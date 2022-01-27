童樂居案｜雷張慎佳指報告部分字眼淡化實況　需否關閉言之尚早

香港保護兒童會轄下「童樂居」上月被揭涉虐兒事件，獨立檢討委員會審視童樂居閉路電視錄影，發現最少10項持續出現粗魯對待兒童行為，包括兒童被提衣領扔在墊上、掌摑、腳踢以令其移動等。

兒童事務委員會委員、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳在港台《千禧年代》表示，報告部分字眼令人感覺淡化實際情況，直言正常化不當行為是好危險，但認為仍在重要調查階段，是否關閉「童樂居」仍言之尚早。



▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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雷張慎佳認為，首階段報告較公正、持平，但認為部分字句如粗魯、引致兒童不必要反應等，令人感覺淡化實際情況，直言淡化或正常化不當行為是好危險，「暴力好似病毒，不制止只會不斷生長，影響慘重」，不當行為如不及早處理，問題只會越來越多，甚至被認為或有行政等挑戰而「一手輕一手重」，容忍不當行為。

雷張慎佳認為，現階段仍在重要調查階段，如有做錯，應針對事件處理，而非「一棍打死一船人」，把以往的努力及佳績「一筆勾銷」，是否關閉「童樂居」仍言之尚早。

她又指，部分調查必須來自勞福局，在照顧兒童上除了法例及規則，還會採取什麼監察方案，對現階段及其他機構都非常重要，認為當局要檢討機制，協助提供服務的機構，包括政策、人手及培訓。

雷張慎佳認為，首階段報告較公正、持平，但認為部分字句令人感覺淡化實際情況。（資料圖片／張貮龍攝）

聽眾批人工低非虐待兒童藉口

有聽眾黃女士認為，保護兒童會職員反而虐待兒童，直言「如果人工低你咪唔好做囉，點解要發洩喺小朋友身上」，又指即使兩名高層辭職，也不應輕易放過，政府應追究失職、管理不善的責任，促請當局殺一儆百。她又指，該會已形成不良風氣，換人亦於事無補，建議關閉「童樂居」，轉介該處的小朋友到有愛心的機構。聽眾杜小姐亦認為政府要追究責任，更換所有管理層，應加強監管。