屯門等區去年空氣污染超標　焚化爐將上馬　環保署：確保符合要求

本港經常灰濛濛一片，空氣質素屢遭詬病。環保署今日（28日）公布去年空氣質素，當中多區二氧化氮（NO2）濃度超出本港指標，包括屯門、葵涌及觀塘等，而三個路邊監測站空氣污染情況亦全部超標，當中銅鑼灣更超標近一倍。



對於當局選址屯門曾咀興建第二座焚化爐，環保署強調焚化爐排放標準是全球最先進，亦確保符合現行法例下空氣質素要求。



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環保署今日公布，去年空氣污染物二氧化氮（NO2）及臭氧（O3）濃度比2020年增加。至於按地區分析二氧化氮濃度，該署15個一般監測站中，屯門、荃灣、深水埗、觀塘及葵涌的二氧化氮年均濃度，均超過每立方米40微克的本港空氣質素指標。

當中以葵涌二氧化氮濃度最高，達每立方米52微克；其次則為觀塘，每立方米亦有49微克。而三個路邊監測站則全部超標，最高的為銅鑼灣，每立方米達71微克。

在微細懸浮粒子（PM2.5）方面，雖然全部監測站濃度亦達每立方米25微克的指標，不過銅鑼灣錄得每立方米23微克，近乎超標邊緣。

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被問屯門建焚化爐會否加劇空氣污染 環保署︰焚化爐完成已是2030年後

另外，環保署日前表示，將於屯門曾咀中部煤灰湖就第二個焚化爐展開環境影響評估及技術性研究。被問到屯門二氧化氮已超標，再興建焚化爐會否令該區空氣污染加劇？環保署助理署長（空氣質素政策）梁啟明回應稱，焚化爐完成已是2030年後，預料屆時空氣質素已大有改善，「騰出好多空間，有buffer（緩衝）去吸收額外排放嘅影響。」

他又強調，本港焚化爐排放標準是全球最先進，亦要跟從環境評估進行一系統程序，確保滿足現行法例下空氣質素要求。