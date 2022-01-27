逸葵樓明早解封　映葵樓、夏葵樓後日「放監」　林鄭籲居民續留家

葵涌邨疫情大爆發，但當局指邨內疫情有明顯回落。林鄭月娥今(27日)宣布，正圍封的3幢大廈，將於未來3日陸續完結，其中延期圍封期至7天的逸葵樓及映葵樓，將分別於明日(28日)及後日(29日)屆滿；夏葵樓則只須圍封5天，至後日(29日)為止。

林鄭月娥呼籲，葵涌邨邨民應盡量留在家，減少外出，並按要求接受檢測。她又向邨內3萬多名居民致謝，「由於邨內居民的付出，幫香港壓制超大型的社區爆發」，故港府會盡最大努力，保持邨內清潔，及服務居民，如有特別困難包括勞資問題，可向政府部門查詢。



▼1.26 葵涌邨商場及街市成無人之城▼



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本港新增164宗新冠病毒確診個案，是新冠疫情在本港爆發兩年以來，創單日最高紀錄。不過，葵涌邨確診個案則有回落趨勢。特首林鄭月娥宣布， 葵涌邨目前共有3幢大廈正進行介乎5-7天圍封行動，未來3日將會陸續完結，其中延期圍封期至7天的逸葵樓及映葵樓，將分別於明日(28日)及後日(29日)屆滿；夏葵樓則會保持5天圍封，至後日(29日)為止。

解封後仍要多次檢測

她提到，由於逸葵樓個案已顯著下降，由高峰期的76宗降至6宗，經風險評估後，明早將如期解除圍封，居民完成手續後可離開，但隨後仍需進行多次檢測，以確保安全，部分檢測會以深喉唾液瓶進行。



林鄭月娥提到，涉事大廈解封前，房署會在逸葵樓共用地方，包括地下、每個樓層進行清潔消毒，以讓居民安心離開。派發物資及樣本瓶則由民政事務總署負責。

至於映葵樓方面，她提到，除非突然再添爆發，但「病毒狡猾」，否則映葵樓做法與逸葵一樣，將於後天(29日)完成7日圍封檢測，檢測安排相同。由於連續兩日零確診，夏葵樓則不用延長圍封期，同樣將於後天屆滿，解除圍封。

▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼



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林鄭月娥表示，葵涌邨多幢大廈爆發，相信與清潔工人遊走大廈有關，呼籲邨內居民未來「10日、8日」應盡量留在家，減少外出，並按照要求檢測。她續說，即使不是屬於涉事圍封大廈居民，仍需進行強制檢測，身體不適則應盡快求醫，並注重個人及環境衞生。由於葵涌邨尚有很多居民須檢測，故該處的流動檢測站及熱線電話將繼續保留。

她最後特別表明，需向3萬多名邨內居民感謝，因圍封行動受到不同程度影響及不便，如有特別困難，可向政府部門查詢，例如勞工署已有熱線，解答圍封強檢不能上班的勞資問題，「由於邨內居民的付出，幫香港壓制超大型的社區爆發」，故港府會盡最大努力，保持此村的清潔，服務居民。

▼1.26 葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼

