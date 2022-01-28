疫情．最新｜將軍澳圓玄學院第三中學大爆發　共9學生1職員染疫

撰文：歐陽德浩 梁思行 孔繁栩 黃金棋 梁煥敏 黃偉倫 勞敏儀
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Omicron與Delta夾擊未停，昨日（27日）新增164宗個案，創疫情爆發以來新高，其中12宗個案源頭不明。彩雲(一)邨長波樓爆發Delta疫情，將圍封至今日早上。

行政長官林鄭月娥把疫苗氣泡，正名為「疫苗通行證」，詳情再公布，率先透露會通過修定599F，擴大表列處所，進入前要出行「疫苗通行證」。她又指，會向8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，會幫其接種疫苗打針。

【11:28】黃大仙新光中心、新葵芳花園C座，各發現1宗初陽個案。政府公布，昨晚為約515名新葵芳花園C座居民檢測，其中發現一宗初步陽性個案；亦為約1030名黃大仙龍翔道120號新光中心第一座及第二座進行檢測，同樣發現一宗初步陽性檢測個案。

葵涌邨逸葵樓 1.28早上解封

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【08:47】彩雲（一）邨長波樓昨日封區強檢，當局宣布，截至今日凌晨一時三十分，756人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。

昨日總覽：

疫苗通行證｜豁免限兩原因　最長僅180日有效　處所有程式掃針卡

葵涌邨雅葵樓9室全部撤走、葵馥苑安葵閣12至14樓8室住戶須隔離

洪門宴｜林鄭：爭取周一或之前公布處置方案　拒評撤換徐英偉報道

疫苗通行證｜安心出行更新　藍紅兩色辨打針市民　附計時器防截圖

疫苗通行證｜林鄭：將涵蓋所有室內處所　安心出行結合接種紀錄

疫苗通行證｜林鄭預告無打針長者申院舍將不受理　冀接種率達九成

禁堂食｜社交距離措施延長多兩周至2.17　全港學校停課至2.21

1月27日，圍封觀塘安順大廈

+7

1月27日，彩雲邨長波樓部份住戶撤離

+26

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼

+7

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼

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+1

▼1.27　特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼

+5

▼1.27　葵涌邨居民續按規定做檢測▼

+4

疫情｜林鄭月娥：大爆發隨時在社區發生　兩大群組最「棘手」

雅葵樓、葵馥苑安葵閣再有新個案　疑爆垂直傳播　或撤部份居民

新冠肺炎｜醫管局計劃再開亞博兩館　呼籲私家醫護加入兼職抗疫

再有12宗無源頭感染個案　3學生確診近日仍有上課　一人感染Delta

彩雲邨長波樓至少22人染疫　涉垂直及橫向傳播　部份單位撤離

外傭檢疫｜奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店加入　沙田萬怡3.8起加$200

封區檢測｜彩雲邨長波樓爆約20宗初陽　禁足令延長一日至周五早上

葵涌邨｜夏葵樓居民稱因圍封被解僱　僱主美孚多多：員工表現問題

封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座完成強檢　無人確診

下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性　隱性患者未現形

強制檢測｜37處上榜　包括龍城冰室、IFC2期和多幢污水呈陽性大廈

確診大廈｜荃灣區增4住宅有住客染疫　駿洋邨入伙後首有患者居住

+5

▼1.26　葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼

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▼1.26　彩雲邨長波樓圍封檢測▼

+4

▼1.26　葵涌邨商場及街市成無人之城▼

+3

▼1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本。▼

+7

▼1月26日，東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。▼

▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼

+9
葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

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圍封禁足居民投訴遭美孚多多無理解僱　餅店隔一日急轉彎派飯致歉疫情．分析｜確診個案創新高　隱形傳播鏈難揪出　追蹤速度成關鍵房署員工確診　曾參與逸葵樓封區　辧公地方在爆疫彩雲邨威院現防疫漏洞　確診者用負壓病房後　未清潔即安排下手入住疫苗通行證｜豁免限兩原因　最長僅180日有效　處所有程式掃針卡葵涌邨雅葵樓9室全部撤走、葵馥苑安葵閣12至14樓8室住戶須隔離封區檢測｜一晚圍封三大廈屋苑　住戶涉染變種病毒、污水呈陽性疫苗通行證｜林鄭預告無打針長者申院舍將不受理　冀接種率達九成第五波疫情至今累計30宗個案無源頭　當局︰真係搵唔到逸葵樓周五解封　映葵樓、夏葵樓周六「放監」　林鄭籲居民續留家
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