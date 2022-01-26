復必泰為人所熟悉，是第一隻被通過緊急使用的「信使核糖核酸」(mRNA) 新冠疫苗，而核糖核酸就是生物基因遺傳的重要核酸化合物。

撰文︰醫院管理局聯網服務總監楊諦岡醫生



可能鮮為人知的卻是mRNA疫苗可以在人體使用，也有賴一間創於1645年的山佐（Yamasa）醬油廠 ，經年累月所研發的高品質「假脲苷」 (pseudouridine) ——也屬於核酸化合物之一。

原來外入的mRNA，會被免疫系統視為異類，激發嚴重發炎反應，難以在人體使用。科學家卡林柯（Katalin Karikó），提議將構成mRNA的物質之一「脲苷」（uridine）由「假脲苷」代替，以瞞過人體的免疫系統，避免了不必要的嚴重發炎後果。令人嘖嘖稱奇的，這非常關鍵元素「假脲苷」不是由醫藥生物科技或初創獨角獸同業所研發。

長者接種復必泰疫苗。（醫院提供）

這醬油廠堅持循古法釀造醬油的同時，也高瞻遠矚地決定採用科學技術，去研發讓食物更鮮味的調味料，例如發現香菇美味的來源，和非常受歡迎的柴魚片鮮味成分，都屬於核酸化合物。1970年代起，醬油廠開始跨足醫藥品領域，而在1980年代就已經生產並出口「假脲苷」。過去因僅用於學術研究，輸出量極少。如今卻因新冠肺炎疫情使「假脲苷」需求量大增，醬油廠也意外收獲了投資多年的科研成果。

故事引證了科研和創新是未來人類文明持續發展之重要基石。醬油廠若不採用科研去尋找鮮味元素，就得不出核酸化合物的製成品；若只停留在食物調味料的範圍而不勇敢創新地跨足醫藥品領域，就抓不住今天提供高品質疫苗原材料的回報機遇。再者，堅持的態度也是每次成功背後的關鍵元素。醬油廠超過半世紀的堅持才得見今天的成果。

我生於香港，長於香港，人也過了半世紀。科研和創新，刻不容緩，也要堅持到底！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

