富昌邨富悅樓1樣本仍在核實

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幼園教師疑相距9秒經過美孚站A出口染疫



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1月20日，專家到葵涌邨逸葵樓視察



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▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼



國泰航空貨運站外判剷車司機確診



第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

