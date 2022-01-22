最新｜居映葵樓、駐荃灣警員初確診　政府稱葵涌邨僱員可居家工作

本港今日(22日)新增26確診，10宗與葵涌邨逸葵樓有關，3宗個案源頭不明，今日初步確診逾100宗，逸葵樓累計個案包括初陽及確診個案達96宗，另映葵樓亦增5宗初陽，累計7宗個案。

今日其中一宗源頭不明個案患者81歲女士，懷疑是Omicron，已退休，與家人住大窩口富強樓，已打3針科興疫苗，1月18日發燒睇私家醫生，1月20日到急症室求診，CT值17屬高病毒量，通常去附近地方購物，見到保安會打招呼，但不會有直接接觸。之前有住葵涌邨逸葵樓的保安於大窩口邨富強樓、富邦樓上班。



【最新疫情總結】

●民建聯立法會議員陳恒鑌引述消息，指今日初確診數字已突破130宗，絕大部份來自葵涌邨。他估計葵涌邨至少需要全邨強制檢測。

●截至中午時段，消息指，葵涌邨逸葵樓有約40宗初確診個案，映葵樓有約30宗初確診。

●距離逸葵樓、映葵樓一段距離的葵涌邨芊葵樓，早前超級傳播者亦曾到訪，政府檢測承辦商今日下午到場，為居民檢測。

●各紀律部隊正動員人手到葵涌邨增援，包括警務處正調動各警區機動部隊，預料當局在葵涌邨的抗疫行動勢進一步擴大。

●葵涌邨染疫人數急增，包括瑪嘉烈醫院一名婦產科服務助理，以及警務處一名駐守荃灣政府合署的文員初確診。

●鄰近葵涌邨、步行只需9分鐘的大窩口邨富強樓今午亦發現初步確診個案。

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資料截至1月19日晚上7時

▼1月21日強制檢測名單▼



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【21:56】警方晚上宣布，一名駐守荃灣警區刑事調查隊的26歲男警員初步確診。該名男警居住於葵涌邨映葵樓，獲安排接受病毒檢測。於今日(22日)男警檢測結果為初步陽性。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為1月20日。

【21:20】因應疫情的最新發展，政府今日（22日）已通知各政策局和部門，居於葵涌邨的所有政府僱員，暫時不用返回工作地點，留在家中，盡量減少外出，直至所屬政策局和部門另行通告為止。公務員事務局局長聶德權呼籲其他企業的僱主，在可行的情況下向員工作出類似的安排，攜手抗疫。

他表示，為應付執行各項與防疫相關的措施，在考慮個別行動實際規模和人手需要後，政府會適當調派政策局和部門人員提供跨部門支援。

【18:45】林鄭表示全民檢測就要全港700萬人禁足，不要說全港，全九龍西居民禁足5天，甚至24小時，都係好大影響，「呢個係常識既問題，能力唔係無但係有限，各位記者能力都有限，叫你每日寫500條稿都唔可能」。目前有做污水強制檢測，再做RTD，累計有10萬人次被禁足，直至陰性，全港禁足點樣做？好實際問題，人人都要諗下點樣做，禁足我就日日做，5日禁足有其科學理據。另外，鄰近葵涌邨的大窩口邨都有風險，會留意情況，有需要推出相關措施。

年初四現行措施持續28天後，但放寬機會比較微。「係咪百分百唔放，或利用疫苗氣咁放」，會再仔細討論，適時公布

【18:40】林鄭表示這兩年經驗，要知道行動是否做得夠及時，有效措施能越早越及時做到當然愈好，有些唔完全同科學，內部每一次高層督導，每次有需要就要盡全力去做，不會故意不做，當然有時，是否做到市民完全滿意，有時涉及能力限制，如送餐時間，就涉及送能力問題可能都有些限制。

鑑於OMICRON快，希望走在疫情之前，呢一排工作已按化驗所最新資料去做，如芊葵樓都未去到衞生署，在承測商知有個案，已採取行動，已經盡量好及時。圍封吸收了逸葵樓經驗，映葵居民封區檢測後，銜接去禁足家居隔離，

【18:35】運輸及房屋局局長陳帆表示，負責葵涌邨清潔工作由單一承辦商「真會記」負責，有關患者可自由出入屋邨垃圾房的責任問題，詳情要再調查。

逸葵樓有2700居民需5天禁足居家隔離，昨晚起房署牽頭聯合行動，各部門超過250多名人員參與，稍後有其他部門會輪替加入。明白禁足5天，居家隔離對市民有影響，購買食物都有需要，昨起已提供早午晚餐，以解購食物困難，雖然不能夠滿足全部人口味，但都有豬牛雞素食選擇，留意到派餐有個別延誤情況，會改善，因應實際情況，會為有需要市民，提供家居日用品。

【18:31】林鄭月娥四項呼籲：

1)不受禁足規定影響的葵涌邨居最好留在家中，盡量少外出，注重何人衞生，若暴露高風險工作的不受限制邨民，包括在安老院等地點工作。，呼籲「唔好繼續」上班，希望僱主配合，否則院舍、安老院、醫療機構傳播就非常危險

2)市民要少聚會，每一次都有風險，特別是小朋友及長者打針比率低，小朋友剛先開始打針，5歲以下不打，故要減少外出。OMICRON對小朋友影響大，長者更有生命危險

3)未接種疫苗要盡快打針，昨天有4.8萬人次打針，首針人數回升佔2萬人，令香港合資格首針接種率去到77.5%，距離八成甚至八成更高是有機會，呼籲合資格市民盡快預約打第3針加強劑。

4)當全世界OMICRON風險感染成主流，但本港再有倉鼠引起DELTA傳播，若市民行蹤擔有風險應盡快接受檢測：

【18:22】林鄭月娥公佈新增圍封強檢措施：

1)映葵樓今起5天禁足圍封檢測，但今晚未能提供晚飯，明日起提供三餐膳食。

2)今晚4座葵涌邨樓宇進行圍封強檢，包括芊葵樓(已出現多宗初陽個案)、曉葵樓(已有一宗個案)、旭葵樓、雅葵樓。

3)葵涌邨餘下另外11座，列入強檢測名單，居民要做多次檢測。除此16座外，位於中間的葵馥苑兩座警察宿舍都納入強檢名單。

【18:10】特首林鄭月娥表示會採取進一步措施阻截疫情，截至4點半，葵涌邨各樓宇相關個案無論初確、確累計105宗，逸葵樓96宗，映葵樓8宗，曉葵樓1宗，好擔心幾何式爆發出現。

首宗個案在逸葵樓垃圾房，在逸葵樓提供清潔服務，清潔工自住映葵樓14樓，另一單係住曉葵樓清潔工，在自檢期間發現，因曉葵樓未需強檢，引起這些傳播，房署已向外判承辦商查詢，一間做晒全邨16幢樓清潔，了解佢地運作同清潔工人。第一是住映葵樓，負責做逸葵樓垃圾房、收集各戶垃圾到垃圾槽，居民放垃圾後，佢收去垃圾房。

今次行動非常龐大，每座涉及2000多名居民，1000個單位，16座已有3.5萬居民，加埋兩座警察宿舍，需處理3.6至3.7萬檢測。

【17:10】對於全港面對的爆發風險，張竹君表示Omicron好難控制，好多人無病徵，或病徵似感冒，好多人輕視。最近有個案有病徵睇醫生去拎樣本才發現，不要以為是冬天流感，流感最近其實無特流行，如有病徵好可能係新冠肺炎多過其他原因。不舒服及去過高危地方要檢測，由於潛伏期短，發現時好多時已傳家人及其他人。提醒市民要保持警覺，做檢測，減活動。

【17:04】今日其中一宗源頭不明個案患者81歲女士，懷疑是Omicron，已退休，與家人住大窩口富強樓，已打3針科興疫苗，1月18日發燒睇私家醫生，1月20日到急症室求診，CT值17屬高病毒量，通常去附近地方購物，見到保安會打招呼，但不會有直接接觸。之前有住葵涌邨逸葵樓的保安是住大窩口邨富強樓。

【16:45】瑪嘉烈醫院婦產科兩名病人服務助理感染，第一名病人服務助理1月21日喉痛去仁濟急症檢測確診，住映葵樓18樓，協助，協助護士做護理程序，工作戴住口罩。20號晚曾與另一產前病房服務助理在茶水間傾談，一人無戴口罩，但另一人有戴。８人要檢疫。無病人是密切接觸者。

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【16:45】初陽個案逾100宗，好大部分是逸葵樓居民，逸葵樓有96個住戶或訪客為初陽或確診。另有確診包括之前保安，在映葵樓居住，而在逸葵樓返工的清潔工人，居曉葵樓的清潔工。加上之前兩宗映葵樓確診，今日再多5位映葵居民初陽；另加多一位第6位是瑪嘉烈醫院工作，總共涉8個單位。

逸葵個案中，其中一人在葵涌邨商場三台平台的松悅園耆和護養院工作，1月20日最後上班 ，患者1月19 檢測陰性，1月21不適再檢測陽。患者49歲男，院內有百多院友，主要負責照顧50多名院友，若確診院友要檢疫，院友會去亞博館檢疫。患者亦有在德昌大廈德昌護老院工作，不會接觸長者，負責在藥房派藥，相關人士要檢測。

【16:35】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示今確診26宗確診個案，10宗與逸葵樓有關。8宗為逸葵樓住戶或逗留過的家人，兩人是映葵樓居民，其中一人是逸葵樓清潔工，另一人為其同層映葵樓探訪的小朋友。今日有三宗本地源頭不明。

逸葵樓環境樣本發現陽性，包括8樓走廊的電梯按掣，以及7樓垃圾房入面的內手柄。

【15:41】消息指，一名居於葵涌邨、在瑪嘉烈醫院婦產科A3病房工作的病人服務助理初步確診。據了解，該名員工於前晚上夜班，工作至昨日早上。

葵涌邨爆疫｜消息︰紀律部隊集結人手增援 各警區正抽調機動部隊

【15:26】逸葵樓感染群組大爆發，有立法會議員引述消息，指今日至少有130宗初確診，絕大部份來自爆疫的葵涌邨，估計為防病毒擴散，「最低消費需要全邨強制檢測。



消息指，各大紀律部隊正集結人手，以備有需要時增援協助圍封行動。據了解，各大警區正抽調機動部隊（PTU）人手，其他紀律部隊亦會各借出數十名人員，以準備應急需要。除警隊外，據了解，逸葵樓昨晚首日圍封行動，海關亦有派員落場協助運作。

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【14:53】民建聯立法會議員陳恒鑌向《香港01》表示，據了解今日最新初步確診數字將超過130宗，絕大部份來自葵涌邨。

陳恒鑌指目前感染數字仍未作實，但葵涌邨感染個案已是「火頭處處」，初確個案不止來自逸葵及映葵樓，相信全葵涌邨今日將有進一步行動，緊急呼籲居民做好心理準備，切勿外出。

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封區｜葵涌邨逸葵樓禁足首日 居民批效率慢、樓層無大清潔

【13:51】葵涌邨逸葵樓爆發Omicron疫情，政府周五（21日）傍晚6時起實行禁足令強制檢測五日。經過一晚後，有居民投訴當局效率慢，昨晚10時才獲派晚飯，今早（22日）亦要至早上10時才取得早餐，至中午1時亦未有午餐。



有居民亦不滿大廈各樓層走廊未有進行大清潔，也沒有人通知居民何時可落樓進行檢測。居民又要求政府上門進行檢測，「我哋落去搭𨋢都好容易被傳染，都唔知邊個係中咗招！」

逸葵樓料存多個傳播源 梁子超憂第五波高度擴散全港 籲市民留家

【13:34】逸葵樓感染群組大爆發，消息指逸葵樓及映葵樓，今（22日）合共新增逾70人初步確診，即累計有逾90人中招。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，按照目前擴散速度及人數，相信樓宇內存有多個傳播源，並以繼發式「一代傳一代」急速爆發。他形容，目前最大隱憂是當局的圍封行動有所延遲，有關個案曾走出社區，涉及數十人的行蹤難即時全部追查到，致第五波疫情有機會高度擴散到全港。梁認為，港府應呼籲市民留家，並進一步加強檢測能力。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

逸葵樓大爆疫 專家料年初四恢復堂食微乎其微 餐飲業嘆年關難過

【13:06】臨近農曆新年，原有望最快於年初四或以「疫苗氣泡」為基礎，重開晚市堂食。呼吸系統專科醫生梁子超認為，初四恢復晚市堂食機會「微乎其微」，目前首要擔心第五波疫情走勢會更「慘烈」。



香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，因應葵涌邨逸葵樓疫情大爆發，憂政府延長禁晚市堂食安排，形容原應是生意旺季的過年檔期變成「年關難過」。飲食界預料將少四成生意，更估計不少酒樓會「捱唔住」結業。

黃家和說，原應是生意旺季的過年檔期變成「年關難過」。飲食界預料將少四成生意，更估計不少酒樓會「捱唔住」結業。（資料圖片）

居葵涌邨逸葵樓警務處文員中招 駐守荃灣政府合署 周四最後上班

【12:51】警方表示，一名居於逸葵樓的32歲女患者，為駐守人事部人事服務及職員關係科的文職人員。在強制檢測期間，初步證實對病毒呈陽性。其辦公室位於荃灣政府合署，周四（20日）最後上班，工作期間有佩戴口罩。至於有可能與該患者可能有密切接觸的警署人員，須接受檢測。衞生署調查後或要送往檢疫中心隔離。

葵涌邨爆疫｜陳恒鑌：新增初確遠超70宗 相信映葵樓有進一步行動

【12:44】葵涌邨逸葵樓爆疫，迅速蔓延同邨映葵樓。民建聯立法會議員陳恒鑌引述消息指，今日邨內至少新增逾70宗初步確診個案，分別有約40宗來自逸葵樓、以及約30宗來自映葵樓。他相信映葵樓今日將有進一步行動，緊急呼籲居民做好心理準備。

消息：逸葵樓、映葵樓今增逾40宗初確診 倉鼠播Delta疑有新個案

【11:39】葵涌邨逸葵樓近日出現約20宗確診個案，其中一名居映葵樓、於葵涌邨內工作的清潔工昨日初步確診，因會到大廈不同層數工作，當局不排除她於不同樓層曾經接觸居民，導致人與人之間傳播，疑為「超級傳播者」。消息指，今日（22日）群組再新增40宗初步陽性個案，涉及逸葵樓及映葵樓。

【11:08】逸葵樓感染群組大爆發，繼昨日衞生防護中心公佈預告有逾10宗初陽個案後，消息指，今日逸葵樓及映葵樓等住戶、訪客、工作人員中，再增逾40宗初步確診，即連同昨日隨時新增近60宗個案。

另外，相信是倉鼠傳播的Delta群組亦有擴大趨勢，據悉，今日一宗暫列本地無源頭的初陽個案，男患者曾於一間食肆與一名長輩進食及傾談後染疫，雖暫未列入倉鼠群組，但該名長輩有飼養倉鼠，未知有否關連。

強制檢測｜黃大仙污水樣本陽性豪苑一帶列強檢 另列41個指明地方

【10:46】政府公布，將42個指明地方納入強制檢測公告。其中，因應15宗初步陽性檢測個案、兩宗與輸入個案有關的個案及一宗與本地個案有關的個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。其中包括位於深水埗、荃灣及東涌的多間食肆，大窩口邨富邦樓、富德樓及富民樓、青衣長安邨安濤樓、中大新亞書院學生及教職員餐廳「Now & (當下) 」等亦被納入強檢，在指定時間曾身處有關地點的人士，需進行多次強制檢測。

另外，因應黃大仙有污水樣本檢測呈陽性，指明區域內的全部大廈或構築物均被納入強制檢測公告，包括鳳德公園、豪苑第一至三座、嗇色園社會服務大樓一帶。於1月8日至21日，曾身處於指明地點超過一小時的人士都需要強檢。

殺倉鼠｜為盡快切斷傳播鏈 漁護署署長：要做唔係咁受歡迎嘅決定

【09:56】銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名顧客確診後，政府決定撲殺全港寵物店倉鼠，並強烈建議市民交出去年12月22日後購買的倉鼠，做法惹來不少批評。漁護署署長梁肇輝今早（22日）在電台節目時直言，「如果等研究清楚先做嘢，負擔唔起，如果一邊做研究一邊擴散，好多人會受影響」，故當下決定首要是切斷傳播鏈；又承認署方未有適當設備及措施為動物反覆測試，在平衡動物福祉及公共衞生上「要同時間競賽、切斷傳鏈，保護大眾前題要做唔係咁受歡迎嘅決定。」

封區｜深水埗南昌街35至37號50人受檢 無人確診

【07:43】政府昨晚因應一名40歲地盤工初步確診，圍封深水埗南昌街35至37號檢測。當局今早表示，上址沒有發現陽性檢測個案。

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼



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Omicron｜葵涌邨映葵樓今晨4時突被圍封強檢 政府料晚上7時完成

【04:05】葵涌邨繼逸葵樓爆發Omicron疫情而需圍封檢測五日，政府今日（22日）凌晨4時突宣布，已有一宗確診個案的葵涌邨映葵樓，昨日再發現兩宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，因此映葵樓由凌晨4時起圍封強制檢測，目標今晚7時完成行動，居民期間不能離開。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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▼1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼



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▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民再檢測▼



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葵涌邨逸葵樓禁足隔離至下周三 中學生情侶「預備五日冇得見」

【01:38】葵涌邨逸葵樓爆發Omicron疫情，政府周五（21日）傍晚6時起實行禁足令強制檢測五日，但居民至要下周三（26日）早上第五次檢測呈陰性才有望解禁。周五晚一別五日不能見，中學生小情侶晚上在逸葵樓大閘外，男生送女友回家禁足隔離，顯得依依不捨，「預備五日冇得見」。

中四學生余同學周五晚送女友回逸葵樓禁足隔離，此前二人一同晚飯，再購買日用品及糧食，「預備五日冇得見」。（楊凱力攝)

▼1月21日，南昌街35至37號封區檢測▼



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▼1月21日，政府派派員到北河街一帶消毒▼



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昨日總覽：疫情．1.21｜葵涌邨逸葵樓2700居民禁足隔離5日 深水埗有新火頭

逸葵樓增至20人中招 病毒入侵鄰座映葵樓 清潔工及2歲童初確診

疫情│巴裔婦丈夫拾荒致葵涌邨逸葵樓爆疫 疑關鍵超級傳播者曝光

Omicron｜圖解巴裔婦檢疫群組 11日傳5代涉逾40人直逼國泰空姐母

Omicron｜ 葵涌邨逸葵樓20人染疫 2700居民原址禁足5日隔離

Omicron｜葵涌邨逸葵樓老翁獨自隔離 女兒目送父入樓作淚的控訴

梁子超倡逸葵樓禁足三日 指Omicron發病快 上午陰性下午可傳染

葵涌邨逸葵樓1連3天強檢 居民指自出自入未有檢查 較圍封強檢鬆

01消息｜政府原計劃隔離逸葵樓全部1400名居民 中途臨時取消

疫情｜向逸葵樓鄰近3460戶派快速測試套裝 不能替代強制檢測

葵涌邨逸葵樓居民禁足首晚9時後獲派飯 有燒味飯等至少8款可揀

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚晚餐▼



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深水埗增源頭不明個案 40歲地盤工居南昌街 葵涌象山邨地盤開工

封區｜建築工初確診源頭未明 深水埗南昌街35至37號封區強檢

Omicron｜有南亞人士仍於大南街擺地攤 排檔檔主：見過賣垃圾

Omicron｜北河街街市提早今晚7時關閉 全面清潔消毒攤檔明天重開

香港仔龍薈現傳播 增一食客確診 與患者相距甚遠惟均曾用洗手間

強制檢測｜香港仔逾廿幢住宅納強檢 深井浪翠園2期一帶上榜

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蔡若蓮：2.24疫苗氣泡生效 沒健康證明又未打針老師 不可入校園

第五波疫情｜樹仁大學提前放農曆新年假期 長達15天直至2月7日

停課｜逾百巴士線續縮班兩周 新巴城巴約20條學校路線暫停服務

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▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼



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殺倉鼠｜銅鑼灣及大埔廣場I Love Rabbit樣本呈陽性 顧客要檢測

殺鼠令｜全港寵物店連棄養倉鼠已被人道毀滅 漁護署累計殺2298隻

殺鼠令｜漁護署譴責有人阻接收倉鼠 促停止及交回 已就事件報警

Little Boss前員工哭訴非賣品小動物被殺 批漁護署有殺錯無放過

第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

