記協收到勞工處查詢要求提供資料　稱會限期前回覆

傳媒界最近風波不斷，繼《立場新聞》及《眾新聞》停止營運後，有消息指，多次與官員隔空駁火的香港記者協會，被職工會登記局調查，要求交出過去數年的會員記錄、帳目等資料。記協相關人士透露，已收到勞工處有關資料的查詢。



香港記者協會近年不斷被建制媒體狙擊，去年底亦曾多次與保安局局長鄧炳強公開駁火。鄧炳強早前引述「社會上有聲音」質疑記協是否政治中立，建議記協公開會員名單、資金來源等資料，又質疑記協「滲透校園」，「拉攏」學生記者入會。當時，記協主席陳朗昇否認指控，強調資金來源不涉「外國勢力」，如公開會員資料或違私隱條例。

直至今日，記協終須披露有關資料。有報道指，職工會登記局展開調查香港記者協會，要求交出過去數年的會員記錄、帳目等資料。記協相關人士透露，已收到勞工處有關資料的查詢。

▼12月29日 200警力搜《立場》辦公室▼



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記協：非要求交會員紀錄及帳目

記協表示，已接獲職工會登記局的查詢信件，惟內容並非如有報道所指「要求本會交出過去數年會員紀錄及帳目等資料」，會方將按照當局要求的日子前回覆查詢，並稍後再作公佈。

陳朗昇於上月舉辦的記協年度周年晚宴中致辭時曾表示，由6月當選記協主席至今，新聞界翻天覆地，包括《蘋果日報》多名高層被捕，兩星期停辦。他重提自己當選時的承諾，即使前路再難行記協亦會全力不倒下。