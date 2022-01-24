疫情．最新｜初確診連續兩日破百　葵涌邨封區亂　議員收千宗求助

本港疫情嚴峻，昨日（23日）新增140宗確診個案，為一年半以來單日新高。當中125宗為本地個案，主要是涉葵涌邨；亦有4宗屬源頭不明個案，為第五波單日最多。昨日初確診再破百宗，連續兩日處於位。



▼1月23日確診者居住大廈（強制檢測大廈）▼



葵涌邨｜坐月媽媽冇食物 居民恐等檢測變染疫 議員收千宗求助

【10:25】Omicron殺入葵涌邨，其中逸葵樓和映葵樓的居民被圍封5日檢測。有映葵樓居民投訴當局安排及指示混亂，檢測未能有效分流及輪候時間長，憂增加感染風險；亦有立法會議員指接獲千宗居民求助，包括查詢複診安排、坐月媽媽及寵物的食物安排等，認為前線統籌有待改善。

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



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葵涌邨｜憂傳播鏈趨模糊 梁子超：Omicron來快走快未必在港發生

【09:35】呼吸系統專科醫生梁子超今日在港台節目《千禧年代》表示，未來一星期迅速控制疫情擴散出社區是重中之重，希望市民盡量留在家中，有望把疫情期縮短至4星期，否則病毒滲入社區，傳播鏈會越來越模糊，追蹤效率越來越低，籲市民配合勿讓疫情火勢蔓延。

▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼



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Omicron｜國泰料去年蝕56億至61億 行政總裁：盡一切努力增運力

【09:05】國泰航空今日（24日）公布，根據賬目初步審閱以及董事局現階段掌握資訊，預計國泰將錄得綜合股東應佔虧損約港幣56億元至61億元，雖然預計虧損龐大，但相比截至 2020 年 12 月 31 日止年度股東應佔虧損港幣216億元為佳。國泰行政總裁鄧健榮表示，港府於去年12 月底及 1 月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員檢疫要求，影響國泰客運及貨運運力，預期由 2 月起每月營運現金消耗將為港幣10億至15億元，國泰正盡一切努力在情況好轉前增加運力，採納增加機組人員資源的應對，估計可讓每月較現時額外增加約 5%貨運運力。

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抗疫兩年｜專家默受批評 許樹昌理解市民怨氣：我哋話晒事係誤會

【08:00】抗疫兩年，市民或許已現「抗疫疲勞」，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》專訪稱從未鬆懈，每日都會留意疫情最新發展，亦會花時間閱讀醫學文獻，掌握疫情最新資訊。為了疫情勞心勞力，一班專家們卻經常飽受批評，許樹昌自覺被市民誤解：「市民錯覺以為我哋話晒事，樣樣都會參與，係個美麗誤會。」不過，他亦明白，疫情維持一段長時間，市民有「抗疫疲勞」是人之常情，理解市民會對政府及專家有怨氣。

▼政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》專訪▼



沙半山手記｜「洪門宴」處置方案 料周二公布 傳兩高官「落鑊」

【07:00】港區人大代表洪為民生日會爆疫風波，轉眼間已過了21日，涉事官員、議員陸續復工，其中被林鄭月娥點名批評「尤其失望」民政事務局局長徐英偉，最快周二( 25日）早上復職。不過，《香港01》沙半山手記聽聞，港府高層決定從嚴處理「洪門宴」事件，徐英偉作為抗疫重要一員，罪責最大，連同已是第二度「犯聚」的入境事務處處長區嘉宏，有傳兩人可能齊齊「落鑊」。

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



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▼1月23日香港醫院藥劑師學會介紹兒童及成人版復必泰▼



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▼1.23 大窩口邨富強樓圍封檢測▼



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強制檢測｜35處上榜 包括彩龍茶樓、又一城馬莎及葵涌蘇浙公學

【06:15】食物及衞生局今日凌晨公布強制檢測公告，因應兩宗本地個案、17宗與輸入個案有關的個案，以及九宗初步陽性檢測個案，有33個地點被納入強制檢測公告，另外，因應在葵涌區內採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及個案包括兩名任職葵興港鐵站萬寧分店的推廣員、一名貨倉員工、一名海關關員等。

上榜地點包括東涌藍天海岸影岸紅A座第7座、葵涌蘇浙公學、東華三院陳兆民中學、獅子會中學、荃灣川龍彩龍茶樓、又一城馬莎百貨、葵涌商場大家樂等。

▼1月24日強制檢測公告詳情▼



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葵涌邨｜逸葵樓升降機大堂垃圾堆積 映葵樓飯盒放垃圾旁恐再爆疫

【04:21】葵涌邨疫情大爆發，至昨日累計錄得逾173宗確診及初步確診個案，逸葵樓及映葵樓為重災區，兩幢樓逾5,000居民需原址隔離兼強制檢測五日，當局提供一日三餐。葵涌邨疫情由拾荒者及清潔工引爆，爆疫後情況仍甚差，有網上圖片可見，逸葵樓有樓層升降機大堂，垃圾堆積無人清理；映葵樓則有居民反映，派飯的工作人員將兩箱飯盒放在樓層升降機大堂就離開，與旁邊家居垃圾為鄰，「就咁揼低兩箱飯喺個lift（升降機）口」，又指不少街坊未獲派飯，十分浪費。

▼1.23 大窩口邨富強樓圍封檢測▼



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第5波疫情｜城大校長郭位曾與初確診學生同場 校方指有戴口罩

【02:46】城市大學一名初步確診新冠肺炎的學生，本月11日曾於校內一個活動任工作人員，據悉城大校長郭位、副校長李國安、工學院院長郭大維等當日亦有出席。城大表示，當日全部出席人士全程都有戴口罩。

▼1.23 葵涌邨工作人員嚴陣以待▼



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確診大廈｜半山渣甸山白建時道60歲婦染疫 御金．國峯又上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情大爆發。除了葵涌邨累計有逾170宗個案外，在昨日新增個案中，亦涉及全港不少住宅大廈，主要是關連個案患者。其中有多條公共屋邨上榜，例如水泉澳邨、彩雲邨、逸東(二)邨等。

昨日更有位處豪宅地段的住處上榜，一名60歲女患者居於半山渣甸山白建時道，該處有不少名人巨富聚居，不少是獨立屋，惟衞生署未有詳細交待涉及的大廈或屋號。西九龍豪宅御金．國峯再上榜，31歲男患者居第1座，至少第5度上榜。

油麻地御金·國峯1座的31歲男住戶染疫。（資料圖片）

▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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疫下企業加速轉型 科技券申請去年5108宗 創科署望年中完成審批

【00:01】政府近年銳意發展創新科技，計劃打造本港成為創新科技中心，每年向創科撥款的開支亦節節上升。創新及科技署近日公布2021年回顧及未來展望，當中「創新及科技基金」去年支出約40億元，相較2017年高出3倍。此外，由於疫情加速企業的數碼轉型，以致「科技券」的撥款申請高出創科署的預期，因此於去年6月已委託香港生產力促進局擔任「科技券」的秘書處，以加快處理申請，預料今年中可完成大部分去年累積的申請。

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



昨日總覽︰疫情．1.23｜新增140宗確診創年半單日新高 初確診再逾百宗

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葵涌邨｜全邨累計173宗個案逸葵樓佔74% 與沙士淘大花園E座相近

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增逾百宗初陽 威院及瑪嘉烈病人服務助理中招 曾在逸葵樓聚餐

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封區｜勞工界提醒索證明書申領病假 與飲食業同倡投疫基金支援

象山邨爆疫累計4宗 房署再多1員工確診 在樂山樓辦事處工作

房屋署總部一名合約員工初步確診 同層逾百人共用茶水間

葵涌邨｜至少7座爆疫 居民憂突禁足隔離急入貨：唔想只食即食麵

葵涌邨爆疫眾生相 居民解封後急外出餐廳堂食 長者花逾千元儲糧

葵涌邨、葵馥苑郵件派遞服務周一至周四暫停 葵涌郵政局關閉

疫苗｜家長帶幼童打科興 對滅活疫苗有信心：有抗體快復課追進度

藥劑師學會倡兒童打成人復必泰三分一劑量 料2月實行成全球先驅

倉鼠｜LittleBoss旺角分店買倉鼠顧客中招 西環明星再有食客確診

殺鼠令｜市民交出77隻倉鼠其中一隻呈陽性 寵物店至少10倉鼠染疫

WFH｜科大、中大及教大職員周一起在家工作 至少五間轉網課

強制檢測｜95地點上榜 分佈大嶼山靈隱寺、荃灣食肆、如心酒店等

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

