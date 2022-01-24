疫情．最新｜豪苑一座E室全撤離　有患者飼養倉鼠　10日前已發病

本港疫情嚴峻，本港今日（24日）新增109宗確診，葵涌邨多幢樓宇再有確診或初確診個案。另外，因應本地疫情最新發展，政府宣布，政策局和部門由明日（25日）起按其運作需要推行特別上班新安排，包括可安排部份僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。

今日疫情重點：

．增109宗確診

．98宗本地個案

．約100宗初步確診

．5宗源頭不明，涉荃灣、葵芳及黃大仙等地

．黃大仙豪苑1座一住居疑染Delta，同座E室另有2住戶確診或初確診

．黃大仙區多個污水樣本帶Delta或Omicron，疑區內有隱性傳播

．2名確診病人早前曾捐血，其中一人的血小板已給東區醫院病人使用



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【19:40】政府再公布今晚第三宗圍封檢測。由晚上7時30分起．大窩口邨富德樓列「受限區域」，在內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（25日）上午約7時30分完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。

當局解釋，由於至少一宗確診個案曾在上址居住，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高。

【19:20】政府晚上公布，於深水埗北河街169-171號慶豐大廈、葵涌邨夏葵樓晚上7時起實施封區檢測，所有受檢人士要禁足接受強制檢測，政府預計明早完成行動。

1月24 ，政府專家到黃大仙豪苑視察，協助居民撤走



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【19:00】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮與袁國勇等視察黃大仙豪苑。歐家榮指，豪苑累計3人染疫，簡述如下：

．一宗初步確診個案，患者1月15日有病徵，是一名26歲男子，1月18及22日有向私家醫生求診，1月23日在社區檢測中心證實初步陽性，CT值34。患者報稱12月頭在通菜街160號「 i love rabbit」買倉鼠，今日已交漁護署化驗。患者居於5樓。

他的一位同事都今日亦初步確診，於街頭一起做傳銷工作，同事於1月19日已現病徵，流鼻水，居於住黃大仙下(二)邨龍樂樓。

．另有2宗確診個案都住在同一座E室單位，其中已確診的(#13400)，是一名77歲婆婆，本身無打針，與兩個兒子及工人居於8E單位，1月22強檢樣本呈陽性，CT值是20至22，平日會去凰德公園散步。

．另一個案是(#13382)71歲男子，居於7E單位，1月22日在社區檢測中心呈陽性，CT28。

．袁國勇指，由於5樓、7樓、8樓有事，估計有垂直傳播向上，而E至單位居民無倒水入U型隔氣渠，甚至用膠紙封住廁所及廚房向水渠，但膠紙好難封得實，所以好易受病毒垂直向上時感染。

．他又指，最重要是5E單位有大問題，因戶主養倉鼠，戶主稱12月買，是在i love rabbit通菜街分店購買。該店環境樣本都有delta病毒，而他染疫的同事都有delta病毒，故有理由相信detar傳播鏈在此開始，而源頭有機會由倉鼠引起，漁護署會取走倉鼠驗抗體及病毒。他已建議E室向由上到下全部撤離。袁國勇又指，5E戶主已病發多日，現時病毒量好低，更重要是1月18及22日病發後雖然向私家醫生求醫，但並無做檢測，呼籲市民及私家醫生，就算輕微病情都要檢測。

．袁國勇又交代大窩口邨富強樓的檢查情況，暫時423室單位及323室單位有確診個案，相信傳播由上向下，故共用糞渠的421室及321室的住戶都要撤走，因為向下傳，所以其他單位不用撤走。

．袁國勇指，今次豪苑的傳播與葵涌邨不同，因為逸葵樓是由清潔工開始傳播，加上大廈有替工，而且源頭來自巴裔男子，傳播鏈已在邨內廣泛存在。而豪苑的個案是經渠管傳播，未來要了解到底倉鼠的購買批次。

．袁國勇又強調，所有流行病學證據都指向與倉鼠有關，「但人傳鼠定鼠傳人並不重要，因一開始一定是人傳鼠，即係喺荷蘭或香港有人傳染咗倉鼠，然後倉鼠之間亦有傳播，最後再傳比人。」

．歐家榮又指，由於最新確診的男病人，早於1月15日已有病徵，期間已在社區遊走，可能已造成隱形傳播。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞簡報會交代最新疫情。

．今增109宗確診、98宗本地個案、葵涌邨增約210宗初確診。

今增5宗源頭不明個案 葵涌邨再多69人染疫 累計210人中招

．涉葵涌邨確診個案包括逸葵樓27宗、映葵樓33宗、芊葵樓1宗、碧葵樓1宗、旭葵樓1宗、雅葵樓2宗、春葵樓1宗、綠葵樓1宗、百葵樓1宗及夏葵樓1宗。

其他葵涌邨相關個案包括居映葵樓勝利道地盤冷氣工程工人確診，而地盤今日再有8宗個案；長沙灣道勞工處10樓亦有2宗個案，一位是保安、一位是文職，兩人曾一起用膳。

．今日有5宗源頭不明個案，其中包括英基學校協會轄下英皇佐治五世學校何文田分校13歲學生，住藍天海岸6座，曾到屋苑平台玩；居住於荃灣花園榮華閣銀行電腦工；以及住葵芳葵茵樓55歲女患者，病人平時多去葵涌廣場等活動。

▼1.23 大窩口邨富強樓圍封檢測▼



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．衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，大窩口邨富強樓早前有一宗確診個案，最新發現再多一個初陽,，兩單位為樓上樓下同方向，懷疑有垂直傳播，衞生防護中心會前往調查。

黃大仙豪苑爆Delta垂直傳播疑涉倉鼠 大窩口邨富強樓患者同座向

．張竹君表示，一名75歲男確診者居黃大仙豪苑1座，帶L452R疑似Delta病毒，豪苑1座另有一宗確診個案及一宗初步確診，3人均居於E單位，其中一人疑有飼養倉鼠，當局會到上址進行實地調查。

．黃大仙區有污水樣本帶Delta或Omicron，張竹君指疑區內有隱性傳播，籲居民要留意及檢測，政府安排流動檢測站。

．威院精神專科門診護士初陽。一名1月18日去過精神科門診覆診病人確診，正追蹤， 並安排專科門診31名同事檢測，女護士檢測呈初步陽性,，其餘人陰性。

．伊利沙伯醫院一名保安部運作助理,在竹篙灣確診，他與家人同住葵涌邨,，主要負責交通管理，毋須接觸病人，1月21日最後上班。

公院爆疫｜威院精神科護士、伊院職員同染疫 病人化療後始知確診

．住葵涌邨一名78歲男病 昨初確診，他於1月17日去過瑪嘉烈日間化療中心化療,，感染控制組追蹤，發現病化療時短暫拉低口罩與病人服務助理交談,，該助理列密切接觸者要檢疫。

新冠肺炎｜兩確診者曾到荃灣及沙田捐血 有血小板已用於病人

．香港紅十字會輸血服務中心收到通知，2個確診病人早前曾捐血，其中一人在1月16日中午在荃灣捐血，另一人於1月20日在沙田捐血，兩人捐血時沒有病徵。通過捐血篩查，輸血服務中心展開血製品追蹤,，發現荃灣捐血病人的血液已製成血小板、血漿及紅血球，當中血小板去1月19日已供東區醫院病人使用，正安排有關病人接受觀察。

梁君彥：一名外判承辦商助理員初步確診 上周三曾於立法會上班

【16:05】立法會主席梁君彥表示，一名負責上載影片的外判服務承辦商助理員初步確診，助理員居於葵涌邨逸葵樓，在1月19日開始獲安排接受病毒檢測，今早初步證實呈陽性反應。有關人員曾於綜合大樓1M樓層及三樓工作，最後一天上班日期是1月19日。

【15:56】南區民政事務處今聯同西區警區和醫療輔助隊在香港仔一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。由上午約七時起，香港仔南寧街19號香港仔中心港昌閣的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。

行動中，共檢查了約220名受檢人士的檢測報告，其中9名人士違反強制檢測公告已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

【13:43】位於荃灣悅來坊的AEON大窩口店，因有2名員工確診，今暫停營業消毒。現場所見，該店拉上閘門，閘上張貼有「臨時暫停營業通知」。

AEON大窩口店兩員工確診 落閘停業徹底消毒 未知染疫職員崗位

【12:45】據了解，葵涌邨今日新增至少的30宗初確診，除逸葵樓再增逾20宗個案，再多5幢樓宇首次有個案，包括夏葵樓、翠葵樓、綠葵樓、碧葵樓及百葵樓，即全邨16幢樓宇增至12幢有個案。

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▼1月24日葵涌邨封區檢測情況▼



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【11:07】消息稱，葵涌邨今日新增至少30宗初確診，逸葵樓再增逾20宗個案。

政府周二起實施特別上班安排 部份僱員輪流在家工作 削公共服務

【11:05】因應本地疫情最新發展，政府發言人今日宣布，政策局和部門由明日起按其運作需要推行特別上班新安排。政府會密切監察疫情發展，適時再檢視情況。

發言人表示，公務員事務局已向政策局和部門就政府僱員特別上班新安排發出指引，要求政策局和部門在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作的前提下，檢視其所提供的公共服務需求，並按其運作需要推行特別上班安排以減少辦公地點同一時間員工的數目，包括可安排部份僱員輪流不用回辦公處所，盡可能在家工作。

▼1月23日確診者居住大廈（強制檢測大廈）▼



葵涌邨｜坐月媽媽冇食物 居民恐等檢測變染疫 議員收千宗求助

【10:25】Omicron殺入葵涌邨，其中逸葵樓和映葵樓的居民被圍封5日檢測。有映葵樓居民投訴當局安排及指示混亂，檢測未能有效分流及輪候時間長，憂增加感染風險；亦有立法會議員指接獲千宗居民求助，包括查詢複診安排、坐月媽媽及寵物的食物安排等，認為前線統籌有待改善。

▼1.23 葵涌邨全民檢測情況▼



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葵涌邨｜憂傳播鏈趨模糊 梁子超：Omicron來快走快未必在港發生

【09:35】呼吸系統專科醫生梁子超今日在港台節目《千禧年代》表示，未來一星期迅速控制疫情擴散出社區是重中之重，希望市民盡量留在家中，有望把疫情期縮短至4星期，否則病毒滲入社區，傳播鏈會越來越模糊，追蹤效率越來越低，籲市民配合勿讓疫情火勢蔓延。

▼1.23 葵涌邨逸葵樓及映葵樓居民情況▼



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Omicron｜國泰料去年蝕56億至61億 行政總裁：盡一切努力增運力

【09:05】國泰航空今日（24日）公布，根據賬目初步審閱以及董事局現階段掌握資訊，預計國泰將錄得綜合股東應佔虧損約港幣56億元至61億元，雖然預計虧損龐大，但相比截至 2020 年 12 月 31 日止年度股東應佔虧損港幣216億元為佳。國泰行政總裁鄧健榮表示，港府於去年12 月底及 1 月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員檢疫要求，影響國泰客運及貨運運力，預期由 2 月起每月營運現金消耗將為港幣10億至15億元，國泰正盡一切努力在情況好轉前增加運力，採納增加機組人員資源的應對，估計可讓每月較現時額外增加約 5%貨運運力。

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抗疫兩年｜專家默受批評 許樹昌理解市民怨氣：我哋話晒事係誤會

【08:00】抗疫兩年，市民或許已現「抗疫疲勞」，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》專訪稱從未鬆懈，每日都會留意疫情最新發展，亦會花時間閱讀醫學文獻，掌握疫情最新資訊。為了疫情勞心勞力，一班專家們卻經常飽受批評，許樹昌自覺被市民誤解：「市民錯覺以為我哋話晒事，樣樣都會參與，係個美麗誤會。」不過，他亦明白，疫情維持一段長時間，市民有「抗疫疲勞」是人之常情，理解市民會對政府及專家有怨氣。

▼政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》專訪▼



沙半山手記｜「洪門宴」處置方案 料周二公布 傳兩高官「落鑊」

【07:00】港區人大代表洪為民生日會爆疫風波，轉眼間已過了21日，涉事官員、議員陸續復工，其中被林鄭月娥點名批評「尤其失望」民政事務局局長徐英偉，最快周二( 25日）早上復職。不過，《香港01》沙半山手記聽聞，港府高層決定從嚴處理「洪門宴」事件，徐英偉作為抗疫重要一員，罪責最大，連同已是第二度「犯聚」的入境事務處處長區嘉宏，有傳兩人可能齊齊「落鑊」。

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



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▼1月23日香港醫院藥劑師學會介紹兒童及成人版復必泰▼



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▼1.23 大窩口邨富強樓圍封檢測▼



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強制檢測｜35處上榜 包括彩龍茶樓、又一城馬莎及葵涌蘇浙公學

【06:15】食物及衞生局今日凌晨公布強制檢測公告，因應兩宗本地個案、17宗與輸入個案有關的個案，以及九宗初步陽性檢測個案，有33個地點被納入強制檢測公告，另外，因應在葵涌區內採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及個案包括兩名任職葵興港鐵站萬寧分店的推廣員、一名貨倉員工、一名海關關員等。

上榜地點包括東涌藍天海岸影岸紅A座第7座、葵涌蘇浙公學、東華三院陳兆民中學、獅子會中學、荃灣川龍彩龍茶樓、又一城馬莎百貨、葵涌商場大家樂等。

▼1月24日強制檢測公告詳情▼



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葵涌邨｜逸葵樓升降機大堂垃圾堆積 映葵樓飯盒放垃圾旁恐再爆疫

【04:21】葵涌邨疫情大爆發，至昨日累計錄得逾173宗確診及初步確診個案，逸葵樓及映葵樓為重災區，兩幢樓逾5,000居民需原址隔離兼強制檢測五日，當局提供一日三餐。葵涌邨疫情由拾荒者及清潔工引爆，爆疫後情況仍甚差，有網上圖片可見，逸葵樓有樓層升降機大堂，垃圾堆積無人清理；映葵樓則有居民反映，派飯的工作人員將兩箱飯盒放在樓層升降機大堂就離開，與旁邊家居垃圾為鄰，「就咁揼低兩箱飯喺個lift（升降機）口」，又指不少街坊未獲派飯，十分浪費。

▼1.23 大窩口邨富強樓圍封檢測▼



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第5波疫情｜城大校長郭位曾與初確診學生同場 校方指有戴口罩

【02:46】城市大學一名初步確診新冠肺炎的學生，本月11日曾於校內一個活動任工作人員，據悉城大校長郭位、副校長李國安、工學院院長郭大維等當日亦有出席。城大表示，當日全部出席人士全程都有戴口罩。

▼1.23 葵涌邨工作人員嚴陣以待▼



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確診大廈｜半山渣甸山白建時道60歲婦染疫 御金．國峯又上榜

【00:01】本港新冠肺炎疫情大爆發。除了葵涌邨累計有逾170宗個案外，在昨日新增個案中，亦涉及全港不少住宅大廈，主要是關連個案患者。其中有多條公共屋邨上榜，例如水泉澳邨、彩雲邨、逸東(二)邨等。

昨日更有位處豪宅地段的住處上榜，一名60歲女患者居於半山渣甸山白建時道，該處有不少名人巨富聚居，不少是獨立屋，惟衞生署未有詳細交待涉及的大廈或屋號。西九龍豪宅御金．國峯再上榜，31歲男患者居第1座，至少第5度上榜。

油麻地御金·國峯1座的31歲男住戶染疫。（資料圖片）

▼1.23 葵涌邨居民再做檢測▼



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疫下企業加速轉型 科技券申請去年5108宗 創科署望年中完成審批

【00:01】政府近年銳意發展創新科技，計劃打造本港成為創新科技中心，每年向創科撥款的開支亦節節上升。創新及科技署近日公布2021年回顧及未來展望，當中「創新及科技基金」去年支出約40億元，相較2017年高出3倍。此外，由於疫情加速企業的數碼轉型，以致「科技券」的撥款申請高出創科署的預期，因此於去年6月已委託香港生產力促進局擔任「科技券」的秘書處，以加快處理申請，預料今年中可完成大部分去年累積的申請。

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



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強制檢測｜95地點上榜 分佈大嶼山靈隱寺、荃灣食肆、如心酒店等

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