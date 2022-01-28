最新｜屯門污水樣本再呈陽性或有隱性患者　籲市民盡快完成強檢

Omicron與Delta夾擊未停，昨日（27日）新增164宗個案，創疫情爆發以來新高，其中12宗個案源頭不明。彩雲(一)邨長波樓爆發Delta疫情，將圍封至今日早上。



行政長官林鄭月娥把疫苗氣泡，正名為「疫苗通行證」，詳情再公布，率先透露會通過修定599F，擴大表列處所，進入前要出行「疫苗通行證」。她又指，會向8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，會幫其接種疫苗打針。



葵涌邨逸葵樓 1.28早上解封



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【13:35】政府今日（28日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並發現於屯門區內檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在。



翻查近日就屯門區內不同範圍發出強制檢測公告的紀錄，發現部分市民仍未於指定日期內完成所須的檢測。政府現呼籲在屯門區居住和工作的人士，盡快完成相關的檢測，以找出

隱性患者，阻止病毒在區內傳播。彩雲一邨長波樓解封 居民批當局安排突改 昨晚拍門著落樓檢測

【13:30】本港第五波疫情未平，其中位於彩雲（一）邨的長波樓爆發Delta疫情，至今錄得22宗確診個案，當中一人為居爆疫豪苑的女保安員，大廈圍封強檢兩日至今早解封，未有再發現陽性個案。

有住戶一解封即到鄰近的街市買菜，他指，得知檢測結果後較為安心，但批評當局昨晚突然改變檢測安排，「打落去問話噚晚唔做（檢測）今朝先做，11點幾諗住瞓覺，突然拍門叫我哋落嚟檢測，我唔知佢哋（政府）點搞。」

疫情｜將軍澳道教聯合會圓玄學院第三中學 共9位學生及1職員中招

【13:04】將軍澳圓玄學院第三中學大爆發，該校發通告指，截至昨日（27日 ）晚上8時止，該校共有9學生1職員染疫。其中中三B班共5名學生一同感染新冠肺炎。

【11:28】黃大仙新光中心、新葵芳花園C座，各發現1宗初陽個案。政府公布，昨晚為約515名新葵芳花園C座居民檢測，其中發現一宗初步陽性個案；亦為約1030名黃大仙龍翔道120號新光中心第一座及第二座進行檢測，同樣發現一宗初步陽性檢測個案。

【08:47】彩雲（一）邨長波樓昨日封區強檢，當局宣布，截至今日凌晨一時三十分，756人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。

昨日總覽：

疫苗通行證｜豁免限兩原因 最長僅180日有效 處所有程式掃針卡

葵涌邨雅葵樓9室全部撤走、葵馥苑安葵閣12至14樓8室住戶須隔離

洪門宴｜林鄭：爭取周一或之前公布處置方案 拒評撤換徐英偉報道

疫苗通行證｜安心出行更新 藍紅兩色辨打針市民 附計時器防截圖

疫苗通行證｜林鄭：將涵蓋所有室內處所 安心出行結合接種紀錄

疫苗通行證｜林鄭預告無打針長者申院舍將不受理 冀接種率達九成

禁堂食｜社交距離措施延長多兩周至2.17 全港學校停課至2.21

1月27日，圍封觀塘安順大廈



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1月27日，彩雲邨長波樓部份住戶撤離



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▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼



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▼1.27 葵涌邨居民續按規定做檢測▼



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疫情｜林鄭月娥：大爆發隨時在社區發生 兩大群組最「棘手」

雅葵樓、葵馥苑安葵閣再有新個案 疑爆垂直傳播 或撤部份居民

新冠肺炎｜醫管局計劃再開亞博兩館 呼籲私家醫護加入兼職抗疫

再有12宗無源頭感染個案 3學生確診近日仍有上課 一人感染Delta

彩雲邨長波樓至少22人染疫 涉垂直及橫向傳播 部份單位撤離

外傭檢疫｜奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店加入 沙田萬怡3.8起加$200

封區檢測｜彩雲邨長波樓爆約20宗初陽 禁足令延長一日至周五早上

葵涌邨｜夏葵樓居民稱因圍封被解僱 僱主美孚多多：員工表現問題

封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座完成強檢 無人確診

下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性 隱性患者未現形

強制檢測｜37處上榜 包括龍城冰室、IFC2期和多幢污水呈陽性大廈

確診大廈｜荃灣區增4住宅有住客染疫 駿洋邨入伙後首有患者居住

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▼1.26 葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼



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▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



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▼1.26 葵涌邨商場及街市成無人之城▼



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▼1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本。▼



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▼1月26日，東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。▼



▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼



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葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

