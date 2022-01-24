竹篙灣民安隊隊員初步確診　今日曾當任　擔任接待及支援工作

本港新冠肺炎疫情大爆發，今日（24日）有約100宗初步確診。政府晚上公布，一名民安隊隊員初步確診，他曾在竹篙灣檢疫中心當值，在檢疫中心擔任接待及支援工作。

翻查資料，早前兩名在竹篙灣工作的女保安員亦中招，其中一人曾在確診人士的門外貼通告。



一名曾在竹篙灣檢疫中心當值的民安隊隊員初步確診。（資料圖片）

昨晚至今凌晨曾返總部大樓 無人被列作緊密接觸者

政府表示，該名隊員在1月23日至24日凌晨返回民安隊總部大樓，隨後在竹篙灣檢疫中心當值，於檢疫中心擔任接待及支援工作，工作期間均佩戴全套個人防護裝備，包括口罩、面罩、保護帽、保護袍和手套。

政府表示，民安隊已立即清潔和消毒該隊員曾逗留的地方，所有當日在檢疫中心執勤的人員已進行病毒檢測，暫時並無任何人被列作緊密接觸者。民安隊總部亦已通知當事人所屬執勤隊伍的人員，需要在其後3天每天前往社區檢測中心進行病毒檢測。由於暫時並沒有人被列作緊密接觸者，因此檢疫中心的運作不受影響。

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竹篙灣兩保安早前染疫

翻查資料，早前兩名在竹篙灣工作的女保安員亦中招。其中一名51歲的染疫女保安（#13004），曾在一位確診人士的門外貼通告，當時確診者亦在房內，兩者有紗窗相隔，二人並無直接接觸。至於保安員貼通告的單位，住了一位51歲的「足福里」女員工（#12960），曾為早前與空姐母親跳舞的女子（#12860）按摩。

之後，當局宣布再多一名51歲竹篙灣保安染疫，兩名保安上班時，會一起在貨櫃內午膳。

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