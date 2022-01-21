疫情．最新｜葵涌邨逸葵樓大爆發　源頭是海景絲麗酒店走漏巴裔婦

本港昨日(20日)新增14宗個案，其中10宗為本地感染。初步陽性個案達20多宗，最少3宗本地源頭不明。另外，葵涌邨逸葵樓爆疫，最少12個單位出現個案，另有一名保安員亦中招，而源頭經追查後，相信是來自海景絲麗酒店「走漏」的巴裔婦。
昨日總覽：
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1月19日，長沙灣邨長欣樓封區檢測
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殺倉鼠｜小童或自以為劊子手 恐扭曲價值觀 家長要一起表達情感
疫情｜17歲男學生染Delta 基因與寵物店有別 疑有新源頭
疫情｜日增逾20宗初確診 至少3宗冇源頭 張竹君：有大爆發風險
殺鼠令｜潘烈文：倉庫發現Delta病毒 好大可能倉鼠經寵物店傳人
封區檢測｜葵涌邨逸葵樓現初陽個案 富昌邨富悅樓1樣本仍在核實
消息：教育局正研究中學是否停課 梁子超：停面授學生不用周圍走
殺倉鼠｜批殺鼠量高沒替代方案 生命教育學者稱人寵關係不可忽略
幼園教師疑相距9秒經過美孚站A出口染疫
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1月20日，專家到葵涌邨逸葵樓視察
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▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺倉鼠▼
國泰航空貨運站外判剷車司機確診
▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼
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袁國勇解構認同殺倉鼠令：Delta病毒多一突變 不阻恐成世界災難封區｜政府一晚圍封三大廈 各涉住戶初步確診染變種病毒疫情｜葵涌邨逸葵樓爆疫 街坊怨有人亂拋紙巾恐播毒：唔知抹過咩Little Boss店員顧客Delta基因排序不一 張竹君：動物傳人機會大葵涌邨逸葵樓增2宗確診及多宗初步陽性 涉至少7單位不同樓層座向染疫男生病毒基因與寵物店女售貨員有別 社區或另有Delta傳播鏈殺鼠令｜潘烈文：倉庫發現Delta病毒 好大可能倉鼠經寵物店傳人