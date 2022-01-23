增逾百宗初陽　威院及瑪嘉烈病人服務助理中招　曾在逸葵樓聚餐

本港爆發第五波疫情，衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，新增140宗確診及逾百宗初步陽性，當中包括一名海關關員，患者曾到葵涌三號貨櫃碼頭萬寧貨倉調查一宗大麻案件，貨倉一名居映葵樓人士染疫，估計關員是在行動中受感染。

醫管局亦公布，威爾斯親王醫院及瑪嘉烈醫院分別有兩名病人服務助理初步確診，兩人曾在逸葵樓的家中聚餐，當中一名病人助理曾與另一名同事在茶水間除口罩交談，多人被列為密切接觸者。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日有逾百宗初步陽性個案，位於葵涌商場第三層平台「松悅園耆和護養院」的護士，其照顧的52名護老院人士已進入亞博檢疫中心。

張續指，新生精神康復會思悅園一名住客初步確診，十多位同住人士需要檢疫，該名住客有時會回家人位於葵涌邨的居所，相信是感染源頭；救世軍南山長者之家一名清潔工亦染疫，與患者一同食飯人士要檢疫，患者主要負責清潔，與院友沒直接接觸，但院友都需要檢測。

海關今日公布，一名關員初步確診，患者本月20日曾到連鎖店萬寧的一個貨倉，調查一宗涉大麻案件。張竹君表示，葵涌三號貨櫃碼頭萬寧貨倉有兩人染疫，當中一人居住映葵樓，另一人在當時被感染。

張又指出，檢測中心CARELINK駿嶺生物科技一名員工初步陽性，患者主要幫市民做檢測，近日曾參與葵青封區行動、到過蕙荃體育館、青衣站，其CT值35，「去過咁多高危地方，被感染機會大啲，多過其他原因。」患者居住禾輋樓，近日住悅品酒店，感染他人機會較細。

而一名在做勝利道地盤做冷氣工程工人屬初步陽性，家住葵涌映葵樓，地盤之前已有確診人士。

德輔道西明星海鮮燒鵝專門店早前有兩名不相識的食客染疫，衞生防護中心正調查是否餐廳內有傳播，初步發現兩名患者入座時間接近，都是在本月17日下午12時至2時15之間，但坐得不接近，一個坐左邊一個右邊，呼籲同時間去過酒樓人士要檢測。

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生報告，有兩宗病人服務助理初步確診，一名在威爾斯親王醫院工作的50歲助理，居住逸葵樓，患者本月21日強制檢測後呈初步陽性，在病人手術室工作，主要清潔及準備物資，19日返工，當晚檢測呈陰性，20日感喉嚨痛和肌肉病到私家診所求醫，當時沒有檢測。

患者在21日上午7時半至10時在手術室工作，期間沒有進行高風險醫療程序，有穿戴裝備，暫時未有員工被列為密切接觸者，有6名病人列為其他接觸者，已接受測試，另已安排140名員工檢測，暫時有18個陰性結果，手術室已清潔消毒。

另外，瑪嘉烈醫院53歲病人服務助理，在兒科深切治療病房工作，家住祖堯邨，本月16日曾與到上述服務助理的逸葵樓家中聚餐，合共5人，本月21日感喉嚨病，去下葵涌交本樣，亦進行快速抗原測試，結果呈陽性，昨晚到瑪嘉烈求診。

患本月18日至22日早上工作，主要協助護士護理程序，工作有全套裝，沒有高風險工作，患者曾在茶水間同另一名53歲的服務助理除下口罩交談，被列為密切接觸者，另再有兩病人列緊密接觸者，18名職員及2名病人列其他接觸者，會安排檢測及消毒。