警隊年結．直播｜去年罪案升1.9%　一哥蕭澤頤料首回應「洪門宴」

香港警務處今日（27日）舉行年結記者會，警務處處長蕭澤頤表示，2021年罪案情況，整體罪案共64,428宗，較2020年微升1.9%%，增加了1,196宗，破案率回升至38.5%。主要是詐騙案增加3,600多宗。



《港區國安法》實施逾年，預料警方將交代國安處工作，適逢3月特首選舉，及7月回歸25周年，警方亦將有部署，今日亦是蕭頤澤捲入「洪門宴」風波後首次回見傳媒，估計將回應事件。



警務處處長蕭澤頤公布去年去年罪案上升1.9%。（孔繁栩攝）

詐騙案增加逾3000宗 虐兒案同上升

警務處今日舉行年度回顧記者會。警務處處長蕭澤頤將回顧2021年香港的治安情況及警務工作，副處長（行動）袁旭健、副處長（管理）郭蔭庶及副處長（國家安全）劉賜蕙亦一同出席。

蕭澤頤表示，2021年香港的整體罪案數字是64 428宗，當中暴力罪案較2020年增加196宗，增至9,587宗或+2.1%；2021年整體破案率為38.5%，較2020年輕微上升0.7個百分點。他表示，整體罪案增加1,196宗，主要由於詐騙案增加了3,000多宗；其他錄得升幅的罪案包括兇殺案、強姦、非禮、勒索、虐兒及警方主動出擊的罪行，包括嚴重毒品罪行。

而下跌的罪案主要包括行劫、爆竊、縱火、傷人及嚴重毆打、刑事毀壞、盜竊等。其中傷人及嚴重毆打、搶掠、扒竊及「在公眾地方行為不檢或打鬥」的案件數字，更是過去十年最低。