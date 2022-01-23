最新｜葵涌邨6座樓宇增16宗初陽　一海關關員初確診昨有出席記招

本港昨日(22日)新增26宗確診，3宗個案源頭不明，初步確診逾100宗，葵涌邨的染疫人數增至105人，行政長官林鄭月娥形容該邨染疫人數「幾何式爆發」。消息指，正實施禁足令要求居民強制檢測5日的逸葵樓，在強檢中再發現多至少10宗初步確診個案，至於被延長檢測的映葵樓及另外4座圍封強檢樓宇，暫亦共有至少6宗初陽個案。



除逸葵樓及映葵樓外，當局昨晚亦會在芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓進行圍封行動，但毋須禁足5日。而葵涌邨餘下另外10座大廈，則會列入強制檢測名單，鄰近的葵馥苑兩座警察宿舍亦同樣須檢測。



【10：20 】消息指，葵涌邨被圍封檢測或禁足強檢的6座樓宇，至今新增16宗初陽個案，當中正實施第三日禁足令的逸葵樓，有逾10宗個案。

【10：15 】海關表示，一名海關關員初步確診。他於1月20日曾到一家連鎖店貨倉參與調查一宗大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件，其間與一名貨倉職員有接觸。海關於昨晚（22日）知悉該名貨倉職員確診，而該名關員亦因身體不適而到醫院求醫，並於今早（23日）初步確診。該名關員於昨日曾出席海關案件記者會，過去十四日沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴外科口罩。他最後一日上班日為一月二十二日。他目前已入院接受治療，情況穩定。

【10：00 】消息指，正實施禁足令第三日的葵涌邨逸葵樓，在強檢中再發現多至少10宗初步確診個案

1月22日 映葵樓居民要禁足5天



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封區｜勞工界提醒索證明書申領病假 與飲食業同倡投疫基金支援

【09：50 】特首林鄭月娥昨（22日）預告社交距離措施在年初四（2月4日）大幅放寬機會微。有飲食業表示，自政府最新收緊社交距離措施以來，估算飲食業損失約40億元生意額，擔心業界出現結業潮，尤其是主要做宴會生意的大型食肆，促請政府下月公布的財政預算案推出新一輪保就業計劃。

葵涌邨兩幢大廈居民被封區禁足五日，勞工界立法會議員周小松提醒，因被圍封而未能工作的市民，完成檢疫後可向衛生署索取病假證明書，然後透過僱主向保險公司申請病假津貼，取回8成薪金，也呼籲僱主與員工同舟共濟

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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資料截至1月19日晚上7時

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



昨日總覽：

馬會取消六合彩新春金多寶 但會如常攪珠 下周三起關所有投注站

葵涌邨映葵樓突禁足不提供晚餐 收工居民買餸回家：準備坐幾日

01消息｜葵涌全區強檢方案 政府高層研究中 不檢或罰款

葵涌邨逾40清潔工送檢 垃圾冇人倒 逸葵樓禁足首日垃圾山封𨋢門

林鄭：映葵樓今禁足5日惟晚飯難安排 同邨10座、葵馥苑警宿強檢

▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼



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▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

