疫情．最新｜愉景灣污水檢測呈陽性有隱形患者　居民需自行測試

Omicron與Delta夾擊未停，昨日（27日）新增164宗個案，創疫情爆發以來新高，其中12宗個案源頭不明。彩雲(一)邨長波樓爆發Delta疫情，將圍封至今日早上。



行政長官林鄭月娥把疫苗氣泡，正名為「疫苗通行證」，詳情再公布，率先透露會通過修定599F，擴大表列處所，進入前要出行「疫苗通行證」。她又指，會向8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，會幫其接種疫苗打針。



▼1月28日確診者居住大廈▼



港鐵獎清潔工800至1200元 每月評車站清潔度 料2月起實施

【23:57】新冠疫情之下，市民對環境衞生要求提高，清潔工的工作壓力大增。港鐵表示，會推出「車站清潔獎勵計劃」，為全線車站及高鐵西九龍站的清潔程度評分及排名，以整個車站計算，得分較高的車站清潔人員，每人會有1,000至1,200元額外獎勵，其他分數合格的車站的清潔工，亦會有800至1,000元獎勵。港鐵指，有關計劃預計在今年2月實施。

確診大廈｜大窩口邨再增疫廈 紅磡隆基大廈女患者曾訪君臨天下

【23:54】新冠肺炎疫情嚴峻，本港單日新增115宗個案。衞生署更新確診者的大廈名單，當中大窩口邨單日再新增6宗個案，並新增富雅樓上榜，而黃大仙慈雲山亦再多一幢大廈中招。黃大仙彩雲（一）邨長波樓單日更新增19宗確診個案。今日名單內亦有不少樓齡逾50年的舊樓，例如觀塘金橋華廈、安順大廈、深水埗基隆街220號、旺角砵蘭街336號。根據過往報道，金橋華廈內有不少劏房。

居紅磡隆基大樓D座的30歲女患者曾在1月25日到訪九龍站上蓋豪宅君臨天下2座（右邊樓宇)。（資料圖片）

愉景灣污水樣本陽性料有隱形患 民政署今向住戶派快速測試套裝

【23:45】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，政府公在，發現愉景灣的污水檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在。因此民政事務總署（包括離島民政事務處）將會由明日起，向愉景灣的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助找出隱性患者，阻止病毒在區內傳播。

當局表示，居民如就使用快速測試套裝有疑問，可致電熱線3700 8888查詢。如他們的快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療。除求診外，居民應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。發言人提醒，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

疫苗通行證｜食肆處所需保留顧客針卡二維碼31日 爆疫需交政府

【22:16】政府昨日（27日）宣布由2月24日起推行「疫苗通行證」，市民進入所有食肆及表列處所都要出示疫苗接種針卡。食肆及處所負責人必須使用更新版的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，掃描顧客的針卡加密二維碼。



消息人士透露，顧客的加密二維碼會儲存在處所負責人的應用程式內31日，之後會自行刪除。在衞生署衞生防護中心提出要求時，如出現爆疫，處所需提供予中心查閱。由於針卡有個人資料如身份證號碼及聯絡電話，可助當局追蹤同場人士，變相光顧食肆實名制。不過保存資料的責任則落在處所負責人身上，需要政府以法例處理。

▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



殺鼠令｜漁護署向賣倉鼠寵物店按面積賠1萬至3萬元 周六起可申請

【21:28】本港今次變種病毒株Delta疫情疑由荷蘭進口的倉鼠引起，漁護署下「殺鼠令」，人道毀滅12月22日起抵港的兩批倉鼠。漁護署今日表示，「防疫抗疫基金」將向全港所有可售賣倉鼠的寵物店發放一次性特惠金。每間合資格寵物店可按其店舖面積，獲發1萬元至3萬元的一次性特惠金。

持有可售賣倉鼠的有效動物售賣商牌照的寵物店，可向該署申請一次性特惠金。合資格寵物店持牌人可由明日起至2月25日提出申請，漁護署會主動通知和電郵申請表格予合資格的申請人，並提供適切協助。如有查詢，可致電2150 6904。

漁護署發言人表示，為減低倉鼠傳播2019冠狀病毒病的風險，漁護署早前宣布一系列措施，包括規定全港所有可售賣倉鼠的寵物店須暫時停止營業、檢走所有待售的倉鼠進行病毒測試及作人道處理；即時停止所有細小哺乳類動物（包括倉鼠）進口，並檢討相關進口檢疫要求，上述措施對可售賣倉鼠的本地寵物店經營均帶來影響。

▼1.28 大壩街大苑樓圍封檢測▼



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封區｜馬頭圍道隆基大樓D座、荃灣大苑樓圍封檢測

【20:35】政府再公布由晚上8時半起，將荃灣大壩街77-83號大苑樓列為「受限區域」（不包括位於大苑樓地下的店舖），受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（29日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時半前接受檢測。

政府發言人表示，今日發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株。根據衞生署下午公布，個案涉及一名10歲女童，她在1月11日之後已無返學，但常在深井碧堤半島3座的親戚家中，而家人有時會到大窩口買餸。

荃灣大壩街77-83號大苑樓1月28日晚圍封檢測。(政府新聞處圖片）

▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼



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▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼



封區｜馬頭圍道隆基大樓D座圍封檢測 一名居民染變種病毒

【19:36】政府公布由晚上7時30分起將紅磡馬頭圍道23-35H號及民裕街9-31號隆基大樓D座列為指明「受限區域」（不包括位於隆基大樓地下及1樓的老人院及店舖），受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（29日）上午約7時完成此行動。當局指由於今日發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，故此展開圍封強檢。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚11時前接受檢測。

紅磡隆基大樓D座1月28日晚圍封檢測。(政府新聞處圖片）

葵涌邨爆疫｜工聯會一周收70宗求助 涉居民遭僱主扣薪、放無薪假

【19:30】葵涌邨爆發疫情，多座大廈實施圍封隔離，部份居民未能如常上班。工聯會今日召開記者會，稱本星期收到70宗涉及葵涌邨工友求助，有人遭僱主安排放無薪假，即時停工卻未獲交代跟進安排。有部份居於圍封大廈附近的打工仔，同受波及，被僱主要求暫時停工，以放年假取替。



工聯會指，「禁足令」下僱員權益受損，要求政府釐清「檢疫令」，並向受措施影響而無法上班的員工，派發停工津貼。

工聯會今日召開記者會，稱本星期收到70宗葵涌邨工友求助。（工聯會提供）

▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼



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疫情｜袁國勇倡疫苗通行證擴至港鐵及巴士等 無打針搭車有罰則

【18:53】政府公布由2月24日起推行「疫苗通行證」，將擴展至所有室內範圍，未接種疫苗不得進入有關處所。政府專家顧問袁國勇在now新聞專訪中，建議可考慮擴展至公共交通工具，「如果你喺港鐵入咗閘又未出閘，如果有政府人員要查你，發覺你原來無疫苗通行證，佢係可以罰你，理論上，咁呢個都係一個方法，你上咗巴士，政府人員查疫苗通行證，發覺你無，可以罰你，唯有咁樣先有機會將疫苗接種數目增加。」

特首林鄭月娥1月27日

疫情｜葵涌邨累計直逼400宗 居荃灣、常到碧堤半島女童源頭不明

【17:39】衞生署今日（28日）公布新115宗確診個案，本地個案佔111宗，初步確診約80宗。葵涌邨確診個案直逼400宗，包括所有確診及檢測初步陽性個案，至今累計已達396宗，共206個單位受影響。原本疫情較嚴峻的逸葵樓及映葵樓，今新增確診個案數字稍有回落，但個案對象延申至家人及其他群組。

今有6宗源頭不明個案，其中有3宗均來自葵青區，患者多出沒於葵芳、大窩口一帶，當中一名居於荃灣大壩街大苑樓的10歲女童，1月11日之後已無返學，但常在深井碧堤半島3座的親戚家中，而家人有時會到大窩口買餸。

染疫的荃灣10歲女童源頭不明，她常在深井碧堤半島3座的親戚家中，而家人有時會到大窩口買餸。（資料圖片/余俊亮攝）

疫情｜增6宗無源頭 樓上集團跟車送貨員疑帶Omicron 居太和邨

【17:02】本港疫情嚴峻。衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，新增115宗陽性個案，當中105宗為相關個案，有6宗為本地無源頭個案均涉變異病毒株，包括有5宗懷疑是帶有Omicron，及1宗懷疑Delta。

個案足跡遍天水圍、大圍等，包括一名39歲跟車送貨人員，在大圍成運路樓上集團地下上班，最後一天於1月25日上班，住大埔太和邨翠和樓。懷疑染Delta的個案，是一名住黃大仙慈正邨正泰樓的70歲退休婦，曾去過彩雲商場。

圓玄學院、李賢堯中學疑爆疫 至少錄15宗個案 涉居葵涌邨學生

【16:40】衛生署衛生防護中心表示，學校有爆發個案，將軍澳道教圓玄學院第三中學，之前有夏葵樓學生就讀5C班，但其他班１年班及３Ｂ班都有個案，當中3B有４個確診及1初步確診，同班同學需要檢疫。另外，葵涌中華傳道會李賢堯紀念中學：有5C及６Ｃ有同學有個案，出現傳播情況，該校有來自逸葵樓學生就讀，暫時共有5人確診或初步確診。

【16:35】今增115宗確診，當中105宗相關，6宗源頭不明。初步陽性約80多宗。葵涌邨現時合共有396個案，加埋確診及初陽，合共206單位受影響。

另外，調查中發現，黃大仙現崇山客滿庭再多2名茶客染疫，二人經常去飲早茶。較早前有兩宗個案於1月19號一齊去，然後確診，衛生署衛生防護中心指，將會調查是否空氣流通問題等情況。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）表示，香港道教聯合會圓玄學院第三中學、中華傳道會李賢堯紀念中學分別有多宗確診個案。（歐嘉樂攝）

▼1.28 黃大仙現崇山商場客滿庭多名食客確診▼



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疫情｜沙田車公廟新年期間開放 年初二車公誕求籤「閉門」進行

【16:06】華人廟宇委員會今日（28日）公布，沙田車公廟農曆新年期間向公眾開放，入場須量度體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等，廟內會實施單向人流管制。年初二舉辦的車公誕求籤活動不開放予公眾參與，提早於公眾開放時間前舉行，亦取消由麒麟引領進廟安排。

DSE英文口試取消 體育音樂實習試延期 考評局：疫情如海嘯

【16:06】考評局公開考試總監麥勁生表示，如過往兩屆，今年研如何加強試場防疫，令師生保障：

考生每個考試日需自行量體溫、填申報表、戴外科口罩。善用課室禮堂加座坐，減少考生人數 ，讓學生坐開一些，相距至少1.8米。今年繼續按學生原校地區安排試場；至於自修生，也會安排在原區試場應考。去年有試場出要暫時關閉，屆時會轉試場應試，如發生會動後備試場。建議學校設支援網絡，如有學校關閉，附近學校同一聯網可提供試場、課室。

麥表示，如學生因強制測測、檢疫而缺席，可申請評估成績，最高可得第5級成績。

【16:06】本港Omicron疫情持續，考評局下午4時召開記者會，宣布取消原定3月下旬舉行的英文科口試。至於2月中旬起開考的體育及音樂科實習考試，則延期至5月/6月初舉行。

考評局秘書長魏向東教授解釋，主要基於考口試時，房間有多名考生一齊進行，而又不可以坐太遠，有風險故取消。他表示會按過往做法，將口試原本分數分配到同科的其他分卷，按以往研究，對考生影響好微。

麥表示，會按原定4月22日開始考試，希望可以按時舉行，「疫情如海嘯，幾時來、來又幾大，無法預計。」他表示，會與各方商討，留意疫情發展，做好準備，希望各界及考生合作諒解。

《2021年DSE試場疫情預防措施》



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葵涌邨逸葵樓 1.28早上解封



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【13:35】政府今日（28日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並發現於屯門區內檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在。



翻查近日就屯門區內不同範圍發出強制檢測公告的紀錄，發現部分市民仍未於指定日期內完成所須的檢測。政府現呼籲在屯門區居住和工作的人士，盡快完成相關的檢測，以找出

隱性患者，阻止病毒在區內傳播。彩雲一邨長波樓解封 居民批當局安排突改 昨晚拍門著落樓檢測

【13:30】本港第五波疫情未平，其中位於彩雲（一）邨的長波樓爆發Delta疫情，至今錄得22宗確診個案，當中一人為居爆疫豪苑的女保安員，大廈圍封強檢兩日至今早解封，未有再發現陽性個案。

有住戶一解封即到鄰近的街市買菜，他指，得知檢測結果後較為安心，但批評當局昨晚突然改變檢測安排，「打落去問話噚晚唔做（檢測）今朝先做，11點幾諗住瞓覺，突然拍門叫我哋落嚟檢測，我唔知佢哋（政府）點搞。」

▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼



疫情｜將軍澳道教聯合會圓玄學院第三中學 共9位學生及1職員中招

【13:04】將軍澳圓玄學院第三中學大爆發，該校發通告指，截至昨日（27日 ）晚上8時止，該校共有9學生1職員染疫。其中中三B班共5名學生一同感染新冠肺炎。

消息：考評局擬取消中學文憑試英文口試 將於今午4時交代詳情

【13:04】消息指，原定今年3月復辦的中學文憑試英文口試將會取消。考評局公通告，指因應疫情的發展，將於今日下午舉行網上傳媒簡布會，講解2022年文憑考試的應變安排。考評局秘書長魏向東及公開考試總監麥勁生將會出席。

政府再延長遊輪停航 海洋光譜號取消2月公海遊 安排全額退款

【12:38】政府昨日公布延長社交距離措施至2月17日，皇家加勒比國際遊輪今日發新聞稿指，根據最新政策指引，政府有關部門要求延長遊輪停航的安排，因此宣布取消海洋光譜號原定於今年2月4日、7日、10日、12日和14日於香港出發的海上遊航程。

皇家加勒比指，由於政府延長遊輪停航，將取消海洋光譜號原定於2月的行程 。（資料圖片）

【11:28】黃大仙新光中心、新葵芳花園C座，各發現1宗初陽個案。政府公布，昨晚為約515名新葵芳花園C座居民檢測，其中發現一宗初步陽性個案；亦為約1030名黃大仙龍翔道120號新光中心第一座及第二座進行檢測，同樣發現一宗初步陽性檢測個案。

▼1.27 觀塘安順大廈圍封檢測▼



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封區檢測｜觀塘安順大廈300人受檢 無人確診

【08:47】彩雲（一）邨長波樓昨日封區強檢，當局宣布，截至今日凌晨一時三十分，756人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。

元朗有陽性污水樣本 民政署向相關住戶派快速測試套裝

【03:48】為跟進於元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括元朗民政事務處）將會由今日起向監測區域元朗4A的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以期及早識別感染者。

2月5日起抵港人士酒店檢疫期減至14日 再自行監察7日

【00:35】政府昨日公布，由2月5日起，將從海外地區抵港人士的強制檢疫期調整為在指定檢疫酒店強制檢疫14天，並於其後7天自行監察。

▼1月27日強制檢測名單▼



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強制檢測｜26處上榜包括彩雲(一)邨全邨 博康邨三廈污水樣本陽性

【01:23】本港昨日新增164宗新冠肺炎個案，12宗源頭不明。政府今晨將26個指明地方納入強制檢測公告，其中21個涉及10宗與本地個案有關的個案、2宗與輸入個案有關的個案，以及6宗初步陽性檢測個案。

確診大廈｜再多21幢大廈新上榜 黃大仙重災再多兩廈中招

【00:01】新冠肺炎疫情嚴峻，本港單日新增164宗個案，創下疫情爆發兩年以來的歷史新高。衛生署更新確診者的大廈名單，共約21幢大廈新上榜，其中黃大仙區的疫情再擴至多兩幢大廈，包括鳳凰村大廈、慈正邨正明樓。而大窩口邨再有大廈中招，分別是富泰樓及富平樓。



另外，觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座有人染疫，患者是54歲女士（#13692）。

昨日總覽：疫情．1.27｜政府預告推「疫苗通行證」 涵蓋「所有室內場所」

疫苗通行證｜豁免限兩原因 最長僅180日有效 處所有程式掃針卡

葵涌邨雅葵樓9室全部撤走、葵馥苑安葵閣12至14樓8室住戶須隔離

洪門宴｜林鄭：爭取周一或之前公布處置方案 拒評撤換徐英偉報道

疫苗通行證｜安心出行更新 藍紅兩色辨打針市民 附計時器防截圖

疫苗通行證｜林鄭：將涵蓋所有室內處所 安心出行結合接種紀錄

疫苗通行證｜林鄭預告無打針長者申院舍將不受理 冀接種率達九成

禁堂食｜社交距離措施延長多兩周至2.17 全港學校停課至2.21

1月27日，圍封觀塘安順大廈



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1月27日，彩雲邨長波樓部份住戶撤離



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▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



+ 7

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

+ 1

▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼



+ 5

▼1.27 葵涌邨居民續按規定做檢測▼



+ 4

疫情｜林鄭月娥：大爆發隨時在社區發生 兩大群組最「棘手」

雅葵樓、葵馥苑安葵閣再有新個案 疑爆垂直傳播 或撤部份居民

新冠肺炎｜醫管局計劃再開亞博兩館 呼籲私家醫護加入兼職抗疫

再有12宗無源頭感染個案 3學生確診近日仍有上課 一人感染Delta

彩雲邨長波樓至少22人染疫 涉垂直及橫向傳播 部份單位撤離

外傭檢疫｜奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店加入 沙田萬怡3.8起加$200

封區檢測｜彩雲邨長波樓爆約20宗初陽 禁足令延長一日至周五早上

葵涌邨｜夏葵樓居民稱因圍封被解僱 僱主美孚多多：員工表現問題

封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座完成強檢 無人確診

下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性 隱性患者未現形

強制檢測｜37處上榜 包括龍城冰室、IFC2期和多幢污水呈陽性大廈

確診大廈｜荃灣區增4住宅有住客染疫 駿洋邨入伙後首有患者居住

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▼1.26 葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼



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▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



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▼1.26 葵涌邨商場及街市成無人之城▼



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▼1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本。▼



+ 7

▼1月26日，東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。▼



▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼



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葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

