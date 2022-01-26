學額洗牌｜行會通過八大每年學士學額1.5萬　教大減學額撥至浸大

教育局向立法會提交文件，指行政會議通過教資會在2022年至2025年度三年期內，合共逾632億元經常撥款的具體建議；並通過教資會建議的學生人數指標分布，其中在學士學位課程收生每年合共15,000個。其中教育大學的學額微減至593個，同時浸會大學的學額增至1,122，其餘六間大學有關學額不變。

此外，停辦教資會資助副學位課程的最後階段，將於該三年期内完成， 城市大學和理工大學會停辦與建築和屋宇裝備學科相關的副學位課程，合共涉及1,029個學位。



教大學額降至593個 浸大增至1,122個

行會通過教資會建議的2022-25三年期學生人數指標分布，其中在學士學位課程收生學位數目方面，每學年維持合共15,000個，大部份大學學額不變，惟教育大學的有關學額將由603個降低至593個，同時浸會大學的學位由1,112個增至1,122個。文件未有解釋原因，但指出各大學均接受建議的學位數目分配。

城大、理工停辦建築和屋宇裝備相關副學位課程

另外，停辦教資會資助副學位課程的最後階段，亦將於2022-25三年期内完成，期間城市大學和理工大學會停辦與建築和屋宇裝備學科相關的副學位課程， 合共涉及1,029個學位。 最後一屆於2021/22學年入學的學生，預計於2023年年中畢業。職業訓練局將由2022/23學年起承接開辦上述學科課程。

教資會資助學位學費未來三年不變 每年$42,100

教資會資助課程的指示學費水平在未來三年期內將維持不變， 即每名就讀教資會資助學位程度課程的學生每年學費42,100元。