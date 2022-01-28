疫情．最新｜將軍澳圓玄學院第三中學、葵涌傳道會李賢堯中學爆疫

Omicron與Delta夾擊未停，昨日（27日）新增164宗個案，創疫情爆發以來新高，其中12宗個案源頭不明。彩雲(一)邨長波樓爆發Delta疫情，將圍封至今日早上。



行政長官林鄭月娥把疫苗氣泡，正名為「疫苗通行證」，詳情再公布，率先透露會通過修定599F，擴大表列處所，進入前要出行「疫苗通行證」。她又指，會向8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，會幫其接種疫苗打針。



特首林鄭月娥1月27日

【16:40】衛生署衛生防護中心表示，學校有爆發個案，將軍澳道教圓玄學院第三中學，之前有夏葵樓學生就讀5C班，但其他班１年班及３Ｂ班都有個案，當中3B有４個確診及1初步確診，同班同學需要檢疫。另外，葵涌中華傳道會李賢堯紀念中學：有5C及６Ｃ有同學有個案，出現傳播情況，該校有來自逸葵樓學生就讀，暫時共有5人確診或初步確診。

【16:35】今增115宗確診，當中105宗相關，6宗源頭不明。初步陽性約80多宗。葵涌邨現時合共有396個案，加埋確診及初陽，合共206單位受影響。

另外，調查中發現，黃大仙現崇山客滿庭再多2名茶客染疫，二人經常去飲早茶。較早前有兩宗個案於1月19號一齊去，然後確診，衛生署衛生防護中心指，將會調查是否空氣流通問題等情況。

【16:06】考評局公開考試總監麥勁生表示，如過往兩屆，今年研如何加強試場防疫，令師生保障：

考生每個考試日需自行量體溫、填申報表、戴外科口罩。善用課室禮堂加座坐，減少考生人數 ，讓學生坐開一些，相距至少1.8米。今年繼續按學生原校地區安排試場；至於自修生，也會安排在原區試場應考。去年有試場出要暫時關閉，屆時會轉試場應試，如發生會動後備試場。建議學校設支援網絡，如有學校關閉，附近學校同一聯網可提供試場、課室。

麥表示，如學生因強制測測、檢疫而缺席，可申請評估成績，最高可得第5級成績。

【16:06】本港Omicron疫情持續，考評局下午4時召開記者會，宣布取消原定2月下旬舉行的英文科口試。至於2月中旬起開考的體育及音樂科實習考試，則延期至5月/6月初舉行。

考評局秘書長魏向東教授解釋，主要基於考口試時，房間有多名考生一齊進行，而又不可以坐太遠，有風險故取消。他表示會按過往做法，將口試原本分數分配到同科的其他分卷，按以往研究，對考生影響好微。

麥表示，會按原定4月22日開始考試，希望可以按時舉行，「疫情如海嘯，幾時來、來又幾大，無法預計。」他表示，會與各方商討，留意疫情發展，做好準備，希望各界及考生合作諒解。

葵涌邨逸葵樓 1.28早上解封



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【13:35】政府今日（28日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並發現於屯門區內檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在。



翻查近日就屯門區內不同範圍發出強制檢測公告的紀錄，發現部分市民仍未於指定日期內完成所須的檢測。政府現呼籲在屯門區居住和工作的人士，盡快完成相關的檢測，以找出

隱性患者，阻止病毒在區內傳播。彩雲一邨長波樓解封 居民批當局安排突改 昨晚拍門著落樓檢測

【13:30】本港第五波疫情未平，其中位於彩雲（一）邨的長波樓爆發Delta疫情，至今錄得22宗確診個案，當中一人為居爆疫豪苑的女保安員，大廈圍封強檢兩日至今早解封，未有再發現陽性個案。

有住戶一解封即到鄰近的街市買菜，他指，得知檢測結果後較為安心，但批評當局昨晚突然改變檢測安排，「打落去問話噚晚唔做（檢測）今朝先做，11點幾諗住瞓覺，突然拍門叫我哋落嚟檢測，我唔知佢哋（政府）點搞。」

▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼



疫情｜將軍澳道教聯合會圓玄學院第三中學 共9位學生及1職員中招

【13:04】將軍澳圓玄學院第三中學大爆發，該校發通告指，截至昨日（27日 ）晚上8時止，該校共有9學生1職員染疫。其中中三B班共5名學生一同感染新冠肺炎。

消息：考評局擬取消中學文憑試英文口試 將於今午4時交代詳情

【13:04】消息指，原定今年3月復辦的中學文憑試英文口試將會取消。考評局公通告，指因應疫情的發展，將於今日下午舉行網上傳媒簡布會，講解2022年文憑考試的應變安排。考評局秘書長魏向東及公開考試總監麥勁生將會出席。

政府再延長遊輪停航 海洋光譜號取消2月公海遊 安排全額退款

【12:38】政府昨日公布延長社交距離措施至2月17日，皇家加勒比國際遊輪今日發新聞稿指，根據最新政策指引，政府有關部門要求延長遊輪停航的安排，因此宣布取消海洋光譜號原定於今年2月4日、7日、10日、12日和14日於香港出發的海上遊航程。

皇家加勒比指，由於政府延長遊輪停航，將取消海洋光譜號原定於2月的行程 。（資料圖片）

【11:28】黃大仙新光中心、新葵芳花園C座，各發現1宗初陽個案。政府公布，昨晚為約515名新葵芳花園C座居民檢測，其中發現一宗初步陽性個案；亦為約1030名黃大仙龍翔道120號新光中心第一座及第二座進行檢測，同樣發現一宗初步陽性檢測個案。

▼1.27 觀塘安順大廈圍封檢測▼



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封區檢測｜觀塘安順大廈300人受檢 無人確診

【08:47】彩雲（一）邨長波樓昨日封區強檢，當局宣布，截至今日凌晨一時三十分，756人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。

元朗有陽性污水樣本 民政署向相關住戶派快速測試套裝

【03:48】為跟進於元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括元朗民政事務處）將會由今日起向監測區域元朗4A的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以期及早識別感染者。

2月5日起抵港人士酒店檢疫期減至14日 再自行監察7日

【00:35】政府昨日公布，由2月5日起，將從海外地區抵港人士的強制檢疫期調整為在指定檢疫酒店強制檢疫14天，並於其後7天自行監察。

▼1月27日強制檢測名單▼



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強制檢測｜26處上榜包括彩雲(一)邨全邨 博康邨三廈污水樣本陽性

【01:23】本港昨日新增164宗新冠肺炎個案，12宗源頭不明。政府今晨將26個指明地方納入強制檢測公告，其中21個涉及10宗與本地個案有關的個案、2宗與輸入個案有關的個案，以及6宗初步陽性檢測個案。

確診大廈｜再多21幢大廈新上榜 黃大仙重災再多兩廈中招

【00:01】新冠肺炎疫情嚴峻，本港單日新增164宗個案，創下疫情爆發兩年以來的歷史新高。衛生署更新確診者的大廈名單，共約21幢大廈新上榜，其中黃大仙區的疫情再擴至多兩幢大廈，包括鳳凰村大廈、慈正邨正明樓。而大窩口邨再有大廈中招，分別是富泰樓及富平樓。



另外，觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座有人染疫，患者是54歲女士（#13692）。

昨日總覽：疫情．1.27｜政府預告推「疫苗通行證」 涵蓋「所有室內場所」

疫苗通行證｜豁免限兩原因 最長僅180日有效 處所有程式掃針卡

葵涌邨雅葵樓9室全部撤走、葵馥苑安葵閣12至14樓8室住戶須隔離

洪門宴｜林鄭：爭取周一或之前公布處置方案 拒評撤換徐英偉報道

疫苗通行證｜安心出行更新 藍紅兩色辨打針市民 附計時器防截圖

疫苗通行證｜林鄭：將涵蓋所有室內處所 安心出行結合接種紀錄

疫苗通行證｜林鄭預告無打針長者申院舍將不受理 冀接種率達九成

禁堂食｜社交距離措施延長多兩周至2.17 全港學校停課至2.21

1月27日，圍封觀塘安順大廈



+ 7

1月27日，彩雲邨長波樓部份住戶撤離



+ 26

▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



+ 7

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

+ 1

▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼



+ 5

▼1.27 葵涌邨居民續按規定做檢測▼



+ 4

疫情｜林鄭月娥：大爆發隨時在社區發生 兩大群組最「棘手」

雅葵樓、葵馥苑安葵閣再有新個案 疑爆垂直傳播 或撤部份居民

新冠肺炎｜醫管局計劃再開亞博兩館 呼籲私家醫護加入兼職抗疫

再有12宗無源頭感染個案 3學生確診近日仍有上課 一人感染Delta

彩雲邨長波樓至少22人染疫 涉垂直及橫向傳播 部份單位撤離

外傭檢疫｜奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店加入 沙田萬怡3.8起加$200

封區檢測｜彩雲邨長波樓爆約20宗初陽 禁足令延長一日至周五早上

葵涌邨｜夏葵樓居民稱因圍封被解僱 僱主美孚多多：員工表現問題

封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座完成強檢 無人確診

下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性 隱性患者未現形

強制檢測｜37處上榜 包括龍城冰室、IFC2期和多幢污水呈陽性大廈

確診大廈｜荃灣區增4住宅有住客染疫 駿洋邨入伙後首有患者居住

+ 5

▼1.26 葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼



+ 17

▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



+ 4

▼1.26 葵涌邨商場及街市成無人之城▼



+ 3

▼1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本。▼



+ 7

▼1月26日，東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。▼



▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼



+ 9

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

