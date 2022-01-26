封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封　涉象山邨群組個案

政府今晚（26日）公佈晚上8時起，在東涌指明「受限區域」，即東涌海濱路12號藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座）作出限制與檢測宣告，因為大廈內有數宗個案且涉變種病毒。所有居民都需留在其處所内，直到「受限區域」已識別人士完成檢測才可離開，目標在明早7時完成。



衛生署今指，發現曾屬於象山邨地盤群組，群組內有個案居東涌藍天海岸或附近樓宇，有部分年幼患者曾到過附近一個圓型露天廣場踢波、玩耍，涉及30多人。



衛生署今（26日）發現有多個個案曾經到過東涌藍天海岸玩耍、踢球，故晚上實施圍封檢測。（香港興業網頁圖片）

政府今（26日）公告晚上8時圍封藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座），預明早7時完成所有居民之檢測。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午八時起限制在東涌指明「受限區域」（即東涌海濱路12號藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（一月二十七日）上午約七時完成此行動。

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張竹君指，象山邨地盤群組有個案居東涌藍天海岸或附近樓宇，部分群組的年幼患者曾到過附近一個圓型露天廣場踢球、玩耍，涉及30多人，未必互相相識。據知，目前已有5名患者到過該處，故認爲個案之間有關連。

根據強制檢測公告，任何於本月20日至26日期間，間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月28日或之前接受強制檢測。由於涉及Delta變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。