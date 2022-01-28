疫情．最新｜疫苗通行證預告涵蓋所有室內地方　逸葵樓今日解封

Omicron與Delta夾擊未停，昨日（27日）新增164宗個案，創疫情爆發以來新高，其中12宗個案源頭不明。彩雲(一)邨長波樓爆發Delta疫情，將圍封至今日早上。



行政長官林鄭月娥把疫苗氣泡，正名為「疫苗通行證」，詳情再公布，率先透露會通過修定599F，擴大表列處所，進入前要出行「疫苗通行證」。她又指，會向8萬多住安老院或殘疾院舍的長者，經醫生評估及本人的意願下，會幫其接種疫苗打針。



昨日總覽：

疫苗通行證｜豁免限兩原因 最長僅180日有效 處所有程式掃針卡

葵涌邨雅葵樓9室全部撤走、葵馥苑安葵閣12至14樓8室住戶須隔離

洪門宴｜林鄭：爭取周一或之前公布處置方案 拒評撤換徐英偉報道

疫苗通行證｜安心出行更新 藍紅兩色辨打針市民 附計時器防截圖

疫苗通行證｜林鄭：將涵蓋所有室內處所 安心出行結合接種紀錄

疫苗通行證｜林鄭預告無打針長者申院舍將不受理 冀接種率達九成

禁堂食｜社交距離措施延長多兩周至2.17 全港學校停課至2.21

1月27日，圍封觀塘安順大廈



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1月27日，彩雲邨長波樓部份住戶撤離



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▼1.17民政事務局局長徐英偉完成檢疫14日離開竹篙灣檢中心▼



+ 7

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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+ 1

▼1.27 特首林鄭月娥公布應對疫情措施▼



+ 5

▼1.27 葵涌邨居民續按規定做檢測▼



+ 4

疫情｜林鄭月娥：大爆發隨時在社區發生 兩大群組最「棘手」

雅葵樓、葵馥苑安葵閣再有新個案 疑爆垂直傳播 或撤部份居民

新冠肺炎｜醫管局計劃再開亞博兩館 呼籲私家醫護加入兼職抗疫

再有12宗無源頭感染個案 3學生確診近日仍有上課 一人感染Delta

彩雲邨長波樓至少22人染疫 涉垂直及橫向傳播 部份單位撤離

外傭檢疫｜奧斯酒店及富薈馬頭圍酒店加入 沙田萬怡3.8起加$200

封區檢測｜彩雲邨長波樓爆約20宗初陽 禁足令延長一日至周五早上

葵涌邨｜夏葵樓居民稱因圍封被解僱 僱主美孚多多：員工表現問題

封區檢測｜東涌藍天海岸3期影岸．紅A座完成強檢 無人確診

下一個葵涌邨？7地區污水樣本檢測呈陽性 隱性患者未現形

強制檢測｜37處上榜 包括龍城冰室、IFC2期和多幢污水呈陽性大廈

確診大廈｜荃灣區增4住宅有住客染疫 駿洋邨入伙後首有患者居住

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▼1.26 葵涌邨晚上邨內仿如「空城」▼



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▼1.26 彩雲邨長波樓圍封檢測▼



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▼1.26 葵涌邨商場及街市成無人之城▼



+ 3

▼1月26日，政府派員到西九龍中心紅蔥頭餐廳採集環境樣本。▼



+ 7

▼1月26日，東涌藍天海岸3期影岸．紅A座圍封。▼



▼1月26日，葵涌邨疫情持續擴大，邨内有多棟大廈繼續圍封強檢。▼



+ 9

葵涌邨佔地廣，約5幢為一圈，約分3大範圍。（地理資訊地圖）

▼巴裔婦檢疫群組傳播圖解(按下圖)▼



▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼

