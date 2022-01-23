疫情．最新｜大窩口邨富強樓圍封檢測　涉18歲源頭不明女學生

本港昨日至今（23日）增140宗陽性，創第五波新高。其中15宗屬輸入，另125本地感染，當中94宗是逸葵樓住客、朋友或訪客，亦包括一宗1月7日到過通菜街LITTLE BOSSS買倉鼠人士，他疑感染DELTA，未有源頭個案有4宗。初步確診個案再達100宗以上。

除逸葵樓及映葵樓外，當局昨晚亦會在芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓進行圍封行動，但毋須禁足5日。而葵涌邨餘下另外10座大廈，則會列入強制檢測名單，鄰近的葵馥苑兩座警察宿舍亦同樣須檢測。行政長官林鄭月娥及政務司司長李家超等官員下午到葵涌邨視察，了解封區檢測情況及指揮安排。



【19：05】​政府公布自晚上7時起，到大窩口邨富強樓指明「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（24日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

今日4宗感染源頭不明個案中心，其中在地利亞修女紀念學校(吉利徑) 就讀的18歲女學生，居於大窩口邨富強樓。

【17：36】今日確診個案中，再多一名於1月7日到過旺角通菜街LITTLE BOSS買倉鼠顧客，懷疑染Delta變種病毒。

【17：14】對於葵涌邨居民有需要實施佩戴兩個口罩措施，衞生防護中心總監徐樂堅稱用N95已能阻隔空氣傳播，但好難呼吸，市民戴口好罩，做好手部清潔都已足夠。

【17：12】陳肇始稱農曆年後是否放寬或收緊社交距離措施，目前仍言之尚早，客觀地希望公眾減少外出以減人流，焦點是切斷社區爆發傳播鏈。

▼1.23 葵涌邨工作人員嚴陣以待▼



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【16：58】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，葵涌邨疫況有數個調查方向，當中逸葵及映葵樓圍封五日下，發現較多個案，逸葵已有126宗個案，比昨日多30宗，映葵昨有8宗，今日再多3宗3，共41宗。徐樂堅稱，兩大樓分佈與觀察一樣，個案分布不同樓層不同座向，逸葵環境樣本多污染，好大機會係早前3、4日已有傳播。

【16：54】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，醫管局有兩名家居服務助理初確診個案。

其中一名為住逸葵樓威院員工，主要在病人手術室工作，主要清潔及準備物資，有6名病人是其他接觸者，已安排140人檢測，暫時18人全部陰性。

瑪嘉烈醫院亦有一病人服務助理初確，53歲在兒科深切治療工作，住祖堯邨，曾去過威院病人服務助理逸葵樓家中聚餐，共涉5人，暫時只有初確診2人為醫管局員工，而瑪嘉烈醫院病人服務助理曾於茶水間除口罩與人交談。

【16：52】今日初確診個案涉及多個院舍，包括救世軍南山長者之家清潔員工、松悅園耆和護養院護士、及新生精神康復會思悅園住客；而新界葵涌三號貨櫃碼頭萬寧貨倉亦涉及兩個個案，其中一人居於映葵樓。

▼1.22 松悦園耆和護養院院友送院▼



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【16：50】今日新增140宗確診個案，包括125宗屬本地感染病例。張竹君表示，今日有4宗源頭不明個案，包括：18歲學生，就讀美孚地利亞學校，住大窩口邨富強樓；6歲幼童住藍天海岸影岸紅A座，他不時有到附近公園遊玩；住大圍碧田街美柏苑31歲女子；及44歲三菱公司的電梯維修員，他住馬鞍山新港城中心，初步涉Delta病毒。

葵涌邨｜居禾輋邨採樣檢測員初步確診 曾參與葵青邨封區檢測

【16：45】昨日至今增140宗陽性，其中15宗屬輸入，另125本地感染，當中94宗是逸葵樓住客、朋友或訪客，亦包括一宗1月7日到過通菜街Little Boss買倉鼠人士，他疑感染DELTA，未有源頭個案有4宗。

▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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葵涌邨｜全邨累計170宗個案逸葵樓佔74% 與沙士淘大花園E座相近

【16：40】食物及衞生局局長陳肇始指，葵涌邨強檢或圍封下，至今邨內發現逾170宗個案或初陽個案，截至今日12時，涉及7幢樓宇，逸葵樓佔126宗。她又指，部分個案涉本地醫院、老人院員工，令人極度關注。估計涉邨個案繼續浮現，為防觸發新一波群組，逸葵及映葵樓會繼續圍封5天;，其餘芊葵、雅葵、旭葵及曉葵評估風險較低，不會延長對四樓宇圍封行動，但居民雖然可離開，但未來一星期要每日檢測。

【16：36】食物及衞生局局長陳肇始、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生等召開記者會交本港最新疫情情況。本港今日新增1確診創第五波新高。

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【15：10】行政長官林鄭月娥、政務司司長李家超及運房局局長陳帆等官員下午到葵涌邨視察，了解封區檢測情況及指揮安排。

逸葵樓｜父初陽等半日始送院 子未隔離怒問政府：想全幢樓中晒？

【14：08】葵涌邨逸葵樓爆發超級傳播，自上周五（21日）起圍封五日，《香港01》接獲居民投訴指，其70歲爸爸昨日（22日）中午初步確診，惟苦候逾半日，仍未獲政府派員接走；連同自己在內的三位家人，亦未獲安排家居隔離或送往檢疫設施，須每日到樓下接受強制檢測，質疑屬防疫漏洞，引致邨內居民互相感染風險大：「其實係無限loop，等全幢人中晒。」

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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葵涌邨爆疫 多個指明地方需強檢 紅十字會啟動情緒支援熱線

【13：42】葵涌邨陸續出現確診個案，政府圍封邨內6座大廈，住戶需接受強制檢測及家居隔離，本港多區亦有數十個指明地方需要納入強檢名單。香港紅十字會表示，為照顧市民情緒需要，由今日（23日）起一連三日啟動 “Shall We Talk” 心理支援服務，有需要市民可於熱線服務時間直接來電，或透過WhatsApp或Telegram預約服務。

▼1.19「殺鼠令」下市民交倉鼠到新界南動物管理中心▼



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殺鼠令｜市民交出77隻倉鼠其中一隻呈陽性 寵物店至少10倉鼠染疫

【13：15】漁護署公布一隻市民交出的倉鼠對病毒測試呈陽性反應。漁護署指，由一月十七日至二十二日期間，共抽取1,793個動物樣本測試，當中包括市民交出倉鼠，以及在全港所有可售賣倉鼠的寵物店和一個位於大埔的倉庫內所檢取的倉鼠和細小動物。所有測試已經完成，結果顯示，在113個抽取自市民交出倉鼠的樣本中，有兩個抽取自同一隻在一月十九日收到的倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。漁護署已經將有關結果通報衞生署衞生防護中心作跟進，該署再次強烈呼籲市民盡快將去年十二月二十二日或之後於本地寵物店購買的倉鼠交予該署作人道處理。

另外，漁護署日前從I Love Rabbit集團旗下位於銅鑼灣的Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中，共計有七個抽取自七隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。而從上述集團位於銅鑼灣的另一間寵物店所採集的49個倉鼠樣本中，則有兩個抽取自兩隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。至於在該集團位於大埔的貨倉內抽取的511個動物樣本中，同樣有一個倉鼠樣本對病毒測試呈陽性反應。漁護署亦已將上述結果通報衞生防護中心作跟進。

林鄭出席記者會不戴口罩 袁國勇「打孖上」：社會領袖應以身作則

【13：16】特首林鄭月娥周六會見記者時仍選擇除下口罩。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇在無綫節目《講清講楚》表示，無論是專家或社會領袖有需要以身作則，讓所有市民明白Omicron病毒傳播能力好強，以把第五波疫情盡快壓制下來。日前袁國勇提倡如有需要可戴兩個口罩，他出席節目時亦親身示範如何「打孖上」。

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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袁國勇料確診個案幾何級數增長 第五波疫情或需時2、3個月才受控

【13：10】大醫學院微生物學系講座教授袁國勇在無綫節目《講清講楚》表示，今次疫情或需要2、3個月才可受控，認為葵涌邨全面推行居家隔離仍言之尚早，但隨著確診個案數量一直增加，則可考慮推行。

疫苗｜家長帶幼童打科興 對滅活疫苗有信心：有抗體快復課追進度

【13：00】政府早前宣布，5至11歲兒童本月21日起可以接種科興疫苗。油麻地官涌疫苗接種中心今早（23日）有家長帶幼童打針，他們均認為科興的滅活技術歷史悠久，對此更有信心，希望子女接種後可以有抗體，盡復課學習，追回學習進度。

【10：55】政府昨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），昨日下午八時起限制在葵涌指明「受限區域」、即葵涌邨曉葵樓、旭葵樓及雅葵樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約九時四十五分完成「受限區域」內旭葵樓的強制檢測行動，並正在旭葵樓內進行執法行動，確認旭葵樓內的人士已接受強制檢測。截至今日凌晨一時，約1 820名旭葵樓居民和訪客接受檢測，其中發現一宗初步陽性檢測個案。

【10：20】消息指，葵涌邨被圍封檢測或禁足強檢的6座樓宇，至今新增16宗初陽個案，當中正實施第三日禁足令的逸葵樓，有逾10宗個案。

海關1月22日大麻二酚產品案件記者會



記者去海關記招變被檢測者 專家拆解風險取決初陽關員毒量｜疫情

【10：15】海關表示，一名海關關員初步確診。他於1月20日曾到一家連鎖店貨倉參與調查一宗大麻二酚產品含四氫大麻酚成分案件，其間與一名貨倉職員有接觸。海關於昨晚（22日）知悉該名貨倉職員確診，而該名關員亦因身體不適而到醫院求醫，並於今早（23日）初步確診。該名關員於昨日曾出席海關案件記者會，過去十四日沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴外科口罩。他最後一日上班日為一月二十二日。他目前已入院接受治療，情況穩定。

【10：00】消息指，正實施禁足令第三日的葵涌邨逸葵樓，在強檢中再發現多至少10宗初步確診個案

1月22日 映葵樓居民要禁足5天



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封區｜勞工界提醒索證明書申領病假 與飲食業同倡投疫基金支援

【09：50】特首林鄭月娥昨（22日）預告社交距離措施在年初四（2月4日）大幅放寬機會微。有飲食業表示，自政府最新收緊社交距離措施以來，估算飲食業損失約40億元生意額，擔心業界出現結業潮，尤其是主要做宴會生意的大型食肆，促請政府下月公布的財政預算案推出新一輪保就業計劃。

葵涌邨兩幢大廈居民被封區禁足五日，勞工界立法會議員周小松提醒，因被圍封而未能工作的市民，完成檢疫後可向衛生署索取病假證明書，然後透過僱主向保險公司申請病假津貼，取回8成薪金，也呼籲僱主與員工同舟共濟。

抗疫兩年｜料Omicron未來如流感 孔繁毅：已經見到隧道尾有曙光

【08：00】新冠疫情期間，各醫療範疇的專家成為新聞之中熟悉的面孔。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅，並非第一次面對世紀疫症。回想起沙士爆發期間，整個社會氣氛緊張，醫院仿如死城，但偏偏作為醫生，他需要每日在病房接觸病人。沙士經驗令他醉心臨床研究，在新冠疫情初期已得知干擾素及蛋白酶抑制劑等藥物對新冠病情有很大幫助，及早用藥亦令病人康復進度更快、更佳。雖然現時Omicron成為主流病毒，巴裔婦人觸發的社區傳播鏈迅速擴散。但孔繁毅表示，事例引證到病毒周期去到最後，病毒會傳播力高，但致命或重症比率低；未來新冠病毒有機會如流感，在冬季流行，市民或需要每年接種一劑流感疫苗及一劑新冠疫苗，而隨第二代疫苗面世，會更有效針對Omicron變種病毒。他鼓勵市民現階段要繼續堅守防疫措施：「我相信我哋堅持多一段時間，已經見到曙光，相信已走到疫情尾段，見到隧道尾，走出隧道。」

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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資料截至1月19日晚上7時

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



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馬會取消六合彩新春金多寶 但會如常攪珠 下周三起關所有投注站

葵涌邨映葵樓突禁足不提供晚餐 收工居民買餸回家：準備坐幾日

01消息｜葵涌全區強檢方案 政府高層研究中 不檢或罰款

葵涌邨逾40清潔工送檢 垃圾冇人倒 逸葵樓禁足首日垃圾山封𨋢門

林鄭：映葵樓今禁足5日惟晚飯難安排 同邨10座、葵馥苑警宿強檢

▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼



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▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

