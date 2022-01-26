疫情．最新｜土瓜灣鴻光街圍封檢測2宗初陽個案　10戶無人應門

本港昨日(25日)共增124宗確診個案，6宗源頭不明，葵涌邨累計276宗，初步陽性個案逾70宗。黃大仙區出現多宗個案，包括鳯凰新邨新形像髮型屋有三宗個案，區內豪苑亦有確診個案。



荃葵青成疫情重災區。

封區檢測｜土瓜灣鴻光街受限區190人受檢 有兩宗初步陽性個案

【08:16】政府昨日因應多宗新冠炎涉變種病毒株初步確診個案，圍封深水埗元州街24至26號惠珍樓和土瓜灣鴻光街21、23、25，27、29、31、33及35號檢測。當局今晨宣布，惠珍樓沒發現確診個案，鴻光街受限區域則有兩宗初步陽性檢測個案。

▼1.25 土瓜灣鴻光街圍封強檢▼



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強制檢測｜50處上榜 包括海關總部、沙田IVE和各區高密度住宅

【02:16】本港昨日（25日）新增124宗新冠病毒確診，93宗屬本地感染，六宗屬源頭不明。除了有葵涌邨和大窩口邨爆疫的葵涌區，黃大仙也成為重災區。政府今晨將50個指明地方納入強制檢測公告，其中48個涉及七宗本地／與本地個案有關的個案、28宗與輸入個案有關的個案，以及六宗初步陽性檢測個案。地點涉及各區高密度屋苑住宅，還包括海關總部大樓23樓和香港專業教育學院(沙田)等處所。

昨日總覽：

▼1.25 黃大仙鳳鳯新邨髮廊「新型像」爆發群組感染▼



▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 特首林鄭月娥在行會前記者會除下口罩▼



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▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



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▼1.25荃灣花園榮華閣疑爆垂直傳播▼



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▼1.25新冠病毒疫情記者會▼



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▼1.25 深水埗惠珍樓圍封檢測▼



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葵涌邨確診佪分布在12幢大樓宇內。

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

