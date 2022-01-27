最新｜彩雲長波樓錄逾20初陽延長圍封至周五　葵涌邨增逾10初確診

Omicron與Delta夾擊未停，消息稱，葵涌邨疫情持續，今日再增至少10宗初步確診，涉及3幢樓宇，當中逸葵樓佔9宗。另外，原本今日早上完成圍封的彩雲(一)邨長波樓，因暫共錄得逾20宗初陽，政府宣布鑑於長波樓具有極高感染風險，決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（28日）上午約7時完成圍封。



▼1月27日強制檢測名單▼



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▼1.26 葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼



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【11:39】消息稱，葵涌邨疫情持續，今日再增至少10宗初步確診，涉及3幢樓宇，當中逸葵樓佔9宗。

▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



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封區檢測｜彩雲邨長波樓爆約20宗初陽 禁足令延長一日至周五早上

【11:33】彩雲(一)邨長波樓圍封強檢行動今日早上約7時完成，但政府宣布，決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（28日）上午約7時完成此行動。受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測

政府發言人表示，彩雲（一）邨長波樓近日錄得確診個案，並在昨日圍封檢測行動中再發現初步陽性檢測個案，至今已錄得約20宗確診或初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於彩雲（一）邨長波樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，故把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日，以免病毒進一步擴散。

【10:58】東涌藍天海岸3期影岸．紅A座因出現變種病毒患者而於昨晚被圍封強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約9時30分完結，共檢查了約120名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

葵涌邨｜夏葵樓居民稱因圍封被解僱 僱主美孚多多：員工表現問題

【10:28】本港爆發第五波疫情，葵涌邨超過300多人確診，多棟大廈遭圍封強檢。有居於被圍封禁足的夏葵樓居民向《香港01》投訴，突遭工作7年、以手造鳥結糖聞名的美孚多多麵包店（Door Door Bakery）以「不適合」為由即時解僱，她強調7年來並無犯下大錯，質疑餅店因她無法上班而無理解僱，她已向勞工處求助，追討約6萬元的代通知金、遣散費及長期服務金等。

多多麵包店在Facebook發聲明，否認因員工被禁足隔離而作出解僱，「近日都關注同事離職一事，重申只因個別員工表現問題，並不因禁足導致」，「本店為因此事故而被評為無良僱主，真真正正心感無奈……亦心痛為何一面之詞即可定性事件。」

居住葵涌邨夏葵樓的陳小姐指，在大廈圍封當日遭美孚多多麵包店（Door Door Bakery）解僱。（多多麵包店FB圖片）

封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座完成強檢 無人確診

【07:14】因應多宗新冠肺炎初步確診個案，政府昨晚圍封彩雲邨長波樓和東涌藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座）檢測。當局今早宣布，藍天海岸3期影岸．紅A座（第7座）無發現確診個案。

下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性 隱性患者未現形

【04:17】政府今日（27日）凌晨公布，在葵涌、油塘、柴灣及馬鞍山部份樓宇的污水渠，採集到檢測對新冠病毒呈陽性的樣本，並指內含一定病毒量，故引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處有關指明地方的人士接受檢測。連同早前已發現污水的慈雲山三邨、大埔林村、東涌北一帶，總共有7個區地有隱形患者，會成為下一個葵涌邨？

民政事務總署早前宣布，將於全港18區向有需要居民派發新冠病毒快速測試套裝。政府今日（27日）發聲明，表示將會由今日起向慈正邨以及鄰近的三個屋邨（即慈樂邨、慈民邨和慈康邨）的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

▼1.26 葵涌邨商場及街市成無人之城▼



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強制檢測｜37處上榜 包括龍城冰室、IFC2期和多幢污水呈陽性大廈

【04:20】本港昨日（26日）新增107宗新冠病毒確診個案，其中100宗屬本地個案，包括7宗源頭不明。政府今晨將37個指明地方納入強制檢測公告，其中21個地方涉及四宗本地／與本地個案有關的個案、七宗與輸入個案有關的個案，以及八宗初步陽性檢測個案，包括新界南總區警察總部10樓、旺角龍城冰室、鑽石山荷里活廣場2樓HOKO Farm、IFC二期30樓和東涌藍天海岸影岸‧紅B座等住宅區。

鑽石山荷里活廣場HOKO Farm。（HOKO Farm FB專頁）

確診大廈｜荃灣區增4住宅有住客染疫 駿洋邨入伙後首有患者居住

【00:34】新冠疫情蔓延，衛生署公布最新確診者大廈名單，患者遍布全港多區，爆疫的葵涌邨5棟大廈上榜，黃大仙豪苑1座再有確診個案。而彩雲邨長波樓，東涌藍天海岸影岸·紅A座及B座都有確診個案，被當局納入圍封強檢。近日荃灣區疫情亦受關注，昌寧大廈、平愛大廈、錦豐園1座及荃灣花園吉祥閣都有患者。

昨日總覽：新冠肺炎．11.26｜防非洲變種病毒 周六起禁止非洲8國非港人入境

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封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封 涉象山邨群組個案

西九龍中心紅蔥頭兩枱食客確診涉豪苑Delta個案 當局到場測風向

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封區檢測｜土瓜灣鴻光街受限區190人受檢 有兩宗初步陽性個案

▼1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本。▼



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▼1月26日，東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。▼



▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼



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葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

