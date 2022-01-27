疫情．最新｜今確診個案再破百　葵涌邨兩廈圍封禁足「加監」

本港昨日（26日）共增107宗確診個案，本地感染佔100宗，包括7宗源頭不明。葵涌邨累計334宗，昨日增58宗個案，逸葵樓佔45宗。其他群組亦有擴大情況，當中萬寧葵涌貨倉增一個案，累計4宗；荃灣環宇海灣亦多一名保安中招，累計4人確診1人初步陽性；至於彩雲(一)邨長波樓一名保安確診，兩名住戶確診，確診保安居於豪苑。至於荃灣悅來坊AEON累計有5個案。



政府昨晚分別於8時及8時30分，圍封東涌藍天海岸3期影岸·紅A座，及黃大仙彩雲（一）邨長波樓。



昨日總覽：新界南PTU男警及秀茂坪情報組女警初步確診 緊密接觸者送隔離營

封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封 涉象山邨群組個案

西九龍中心紅蔥頭兩枱食客確診涉豪苑Delta個案 當局到場測風向

新冠疫苗｜一周3宗離世前14日曾接種疫苗死亡報告 涉2男1女長者

巴籍婦群組續擴散 涉李鄭屋小學生 曾到東涌藍天海岸踢波

虎年｜黃大仙祠年初一至三暫停開放 上頭炷香最快要年初四

疫情｜增7宗源頭不明有來自疫區附近 72歲婦或大窩口買餸染疫

葵涌邨｜確診個案再破百 葵涌邨增58宗 疫情擴至環宇海灣、AEON

疫情轉網課 理大指學童散光比率增50% 研鏡片減慢近視加深速度

疫情｜黃大仙豪苑現垂直傳播 確診26歲男子飼養倉鼠對病毒呈陰性

檢疫混亂｜Little Boss群組密切接觸者 電腦出錯延誤一日放疫監

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葵涌邨｜垃圾堆積如山 清潔承辦商：較平時多3、4倍 望落咪誇張

小學疫苗接種率達七成可恢復全日面授 學界：對家長誘因不大

葵涌邨｜逸葵樓圍封延長兩日 居民批衛生惡劣 情緒崩潰憂困獸鬥

封區檢測｜土瓜灣鴻光街受限區190人受檢 有兩宗初步陽性個案

一名駐守新界南總區機動部隊的32歲男警員一名駐守秀茂坪警區情報組的54歲女警員初步確診。（資料圖片）

▼1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本。▼



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▼1月26日，東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。▼



▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼



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葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

