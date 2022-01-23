逸葵樓｜父初陽等半日始送院　子未隔離怒問政府：想全幢樓中晒？

葵涌邨逸葵樓爆發超級傳播，自上周五（21日）起圍封五日，《香港01》接獲居民投訴指，其70歲爸爸昨日（22日）中午初步確診，惟苦候逾半日，仍未獲政府派員接走；連同自己在內的三位家人，亦未獲安排家居隔離或送往檢疫設施，須每日到樓下接受強制檢測，質疑屬防疫漏洞，引致邨內居民互相感染風險大：「其實係無限loop，等全幢人中晒。」



▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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逸葵樓居民曾先生向《香港01》表示，其70歲父親昨日中午初步確診，到今日（23日）證實確診，但同住三位家人，包括曾本人、有長期病患的72歲母親及17歲姪兒檢測結果暫時屬陰性。

曾先生表示，自上周四（20日）起，大樓居民每日檢測，其70歲父親於昨日中午證實初步確診後，政府遲遲未有派員接走父親。

多番致電政府熱線無人聽 父現不適報警求助始獲送院

其父下午兩時接獲通知，獲指示「執嘢準備走，預等兩至三小時」，但預定時間仍未見有任何安排。曾先生指，曾多番致電衞生署及政府熱線，惟「一係無人聽，一係留言，一係叫你等。」父親晚上開始感到不適，出現氣促，曾先生約八時半報警求助，由救護車送院治理，衞生署人員九時才到場。

父確診後同住3家人沒隔離更須落樓檢測 兒子：係防疫漏洞

曾先生批評，其父親中招後，未有被即時送往隔離，更與家人共處屋內約八小時，增加同住家人感染風險；其間，他與母親及姪兒未獲要求家居或送往檢疫措施隔離，須遵守檢測令，定時到樓下進行檢測，質疑是防疫漏洞，「其實係無限loop，等全幢人中晒。」