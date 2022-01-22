消息：逸葵樓、映葵樓今增逾40宗初確診　倉鼠播Delta疑有新個案

葵涌邨逸葵樓近日出現約20宗確診個案，其中一名居映葵樓、於葵涌邨內工作的清潔工昨日初步確診，因會到大廈不同層數工作，當局不排除她於不同樓層曾經接觸居民，導致人與人之間傳播，疑為「超級傳播者」。消息指，今日（22日）群組再新增40宗初步陽性個案，涉及逸葵樓及映葵樓。



另外，相信是由倉鼠傳播Delta病毒的群組亦有擴大趨勢，據悉，今日一宗暫列本地無源頭的初陽個案，男患者曾於一間食肆與一名長輩進食及傾談後染疫，雖暫未列入倉鼠群組，但該名長輩有飼養倉鼠，未知有否關連。



▼1月22日凌晨4時，葵涌邨映葵樓圍封強檢▼



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早前一名涉油麻地海景絲麗酒店群組的巴裔婦人，其丈夫於上周四（13日）曾到過葵涌邨逸葵樓垃圾房拾荒，令逸葵樓引起超級傳播，當中牽涉居民、保安甚及訪客，累計已約20人確診。

另外，當局調查再發現，一名曾經與巴裔決漢在垃圾房有接觸的清潔工，亦於昨日初步確診，該名清潔工住同邨的映葵樓14樓，同層有一名2歲女童到訪祖母寓所後染疫。當局指，不排除該名清潔工會在不同層樓接觸居民，導致人與人之間傳播，疑為「超級傳播者」將病毒在邨內傳開；相信清潔工本月16日至18日最具傳染力，料居民會陸續病發。

▼1月21日，葵涌邨逸葵樓居民禁足隔離首晚落樓檢測▼



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消息指，今日（22日）群組再新增40宗初步陽性個案，當中涉及逸葵樓及映葵樓兩幢大廈。政府昨晚亦已將逸葵樓一連圍封五日，居民要禁足不能外出，以及將映葵樓圍封強檢。

1月21日，逸葵樓實行為期5天的圍封檢測▼

