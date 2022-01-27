污水樣本呈陽性　政府向慈正邨及鄰近3屋邨住戶派快速測試套裝

民政事務總署早前宣布，將於全港18區向有需要居民派發新冠病毒快速測試套裝。政府今日（27日）發聲明，表示將會由今日起向慈正邨以及鄰近的三個屋邨（即慈樂邨、慈民邨和慈康邨）的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



聲明表示，鑑於多個地區採集的污水樣本檢測對2019冠狀病毒呈陽性，政府會加強檢測工作。環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日於多區採集到檢測呈陽性的污水樣本，政府將按地區的風險水平發出強制檢測公告、派發快速測試套裝、增設流動採樣站等，務求讓更多市民接受檢測，盡快找出隱性患者。

▼快速測試套裝使用方法▼



快速測試呈陽性應盡快到急症室求診

聲明又指，為跟進於慈正邨採集到檢測呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括黃大仙民政事務處）聯同房屋署將會由今日起向慈正邨以及鄰近的三個屋邨（即慈樂邨、慈民邨和慈康邨）的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療。

當局會向市民派發快速測試套裝。（盧翊銘攝）

大埔林村、東涌北一帶「願檢盡檢」

另外，在大埔林村、東涌北一帶亦同樣採集到檢測呈陽性的污水樣本，社區傳播風險較高。政府呼籲在林錦公路交匯處至大菴路一帶範圍、東涌文東路一帶包括映灣園、海堤灣畔、水藍‧天岸居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，盡快進行檢測。

因應在葵涌、觀塘、柴灣及馬鞍山採集到檢測呈陽性的污水樣本，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受核酸檢測︰

1.葵涌大窩口邨富安樓、富靜樓、富平樓、富逸樓、富雅樓、富秀樓、富碧樓

2.觀塘油麗邨雍麗樓、卓麗樓

3.柴灣翠樂邨翠祿樓、翠灣邨翠福樓

4.馬鞍山恆健街8號錦暉苑、恆明街2號聽濤雅苑、恆明街8號觀瀾雅軒

5.馬鞍山恆明街5號啓新書院、恆明街11號馬鞍山循道衛理小學

▼1月27日強制檢測名單▼



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政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。