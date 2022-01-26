疫情．最新｜增3宗離世前14日曾打針死亡報告　沒證據由疫苗引起

本港今日(26日)共增107宗確診個案，本地感染佔100宗，包括7宗源頭不明。葵涌邨累計334宗，今日增58宗個案，逸葵樓佔45宗。至於其他群組亦有擴大情況，其中萬寧葵涌貨倉增加一個案，累計4宗；荃灣環宇海灣亦多一名保安中招，累計4人確診1人初步陽性；至於彩雲(一)邨長波樓一名保安確診，兩名住戶確診，確診保安居於豪苑。至於荃灣悅來坊AEON累計有5個案。

截至1月23日晚，衞生署過去一星期，共接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別94歲及70歲的男子和一名91歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



黃大仙祠繼昨日公布連續兩年取消頭炷香後。今日再宣佈延長關閉時間，農曆大年初一至三(2月1日至3日)繼續暫停開放，善信最快要到初四(2月4日)才能入場。



荃葵青成疫情重災區。

【17:33】截至1月23日晚上11時59分，過去一星期，衞生署共接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩名分別94歲及70歲的男子和一名91歲女子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

【17:26】本港第五波疫情不斷擴大，黃大仙祠繼昨日公布連續兩年取消頭炷香後。今日再宣佈延長關閉時間，農曆大年初一至三(2月1日至3日)繼續暫停開放，善信最快要到初四(2月4日)才能入場。

【17:14】張竹君表示，本港今日暫時有逾130宗初步確診個案，其中40多宗個案涉兩航班，包括尼泊爾航空RA409 以及阿聯酋航空EK384 。

張竹君稱，現時雖封區不斷檢測，但病毒有潛伏期，現時見數字開始向下，希望今波疫情已過高峰，但仍要觀察。至於葵涌邨疫情，她說，逸葵樓個案數字正下降，而映葵要再觀察，邨內其他樓宇無明顯上升或下降，但葵涌邨居民多，發現時病毒傳播可能已隔幾代，之後才追蹤到相關個案，期間患者可能返學返工行街食飯，仍然擔心社區有很多傳播鏈，呼籲市民盡量接受檢測。

張竹君表示，本港今日暫時有逾130宗初步確診個案，其中40多宗個案涉兩航班。（張浩維攝）

【17:02】本港今日新增的107宗個案中，有7宗源頭不明：

一、患者編號13525，40歲男士，居於馬鞍山烏溪沙邨，資料仍待調查

二、26歲男士， 曾到東涌、和輋工作的職業治療師，居於荃灣荃昌中心，曾到過荃灣悅來坊，但不是到商場內的Aeon分店。

三、47歲男士，居於確診地盤工曾工作的勝利道地盤附近，患者居於1至3號，地盤在5號，未知是否相關。患者於北角電氣道183號AIA Tower上班。

四：67女士，承辦商碧瑤的機場清潔工，負責清潔廁所，主要在地下及機場中場客運大樓工作，負責職員廁所，居於青衣宏福花園。要調查會否與輸入個案有關。

五：37歲女士，國泰城安檢人員，居於大窩口邨富逸樓，會調查是否在大窩口感染，抑或涉國泰相關個案

六：32歲男士，在太古城從事保安工作，居於土瓜灣立基大廈

七、72歲女士，居於大窩口邨富強樓，但非早前有確診的2、3單位，住於大廈高層單位。患者為退休人士，曾去過街市、超市。

【16:50】張竹君表示，黃大仙豪苑一座F室，中間有天井與E室共用，可能有空氣傳播，有暴露風險，研究後會將一座6至8樓F室居民安排隔離檢疫。

西九龍中心紅蔥頭餐廳有兩檯互不相識的確診者，包括長沙灣工作人員，1月14日兩確診者曾同時間用膳，當局會落去視察情況。由於1月14日至今，已過10幾天，不會要求相關食客檢疫，但會要求強制檢測。

葵涌邨｜確診個案再破百 葵涌邨增58宗 疫情擴至環宇海灣、AEON

【16:46】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會，亦公布多宗小型爆發個案︰

萬寧葵涌貨倉群組︰增一個案，一共4人染疫。

荃灣環宇海灣保安群組︰其中一名保安本身居於葵涌邨逸葵樓，增一宗個案，累計5名保安人員染疫，4人確診1人初步陽性。

彩雲(一)邨長波樓群組︰一名保安確診，長波樓有兩居民染疫。確診保安居於黃大仙豪苑低座，是早前確診個案家人，懷疑感染Delta變種。確診保安與家人常到黃大仙現崇山商場一樓「客滿庭」飲茶。之前確診的電梯維修員（病人編號#13282）同保安都有去過，大家有用洗手間。

荃灣悅來坊AEON群組︰一共有5宗個案，包括文職、賣魚、美食閣的廚房人士、賣乾貨銷售員及保安。有兩名確診員工居於逸葵樓。

四季餐廳：有逸葵樓居民光顧，亦曾到葵涌飛亞工業大廈飛亞食堂，都有另一個案

荃灣葵香園食品貿易公司︰有2、3宗，涉葵涌邨居民

象山邨地盤工群組：共5工作人員及家人確診，多工作人員在檢疫中心確診，發現越來越多個案是家人，其中一名患者家人在李鄭屋小學讀書，該校之前都有學生確診，其中患者編號稱13255，可連到油麻地絲麗酒店群組，巴裔婦8歲小朋友都在李鄭屋小學讀書，所以列為相關個案

東涌藍天海岸︰據指於屋苑圓形廣場位置，每日有30多人踢波、遊玩，曾有5名確診個案去過，估計可能相關。

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【16:40】【葵涌邨最新疫情發展】

新增58宗，現時合共334宗（連確診及初診數字）

逸葵樓︰新增45宗，累計229名居民染疫；涉及6個新單位，共涉126個單位

映葵樓︰新增8宗，累計71個案；涉及2個新單位，共涉44個單位

旭葵樓︰增1單位居民染疫，合共3單位受影響， 在強檢中發現

雅葵樓︰新增2宗，早前確診居民家人

夏葵樓︰累計5單位，共13人染疫，無新增個案

曉葵樓︰新增2宗，在檢疫中心發現的密切接觸者

【16:38】本港今日(26日)共增107宗確診個案，本地感染佔100宗，包括7宗源頭不明。葵涌邨累計334宗，今日增58宗個案，逸葵樓佔45宗。

至於其他群組亦有擴大情況，其中萬寧葵涌貨倉增加一個案，累計4宗；荃灣環宇海灣亦多一名保安中招，累計4人確診1人初步陽性；至於彩雲(一)邨長波樓一名保安確診，兩名住戶確診，確診保安居於黃大仙豪苑。至於荃灣悅來坊AEON累計有5個案。

疫情轉網課 理大指學童散光比率增50% 研鏡片減慢近視加深速度

【16:19】新冠肺炎肆虐，學校多次暫停面授課堂，要改為網上授課。香港理工大學研究發現，有散光問題的學生比率，由2018年的35.4%增至2020年的56.6%，增幅達五成。團隊又追蹤研究學童，發現2018年共有34.2%學童患散光，變成兩年後有73.7%有散光，升幅更達一倍。



理大又研發「多區正向光學離焦（DIMS）」兒童眼鏡片，指在一般情況下，可減慢近視加深速度達60%。而在長時間受停課影響的學童中，光學離焦鏡片組別減慢近視加深的效能亦達52%。

疫情｜黃大仙豪苑現垂直傳播 確診26歲男子飼養倉鼠對病毒呈陰性

【15:10】黃大仙豪苑一座爆疫，疑出現垂直傳播，所有E座向居民全部撤離。其中一名確診的26歲男住戶，帶來Delta病毒，調查發現他於12初曾到旺角通菜街I Love Rabbit購買倉鼠。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼



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【15:00】葵涌邨疫情仍未受控，消息指，葵涌邨今日增超過50宗個案，其中重災區逸葵樓佔約40宗，邨內病毒傳播鏈或未完全切斷。

檢疫混亂｜Little Boss群組密切接觸者 電腦出錯延誤一日放疫監

【14:04】連續每日確診個案破百，大批市民因成為密切接觸者要送竹篙灣檢疫中心隔離，中心連日被投訴行政混亂，早前已因中心職員輸入的資料有誤，令部分檢疫人士延遲一至兩天「放疫監」，衞生防護中心曾就事件致歉。



惟輸錯資料問題未見改善，有屬Little Boss倉鼠群組、店員的同住男友，因被列為密切接觸者要檢疫，他向《香港01》投訴，原本於1月24日完成檢疫，但等候逾日都未獲通知可以離開，屢次致電竹篙灣及衞生署熱線都未獲回覆，至昨日深夜才獲通知電腦出錯，安排他可即時離營，惟已足足延誤了一天。



《香港01》已向衞生署查詢有關個案，正待回覆。

中大研究：76%新冠康復者現疲倦、無記性 缺三種腸道細菌成關鍵

【12:09】中文大學醫學院最新研究發現，76%新冠康復者會持續出現記憶力差、脫髮及疲勞等，俗稱「長新冠」後遺症（即患者在感染新冠病毒數周至數月後出現持續症狀）的不適，研究顯示患者後的腸道細菌失衡與出現「長新冠」的風險息息相關，其中缺少能提高人體免疫力的腸道細菌，包括青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌及假小鏈雙歧桿菌更是關鍵，研究人員認為可透過調節腸道內的細菌，促進患者痊癒及減少新冠肺炎後遺症出現。

葵涌邨｜垃圾堆積如山 清潔承辦商：較平時多3、4倍 望落咪誇張

【11:13】葵涌邨逸葵樓及映葵樓連日圍封禁足，昨日（25日）再上增夏葵樓需圍封。連日內居民投訴指，大廈衛生差劣，垃圾堆積如山。現時負責逸葵樓及映葵樓等10座大廈清潔的利興環境服務有限公司負責人甄韋喬，今早（26日）於港台節目表示，之前負責的清潔工由於全數需要檢疫，上周六（22日）才接手清潔工作。過往數天一直清除積聚多日的垃圾，相信今日起可回復正常。他又稱，在圍封下，垃圾量較平時多三、四倍，「所以望落去咪誇張」。

小學疫苗接種率達七成可恢復全日面授 學界：對家長誘因不大

【10:38】第五波新冠肺炎持續，小學再度停課。教育局昨（25日）表示，如小學師生的疫苗接種率達七成，可恢復全日面授。津貼小學議會主席胡豔芬今早（26日）於港台節目表示，全日授課對家長而言並非太大誘因，不少家長擔心小朋友接種疫苗後出現過敏反應，相較中學而言，她估計小學需更長時間推高接種率。她又稱，暫時家長最關心的是農曆新年假期後，可否恢復面授課程。

葵涌邨｜逸葵樓圍封延長兩日 居民批衛生惡劣 情緒崩潰憂困獸鬥

【09:57】葵涌邨疫情持續擴散，政府昨日（25日）宣布，延長逸葵樓禁足圍封兩日，直至本周五（28日）。有逸葵樓居民今早（26日）於港台節目形容，對延長圍封的決定感到崩潰，已接受6次檢測全屬陰性結果，「繼續圍封喺大廈入面其實係咪困獸鬥，會交叉感染呢？」她又批評，當局連日安排混亂，衛生情況欠佳，有住戶曾透過閉路電視目睹，職員以升降機將疑似確診者送離，但未有即時消毒，半分鐘即有街坊走進升降機。

封區檢測｜土瓜灣鴻光街受限區190人受檢 有兩宗初步陽性個案

【08:16】政府昨日因應多宗新冠炎涉變種病毒株初步確診個案，圍封深水埗元州街24至26號惠珍樓和土瓜灣鴻光街21、23、25，27、29、31、33及35號檢測。當局今晨宣布，惠珍樓沒發現確診個案，鴻光街受限區域則有兩宗初步陽性檢測個案。

▼1.25 土瓜灣鴻光街圍封強檢▼



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強制檢測｜50處上榜 包括海關總部、沙田IVE和各區高密度住宅

【02:16】本港昨日（25日）新增124宗新冠病毒確診，93宗屬本地感染，六宗屬源頭不明。除了有葵涌邨和大窩口邨爆疫的葵涌區，黃大仙也成為重災區。政府今晨將50個指明地方納入強制檢測公告，其中48個涉及七宗本地／與本地個案有關的個案、28宗與輸入個案有關的個案，以及六宗初步陽性檢測個案。地點涉及各區高密度屋苑住宅，還包括海關總部大樓23樓和香港專業教育學院(沙田)等處所。

昨日總覽：

▼1.25 黃大仙鳳鳯新邨髮廊「新型像」爆發群組感染▼



▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 特首林鄭月娥在行會前記者會除下口罩▼



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▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



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▼1.25荃灣花園榮華閣疑爆垂直傳播▼



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▼1.25新冠病毒疫情記者會▼



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▼1.25 深水埗惠珍樓圍封檢測▼



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葵涌邨確診佪分布在12幢大樓宇內。

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

