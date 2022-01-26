疫情．最新｜消息：葵涌邨增超過50宗個案　逸葵樓佔約40宗

本港昨日(25日)共增124宗確診個案，6宗源頭不明，葵涌邨累計276宗，初步陽性個案逾70宗。黃大仙區出現多宗個案，包括鳯凰新邨新形像髮型屋有三宗個案，區內豪苑亦有確診個案。



荃葵青成疫情重災區。

疫情轉網課 理大指學童散光比率增50% 研鏡片減慢近視加深速度

【16:19】新冠肺炎肆虐，學校多次暫停面授課堂，要改為網上授課。香港理工大學研究發現，有散光問題的學生比率，由2018年的35.4%增至2020年的56.6%，增幅達五成。團隊又追蹤研究學童，發現2018年共有34.2%學童患散光，變成兩年後有73.7%有散光，升幅更達一倍。



理大又研發「多區正向光學離焦（DIMS）」兒童眼鏡片，指在一般情況下，可減慢近視加深速度達60%。而在長時間受停課影響的學童中，光學離焦鏡片組別減慢近視加深的效能亦達52%。

疫情｜黃大仙豪苑現垂直傳播 確診26歲男子飼養倉鼠對病毒呈陰性

【15:10】黃大仙豪苑一座爆疫，疑出現垂直傳播，所有E座向居民全部撤離。其中一名確診的26歲男住戶，帶來Delta病毒，調查發現他於12初曾到旺角通菜街I Love Rabbit購買倉鼠。

▼1月24日，黃大仙豪苑一座E單位居民撤離檢疫▼



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【15:00】葵涌邨疫情仍未受控，消息指，葵涌邨今日增超過50宗個案，其中重災區逸葵樓佔約40宗，邨內病毒傳播鏈或未完全切斷。

檢疫混亂｜Little Boss群組密切接觸者 電腦出錯延誤一日放疫監

【14:04】連續每日確診個案破百，大批市民因成為密切接觸者要送竹篙灣檢疫中心隔離，中心連日被投訴行政混亂，早前已因中心職員輸入的資料有誤，令部分檢疫人士延遲一至兩天「放疫監」，衞生防護中心曾就事件致歉。



惟輸錯資料問題未見改善，有屬Little Boss倉鼠群組、店員的同住男友，因被列為密切接觸者要檢疫，他向《香港01》投訴，原本於1月24日完成檢疫，但等候逾日都未獲通知可以離開，屢次致電竹篙灣及衞生署熱線都未獲回覆，至昨日深夜才獲通知電腦出錯，安排他可即時離營，惟已足足延誤了一天。



《香港01》已向衞生署查詢有關個案，正待回覆。

中大研究：76%新冠康復者現疲倦、無記性 缺三種腸道細菌成關鍵

【12:09】中文大學醫學院最新研究發現，76%新冠康復者會持續出現記憶力差、脫髮及疲勞等，俗稱「長新冠」後遺症（即患者在感染新冠病毒數周至數月後出現持續症狀）的不適，研究顯示患者後的腸道細菌失衡與出現「長新冠」的風險息息相關，其中缺少能提高人體免疫力的腸道細菌，包括青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌及假小鏈雙歧桿菌更是關鍵，研究人員認為可透過調節腸道內的細菌，促進患者痊癒及減少新冠肺炎後遺症出現。

葵涌邨｜垃圾堆積如山 清潔承辦商：較平時多3、4倍 望落咪誇張

【11:13】葵涌邨逸葵樓及映葵樓連日圍封禁足，昨日（25日）再上增夏葵樓需圍封。連日內居民投訴指，大廈衛生差劣，垃圾堆積如山。現時負責逸葵樓及映葵樓等10座大廈清潔的利興環境服務有限公司負責人甄韋喬，今早（26日）於港台節目表示，之前負責的清潔工由於全數需要檢疫，上周六（22日）才接手清潔工作。過往數天一直清除積聚多日的垃圾，相信今日起可回復正常。他又稱，在圍封下，垃圾量較平時多三、四倍，「所以望落去咪誇張」。

小學疫苗接種率達七成可恢復全日面授 學界：對家長誘因不大

【10:38】第五波新冠肺炎持續，小學再度停課。教育局昨（25日）表示，如小學師生的疫苗接種率達七成，可恢復全日面授。津貼小學議會主席胡豔芬今早（26日）於港台節目表示，全日授課對家長而言並非太大誘因，不少家長擔心小朋友接種疫苗後出現過敏反應，相較中學而言，她估計小學需更長時間推高接種率。她又稱，暫時家長最關心的是農曆新年假期後，可否恢復面授課程。

葵涌邨｜逸葵樓圍封延長兩日 居民批衛生惡劣 情緒崩潰憂困獸鬥

【09:57】葵涌邨疫情持續擴散，政府昨日（25日）宣布，延長逸葵樓禁足圍封兩日，直至本周五（28日）。有逸葵樓居民今早（26日）於港台節目形容，對延長圍封的決定感到崩潰，已接受6次檢測全屬陰性結果，「繼續圍封喺大廈入面其實係咪困獸鬥，會交叉感染呢？」她又批評，當局連日安排混亂，衛生情況欠佳，有住戶曾透過閉路電視目睹，職員以升降機將疑似確診者送離，但未有即時消毒，半分鐘即有街坊走進升降機。

封區檢測｜土瓜灣鴻光街受限區190人受檢 有兩宗初步陽性個案

【08:16】政府昨日因應多宗新冠炎涉變種病毒株初步確診個案，圍封深水埗元州街24至26號惠珍樓和土瓜灣鴻光街21、23、25，27、29、31、33及35號檢測。當局今晨宣布，惠珍樓沒發現確診個案，鴻光街受限區域則有兩宗初步陽性檢測個案。

▼1.25 土瓜灣鴻光街圍封強檢▼



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強制檢測｜50處上榜 包括海關總部、沙田IVE和各區高密度住宅

【02:16】本港昨日（25日）新增124宗新冠病毒確診，93宗屬本地感染，六宗屬源頭不明。除了有葵涌邨和大窩口邨爆疫的葵涌區，黃大仙也成為重災區。政府今晨將50個指明地方納入強制檢測公告，其中48個涉及七宗本地／與本地個案有關的個案、28宗與輸入個案有關的個案，以及六宗初步陽性檢測個案。地點涉及各區高密度屋苑住宅，還包括海關總部大樓23樓和香港專業教育學院(沙田)等處所。

昨日總覽：

▼1.25 黃大仙鳳鳯新邨髮廊「新型像」爆發群組感染▼



▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 葵涌邨非禁足隔離居民前往檢測站採樣▼



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▼1.25 特首林鄭月娥在行會前記者會除下口罩▼



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▼1.25 葵涌邨夏葵樓居民禁足隔離至1.29▼



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▼1.25荃灣花園榮華閣疑爆垂直傳播▼



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▼1.25新冠病毒疫情記者會▼



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▼1.25 深水埗惠珍樓圍封檢測▼



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葵涌邨確診佪分布在12幢大樓宇內。

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

