疫情．最新｜初步確診約80宗　葵涌邨映葵樓及夏葵樓今解封

本港疫情持續，昨日再有破百宗確診個案，衞生署昨日（28日）公布新增115宗確診個案，本地個案佔111宗，初步確診約80宗。疫情更蔓延至學校，將軍澳道教圓玄學院第三中學及葵涌中華傳道會李賢堯紀念中學爆疫。



葵涌邨所有確診及檢測初步陽性個案，至昨累計已達396宗，共206個單位受影響。居民被禁足隔離的映葵樓及夏葵樓，今早完成檢疫，居民可放「監疫」。



▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



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▼1月28日強制檢測名單▼



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▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼



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▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼



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▼1.28 荃灣大壩街大苑樓圍封檢測▼



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回港強檢14日酒店加7日居家監察 勞工處：外傭開始服務起計薪

【07:00】政府本周四（27日）公佈由2月5日起，海外抵港人士於酒店強制隔離的日數縮短為14日，另外7日則自行居家監察。勞工處昨日（28日）就外傭隔離措施表示，《僱傭條例》無就外傭在自行監察期間的工作安排作出規定，外傭完成強制隔離14天後，餘下7天自我監察可在僱主家中完成，或建議僱主另安排非指定隔離酒店，而薪酬可按外傭正式提供服務日為起量點，鼓勵僱主體恤及彈性處理。

有僱傭公會擔心，不是每個傭主的家裏都能提供獨立空間予外傭隔離，恐存一定的安全風險，亦難保外傭於家裏隔離期間可完全獨立於工作，難免對勞資雙方均不公平。建議傭主在應透過中介，在外傭抵港前亦商確好整個隔離安排。亦有業界指，當外傭居於僱主家中時，薪金應按計算。

▼1月28日強制檢測名單▼



強制檢測｜40處上榜 包括新城市廣場麥當勞、遠東金融中心香港地

【01:43】本港周五新增115宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局周六凌晨發出強制檢測公告，總共有40個指明地方納入強檢名單。當中食肆共有10間，當中包括坪石邨及沙田新城市廣場的麥當勞，港島核心商業區則有遠東金融中心香港地和中環國際金融中心Isola Bar & Grill兩間上榜，在指明日子曾身處超過一小時均需強制檢測。

上榜的住宅總共有16幢，爆疫的葵涌區位最多，其中大窩口邨佔兩幢，葵芳、荃灣及深井另有四幢；東涌逸東(一)邨及小西灣富怡花園也各佔兩幢，上環帝后華庭1座也被納入強檢名單。於指明日期曾身處超過兩小時，均需強制檢測。

▼1月28日確診者居住大廈▼



確診大廈｜大窩口邨再增疫廈 紅磡隆基大廈女患者曾訪君臨天下

【00:01】新冠肺炎疫情嚴峻，本港單日新增115宗個案。衞生署更新確診者的大廈名單，當中大窩口邨單日再新增6宗個案，並新增富雅樓上榜，而黃大仙慈雲山亦再多一幢大廈中招。黃大仙彩雲（一）邨長波樓單日更新增19宗確診個案。今日名單內亦有不少樓齡逾50年的舊樓，例如觀塘金橋華廈、安順大廈、深水埗基隆街220號、旺角砵蘭街336號。根據過往報道，金橋華廈內有不少劏房。

特首林鄭月娥1月27日

▼1.28 黃大仙現崇山商場客滿庭多名食客確診▼



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▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼

