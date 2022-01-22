最新｜消息：馬會將於1.26關閉所有投注站　新春金多寶取消

本港今日(22日)新增26確診，10宗與葵涌邨逸葵樓有關，3宗個案源頭不明，今日初步確診逾100宗，逸葵樓累計個案包括初陽及確診個案達96宗，另映葵樓亦增5宗初陽，累計7宗個案。

今日其中一宗源頭不明個案患者81歲女士，懷疑是Omicron，已退休，與家人住大窩口富強樓，已打3針科興疫苗，1月18日發燒睇私家醫生，1月20日到急症室求診，CT值17屬高病毒量，通常去附近地方購物，見到保安會打招呼，但不會有直接接觸。之前有住葵涌邨逸葵樓的保安於大窩口邨富強樓、富邦樓上班。



【最新疫情總結】

●消息：馬會將於1.26關閉所有投注站，至另行通知。而星期一及二投注處只會提供存款提款兌現現金券及派彩服務。另外，六合彩新春金多寶將取消。

●距離逸葵樓、映葵樓一段距離的葵涌邨芊葵樓，早前超級傳播者亦曾到訪，政府檢測承辦商今日下午到場，為居民檢測。

●各紀律部隊正動員人手到葵涌邨增援，包括警務處正調動各警區機動部隊，預料當局在葵涌邨的抗疫行動勢進一步擴大。

●葵涌邨染疫人數急增，包括瑪嘉烈醫院一名婦產科服務助理，以及警務處一名駐守荃灣政府合署的文員初確診。

●鄰近葵涌邨、步行只需9分鐘的大窩口邨富強樓今午亦發現初步確診個案。

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資料截至1月19日晚上7時

▼1月21日強制檢測名單▼



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【23:14】因應葵涌邨疫情的最新發展，教育局今日（22日）宣布，全港學校（包括中學、小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）由下星期一（24日）起，應暫時安排居於葵涌邨的教職員不用回校工作，而位於葵涌邨受限制與檢測宣告影響區域及鄰近的學校亦應考慮安排所有教職員在家工作，並停止原定在校內進行的活動，直至學校農曆新年假期。

【23:11】消息：馬會將於1.26關閉所有投注站，至另行通知。而星期一及二投注處只會提供存款提款兌現現金券及派彩服務。另外，六合彩新春金多寶將取消。

【21:56】警方晚上宣布，一名駐守荃灣警區刑事調查隊的26歲男警員初步確診。該名男警居住於葵涌邨映葵樓，獲安排接受病毒檢測。於今日(22日)男警檢測結果為初步陽性。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他最後一日上班日為1月20日。

【21:20】因應疫情的最新發展，政府今日（22日）已通知各政策局和部門，居於葵涌邨的所有政府僱員，暫時不用返回工作地點，留在家中，盡量減少外出，直至所屬政策局和部門另行通告為止。公務員事務局局長聶德權呼籲其他企業的僱主，在可行的情況下向員工作出類似的安排，攜手抗疫。

他表示，為應付執行各項與防疫相關的措施，在考慮個別行動實際規模和人手需要後，政府會適當調派政策局和部門人員提供跨部門支援。

【18:45】林鄭表示全民檢測就要全港700萬人禁足，不要說全港，全九龍西居民禁足5天，甚至24小時，都係好大影響，「呢個係常識既問題，能力唔係無但係有限，各位記者能力都有限，叫你每日寫500條稿都唔可能」。目前有做污水強制檢測，再做RTD，累計有10萬人次被禁足，直至陰性，全港禁足點樣做？好實際問題，人人都要諗下點樣做，禁足我就日日做，5日禁足有其科學理據。另外，鄰近葵涌邨的大窩口邨都有風險，會留意情況，有需要推出相關措施。

年初四現行措施持續28天後，但放寬機會比較微。「係咪百分百唔放，或利用疫苗氣咁放」，會再仔細討論，適時公布

【18:40】林鄭表示這兩年經驗，要知道行動是否做得夠及時，有效措施能越早越及時做到當然愈好，有些唔完全同科學，內部每一次高層督導，每次有需要就要盡全力去做，不會故意不做，當然有時，是否做到市民完全滿意，有時涉及能力限制，如送餐時間，就涉及送能力問題可能都有些限制。

鑑於OMICRON快，希望走在疫情之前，呢一排工作已按化驗所最新資料去做，如芊葵樓都未去到衞生署，在承測商知有個案，已採取行動，已經盡量好及時。圍封吸收了逸葵樓經驗，映葵居民封區檢測後，銜接去禁足家居隔離，

【18:35】運輸及房屋局局長陳帆表示，負責葵涌邨清潔工作由單一承辦商「真會記」負責，有關患者可自由出入屋邨垃圾房的責任問題，詳情要再調查。

逸葵樓有2700居民需5天禁足居家隔離，昨晚起房署牽頭聯合行動，各部門超過250多名人員參與，稍後有其他部門會輪替加入。明白禁足5天，居家隔離對市民有影響，購買食物都有需要，昨起已提供早午晚餐，以解購食物困難，雖然不能夠滿足全部人口味，但都有豬牛雞素食選擇，留意到派餐有個別延誤情況，會改善，因應實際情況，會為有需要市民，提供家居日用品。

【18:31】林鄭月娥四項呼籲：

1)不受禁足規定影響的葵涌邨居最好留在家中，盡量少外出，注重何人衞生，若暴露高風險工作的不受限制邨民，包括在安老院等地點工作。，呼籲「唔好繼續」上班，希望僱主配合，否則院舍、安老院、醫療機構傳播就非常危險

2)市民要少聚會，每一次都有風險，特別是小朋友及長者打針比率低，小朋友剛先開始打針，5歲以下不打，故要減少外出。OMICRON對小朋友影響大，長者更有生命危險

3)未接種疫苗要盡快打針，昨天有4.8萬人次打針，首針人數回升佔2萬人，令香港合資格首針接種率去到77.5%，距離八成甚至八成更高是有機會，呼籲合資格市民盡快預約打第3針加強劑。

4)當全世界OMICRON風險感染成主流，但本港再有倉鼠引起DELTA傳播，若市民行蹤擔有風險應盡快接受檢測：

【18:22】林鄭月娥公佈新增圍封強檢措施：

1)映葵樓今起5天禁足圍封檢測，但今晚未能提供晚飯，明日起提供三餐膳食。

2)今晚4座葵涌邨樓宇進行圍封強檢，包括芊葵樓(已出現多宗初陽個案)、曉葵樓(已有一宗個案)、旭葵樓、雅葵樓。

3)葵涌邨餘下另外11座，列入強檢測名單，居民要做多次檢測。除此16座外，位於中間的葵馥苑兩座警察宿舍都納入強檢名單。

【18:10】特首林鄭月娥表示會採取進一步措施阻截疫情，截至4點半，葵涌邨各樓宇相關個案無論初確、確累計105宗，逸葵樓96宗，映葵樓8宗，曉葵樓1宗，好擔心幾何式爆發出現。

首宗個案在逸葵樓垃圾房，在逸葵樓提供清潔服務，清潔工自住映葵樓14樓，另一單係住曉葵樓清潔工，在自檢期間發現，因曉葵樓未需強檢，引起這些傳播，房署已向外判承辦商查詢，一間做晒全邨16幢樓清潔，了解佢地運作同清潔工人。第一是住映葵樓，負責做逸葵樓垃圾房、收集各戶垃圾到垃圾槽，居民放垃圾後，佢收去垃圾房。

今次行動非常龐大，每座涉及2000多名居民，1000個單位，16座已有3.5萬居民，加埋兩座警察宿舍，需處理3.6至3.7萬檢測。

【17:10】對於全港面對的爆發風險，張竹君表示Omicron好難控制，好多人無病徵，或病徵似感冒，好多人輕視。最近有個案有病徵睇醫生去拎樣本才發現，不要以為是冬天流感，流感最近其實無特流行，如有病徵好可能係新冠肺炎多過其他原因。不舒服及去過高危地方要檢測，由於潛伏期短，發現時好多時已傳家人及其他人。提醒市民要保持警覺，做檢測，減活動。

【17:04】今日其中一宗源頭不明個案患者81歲女士，懷疑是Omicron，已退休，與家人住大窩口富強樓，已打3針科興疫苗，1月18日發燒睇私家醫生，1月20日到急症室求診，CT值17屬高病毒量，通常去附近地方購物，見到保安會打招呼，但不會有直接接觸。之前有住葵涌邨逸葵樓的保安是住大窩口邨富強樓。

【16:45】瑪嘉烈醫院婦產科兩名病人服務助理感染，第一名病人服務助理1月21日喉痛去仁濟急症檢測確診，住映葵樓18樓，協助，協助護士做護理程序，工作戴住口罩。20號晚曾與另一產前病房服務助理在茶水間傾談，一人無戴口罩，但另一人有戴。８人要檢疫。無病人是密切接觸者。

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【16:45】初陽個案逾100宗，好大部分是逸葵樓居民，逸葵樓有96個住戶或訪客為初陽或確診。另有確診包括之前保安，在映葵樓居住，而在逸葵樓返工的清潔工人，居曉葵樓的清潔工。加上之前兩宗映葵樓確診，今日再多5位映葵居民初陽；另加多一位第6位是瑪嘉烈醫院工作，總共涉8個單位。

逸葵個案中，其中一人在葵涌邨商場三台平台的松悅園耆和護養院工作，1月20日最後上班 ，患者1月19 檢測陰性，1月21不適再檢測陽。患者49歲男，院內有百多院友，主要負責照顧50多名院友，若確診院友要檢疫，院友會去亞博館檢疫。患者亦有在德昌大廈德昌護老院工作，不會接觸長者，負責在藥房派藥，相關人士要檢測。

【16:35】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示今確診26宗確診個案，10宗與逸葵樓有關。8宗為逸葵樓住戶或逗留過的家人，兩人是映葵樓居民，其中一人是逸葵樓清潔工，另一人為其同層映葵樓探訪的小朋友。今日有三宗本地源頭不明。

逸葵樓環境樣本發現陽性，包括8樓走廊的電梯按掣，以及7樓垃圾房入面的內手柄。

【15:41】消息指，一名居於葵涌邨、在瑪嘉烈醫院婦產科A3病房工作的病人服務助理初步確診。據了解，該名員工於前晚上夜班，工作至昨日早上。

葵涌邨爆疫｜消息︰紀律部隊集結人手增援 各警區正抽調機動部隊

【15:26】逸葵樓感染群組大爆發，有立法會議員引述消息，指今日至少有130宗初確診，絕大部份來自爆疫的葵涌邨，估計為防病毒擴散，「最低消費需要全邨強制檢測。



消息指，各大紀律部隊正集結人手，以備有需要時增援協助圍封行動。據了解，各大警區正抽調機動部隊（PTU）人手，其他紀律部隊亦會各借出數十名人員，以準備應急需要。除警隊外，據了解，逸葵樓昨晚首日圍封行動，海關亦有派員落場協助運作。

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【14:53】民建聯立法會議員陳恒鑌向《香港01》表示，據了解今日最新初步確診數字將超過130宗，絕大部份來自葵涌邨。

陳恒鑌指目前感染數字仍未作實，但葵涌邨感染個案已是「火頭處處」，初確個案不止來自逸葵及映葵樓，相信全葵涌邨今日將有進一步行動，緊急呼籲居民做好心理準備，切勿外出。

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封區｜葵涌邨逸葵樓禁足首日 居民批效率慢、樓層無大清潔

【13:51】葵涌邨逸葵樓爆發Omicron疫情，政府周五（21日）傍晚6時起實行禁足令強制檢測五日。經過一晚後，有居民投訴當局效率慢，昨晚10時才獲派晚飯，今早（22日）亦要至早上10時才取得早餐，至中午1時亦未有午餐。



有居民亦不滿大廈各樓層走廊未有進行大清潔，也沒有人通知居民何時可落樓進行檢測。居民又要求政府上門進行檢測，「我哋落去搭𨋢都好容易被傳染，都唔知邊個係中咗招！」

逸葵樓料存多個傳播源 梁子超憂第五波高度擴散全港 籲市民留家

【13:34】逸葵樓感染群組大爆發，消息指逸葵樓及映葵樓，今（22日）合共新增逾70人初步確診，即累計有逾90人中招。



呼吸系統專科醫生梁子超認為，按照目前擴散速度及人數，相信樓宇內存有多個傳播源，並以繼發式「一代傳一代」急速爆發。他形容，目前最大隱憂是當局的圍封行動有所延遲，有關個案曾走出社區，涉及數十人的行蹤難即時全部追查到，致第五波疫情有機會高度擴散到全港。梁認為，港府應呼籲市民留家，並進一步加強檢測能力。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

逸葵樓大爆疫 專家料年初四恢復堂食微乎其微 餐飲業嘆年關難過

【13:06】臨近農曆新年，原有望最快於年初四或以「疫苗氣泡」為基礎，重開晚市堂食。呼吸系統專科醫生梁子超認為，初四恢復晚市堂食機會「微乎其微」，目前首要擔心第五波疫情走勢會更「慘烈」。



香港餐飲聯業協會會長黃家和坦言，因應葵涌邨逸葵樓疫情大爆發，憂政府延長禁晚市堂食安排，形容原應是生意旺季的過年檔期變成「年關難過」。飲食界預料將少四成生意，更估計不少酒樓會「捱唔住」結業。

黃家和說，原應是生意旺季的過年檔期變成「年關難過」。飲食界預料將少四成生意，更估計不少酒樓會「捱唔住」結業。（資料圖片）

居葵涌邨逸葵樓警務處文員中招 駐守荃灣政府合署 周四最後上班

【12:51】警方表示，一名居於逸葵樓的32歲女患者，為駐守人事部人事服務及職員關係科的文職人員。在強制檢測期間，初步證實對病毒呈陽性。其辦公室位於荃灣政府合署，周四（20日）最後上班，工作期間有佩戴口罩。至於有可能與該患者可能有密切接觸的警署人員，須接受檢測。衞生署調查後或要送往檢疫中心隔離。

葵涌邨爆疫｜陳恒鑌：新增初確遠超70宗 相信映葵樓有進一步行動

【12:44】葵涌邨逸葵樓爆疫，迅速蔓延同邨映葵樓。民建聯立法會議員陳恒鑌引述消息指，今日邨內至少新增逾70宗初步確診個案，分別有約40宗來自逸葵樓、以及約30宗來自映葵樓。他相信映葵樓今日將有進一步行動，緊急呼籲居民做好心理準備。

消息：逸葵樓、映葵樓今增逾40宗初確診 倉鼠播Delta疑有新個案

【11:39】葵涌邨逸葵樓近日出現約20宗確診個案，其中一名居映葵樓、於葵涌邨內工作的清潔工昨日初步確診，因會到大廈不同層數工作，當局不排除她於不同樓層曾經接觸居民，導致人與人之間傳播，疑為「超級傳播者」。消息指，今日（22日）群組再新增40宗初步陽性個案，涉及逸葵樓及映葵樓。

【11:08】逸葵樓感染群組大爆發，繼昨日衞生防護中心公佈預告有逾10宗初陽個案後，消息指，今日逸葵樓及映葵樓等住戶、訪客、工作人員中，再增逾40宗初步確診，即連同昨日隨時新增近60宗個案。

另外，相信是倉鼠傳播的Delta群組亦有擴大趨勢，據悉，今日一宗暫列本地無源頭的初陽個案，男患者曾於一間食肆與一名長輩進食及傾談後染疫，雖暫未列入倉鼠群組，但該名長輩有飼養倉鼠，未知有否關連。

強制檢測｜黃大仙污水樣本陽性豪苑一帶列強檢 另列41個指明地方

【10:46】政府公布，將42個指明地方納入強制檢測公告。其中，因應15宗初步陽性檢測個案、兩宗與輸入個案有關的個案及一宗與本地個案有關的個案，有39個指明地方被納入強制檢測公告。其中包括位於深水埗、荃灣及東涌的多間食肆，大窩口邨富邦樓、富德樓及富民樓、青衣長安邨安濤樓、中大新亞書院學生及教職員餐廳「Now & (當下) 」等亦被納入強檢，在指定時間曾身處有關地點的人士，需進行多次強制檢測。

另外，因應黃大仙有污水樣本檢測呈陽性，指明區域內的全部大廈或構築物均被納入強制檢測公告，包括鳳德公園、豪苑第一至三座、嗇色園社會服務大樓一帶。於1月8日至21日，曾身處於指明地點超過一小時的人士都需要強檢。

殺倉鼠｜為盡快切斷傳播鏈 漁護署署長：要做唔係咁受歡迎嘅決定

【09:56】銅鑼灣寵物店Little Boss一名女店員及一名顧客確診後，政府決定撲殺全港寵物店倉鼠，並強烈建議市民交出去年12月22日後購買的倉鼠，做法惹來不少批評。漁護署署長梁肇輝今早（22日）在電台節目時直言，「如果等研究清楚先做嘢，負擔唔起，如果一邊做研究一邊擴散，好多人會受影響」，故當下決定首要是切斷傳播鏈；又承認署方未有適當設備及措施為動物反覆測試，在平衡動物福祉及公共衞生上「要同時間競賽、切斷傳鏈，保護大眾前題要做唔係咁受歡迎嘅決定。」

封區｜深水埗南昌街35至37號50人受檢 無人確診

【07:43】政府昨晚因應一名40歲地盤工初步確診，圍封深水埗南昌街35至37號檢測。當局今早表示，上址沒有發現陽性檢測個案。

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼



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Omicron｜葵涌邨映葵樓今晨4時突被圍封強檢 政府料晚上7時完成

【04:05】葵涌邨繼逸葵樓爆發Omicron疫情而需圍封檢測五日，政府今日（22日）凌晨4時突宣布，已有一宗確診個案的葵涌邨映葵樓，昨日再發現兩宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，因此映葵樓由凌晨4時起圍封強制檢測，目標今晚7時完成行動，居民期間不能離開。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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▼1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼



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▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民再檢測▼



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葵涌邨逸葵樓禁足隔離至下周三 中學生情侶「預備五日冇得見」

【01:38】葵涌邨逸葵樓爆發Omicron疫情，政府周五（21日）傍晚6時起實行禁足令強制檢測五日，但居民至要下周三（26日）早上第五次檢測呈陰性才有望解禁。周五晚一別五日不能見，中學生小情侶晚上在逸葵樓大閘外，男生送女友回家禁足隔離，顯得依依不捨，「預備五日冇得見」。

中四學生余同學周五晚送女友回逸葵樓禁足隔離，此前二人一同晚飯，再購買日用品及糧食，「預備五日冇得見」。（楊凱力攝)

▼1月21日，南昌街35至37號封區檢測▼



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▼1月21日，政府派派員到北河街一帶消毒▼



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昨日總覽：疫情．1.21｜葵涌邨逸葵樓2700居民禁足隔離5日 深水埗有新火頭

逸葵樓增至20人中招 病毒入侵鄰座映葵樓 清潔工及2歲童初確診

疫情│巴裔婦丈夫拾荒致葵涌邨逸葵樓爆疫 疑關鍵超級傳播者曝光

Omicron｜圖解巴裔婦檢疫群組 11日傳5代涉逾40人直逼國泰空姐母

Omicron｜ 葵涌邨逸葵樓20人染疫 2700居民原址禁足5日隔離

Omicron｜葵涌邨逸葵樓老翁獨自隔離 女兒目送父入樓作淚的控訴

梁子超倡逸葵樓禁足三日 指Omicron發病快 上午陰性下午可傳染

葵涌邨逸葵樓1連3天強檢 居民指自出自入未有檢查 較圍封強檢鬆

01消息｜政府原計劃隔離逸葵樓全部1400名居民 中途臨時取消

疫情｜向逸葵樓鄰近3460戶派快速測試套裝 不能替代強制檢測

葵涌邨逸葵樓居民禁足首晚9時後獲派飯 有燒味飯等至少8款可揀

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚晚餐▼



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深水埗增源頭不明個案 40歲地盤工居南昌街 葵涌象山邨地盤開工

封區｜建築工初確診源頭未明 深水埗南昌街35至37號封區強檢

Omicron｜有南亞人士仍於大南街擺地攤 排檔檔主：見過賣垃圾

Omicron｜北河街街市提早今晚7時關閉 全面清潔消毒攤檔明天重開

香港仔龍薈現傳播 增一食客確診 與患者相距甚遠惟均曾用洗手間

強制檢測｜香港仔逾廿幢住宅納強檢 深井浪翠園2期一帶上榜

美孚幼師與患者病毒基因排序相同 許樹昌：料相遇時短程空氣傳播

美孚站通道疑有傳播 港鐵派消毒機械人清潔 料擴至19個車站使用

蕭傑恒指美孚幼師 或非於港鐵站隧道染疫 料九龍西有多條傳播鏈

蔡若蓮：2.24疫苗氣泡生效 沒健康證明又未打針老師 不可入校園

第五波疫情｜樹仁大學提前放農曆新年假期 長達15天直至2月7日

停課｜逾百巴士線續縮班兩周 新巴城巴約20條學校路線暫停服務

Omicron｜車公誕市場取消 食環署發還檔租 發放一半檔租特惠金

▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼



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殺倉鼠｜銅鑼灣及大埔廣場I Love Rabbit樣本呈陽性 顧客要檢測

殺鼠令｜全港寵物店連棄養倉鼠已被人道毀滅 漁護署累計殺2298隻

殺鼠令｜漁護署譴責有人阻接收倉鼠 促停止及交回 已就事件報警

Little Boss前員工哭訴非賣品小動物被殺 批漁護署有殺錯無放過

第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

