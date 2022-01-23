疫情．最新｜葵涌邨共105人染疫　現幾何式爆發　映葵樓禁足5天

本港昨日(22日)新增26宗確診，3宗個案源頭不明，初步確診逾100宗，葵涌邨的染疫人數增至105人，行政長官林鄭月娥形容該邨染疫人數「幾何式爆發」。



特首林鄭月娥昨晚公布，繼逸葵樓居民要實行禁足令強制檢測5日，鄰近的映葵樓居民今日（22日）開始亦要禁足圍封檢測，行動亦即將進行。不過由於未及時安排飯盒供應，她直言「今晚晚餐恐怕難以安排啦，請映葵樓居民見諒」。



另外，當局昨晚亦會在芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓進行圍封行動，但毋須禁足5日。而葵涌邨餘下另外10座大廈，則會列入強制檢測名單，鄰近的葵馥苑兩座警察宿舍亦同樣須檢測。



1月22日 映葵樓居民要禁足5天



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▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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資料截至1月19日晚上7時

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



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林鄭：映葵樓今禁足5日惟晚飯難安排 同邨10座、葵馥苑警宿強檢

▼1月20日，約10名義工阻止市民交倉鼠予政府▼



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▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

