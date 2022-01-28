封區｜馬頭圍道隆基大樓D座圍封檢測　一名居民染變種病毒

第五波疫情未見緩和，今日（28日）再有破百宗確診個案，政府繼續於出現個案的大廈進行圍封強檢。紅磡馬頭圍道23-35號隆基大樓D座於晚上7時半被圍封，涉及一名確診並帶變種病毒個案。翻查資料為一名30歲女確診患者居於該大廈，於1月26日發病。政府預計明早約7時會完成行動。有關封區行動。圍封範圍不包括隆基大樓地下及一樓的老人院及店舖。



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紅磡馬頭圍道23-35H號及民裕街9-31號隆基大樓D座晚上7時30分圍封檢測。（政府新聞處圖片）

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。翻查資料，政府今日公布一名30歲女確診患者正居於上址，並於1月26日發病。

受檢人士需要在晚上11時前接受檢測，目標明早約7時完成行動。即使並非居於大樓或宣告生效時不在受限區域內，只要在1月21日至1月28日曾身處大廈內超過兩小時的人士，都要在1月30日或之前完成檢測。

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