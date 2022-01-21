十一號幹線環評闖關　部份隧道建於大欖郊野公園下方或影響生態

撰文：黃偉倫
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政府之前計劃興建十一號幹線，路政署就項目提交環評研究概要申請，工程項目包括興建約4公里長、雙程三線的藍地隧道，以連接藍地石礦場及掃管笏；1.6公里長的雙程四線大欖涌隧道，以連接掃管笏及青龍頭；1.4公里長、雙程三線的青龍大橋，以連青龍頭及北大嶼山。
文件指，部份隧道工程將於大欖郊野公園下方，可能會間接影響公園附近生境，例如潛在的水位下降，可能引致地下水源枯竭和水源乾涸，影響陸生和水生生物。另外，青龍大橋的海事工程會令自然海洋生境永久喪失，及影響鄰近水質。文件又指，項目暫定於2036年前完成。

十一號幹線走線及詳情（環評研究概要圖片）

根據環評研究概要申請，十一號幹線（元朗至北大嶼山段）旨在加強新界西北與北大嶼山之間的連接，提供第三條通往大嶼山的行車通道，當中包括隧道、高架橋、地面道路和長跨距懸索橋，連接數條策略性道路。

文件指，工程項目總長約20公里，涵蓋藍地、掃管笏、大欖、青龍頭和北大嶼山地區，包括約4公里長、雙程三線的藍地隧道，連接擬建於藍地石礦場及掃管笏的交匯處；1.6公里長、雙程雙線的大欖涌隧道，當中包括隧道、高架橋等，以連接屯門公路及擬建於掃管笏的交匯處；1.4公里長、雙程三線的跨海青龍大橋，橫跨下棚航道，以及連接擬建於青龍頭及北大嶼山的交匯處。另有約 1.9公里長、雙程雙線的掃管笏連接路，包括隧道和高架橋，以連接屯門公路及擬建於掃管笏的交匯處。

路政署早前與奧雅納工程顧問簽署十一號幹線（元朗至北大嶼山段）勘查研究合約。（政府新聞處提供）

文件提到，工程項目部分規劃於大欖郊野公園下方，採用隧道方案，避免直接影響郊野公園。不過仍然可能會有間接影響，包括影響大欖郊野公園附近的生境，如潛在的水位下降，可能導致地下水源枯竭和水源乾涸，影響陸生和水生生物。

另外，由於擬建走線的天橋路段，位於青龍頭和北大嶼山，天橋的著陸點將對附近生境造成直接影響，包括混合林地、植被、潮間帶和潮下帶地區。

青龍大橋工程需填海建造橋塔

此外，建造青龍大橋的海事工程，包括填海以建造橋塔，此舉會令自然海洋生境永久喪失，及影響鄰近水質；馬灣的紅樹林亦可能會受到水質影響。

文件指，是次勘查研究已於2021年9月展開，目標在48個月內完成；與項目興建相關的工程暫定於 2036 年前完成，相關的工程將由各工程合約所委聘的承建商分階段進行。

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