疫情．最新｜增120宗確診86宗屬本地11宗源頭未明　初確診70多宗

本港疫情持續，今日再有破百宗確診個案。衞生署今（29日）公布新增120宗確診個案，本地個案佔86宗，其中11宗屬源頭不明本地感染，8宗涉Omicron、2宗Delta變種，餘下1宗仍有待分類，患者居於全港各區。疫情在學校持續蔓延，將軍澳道教圓玄學院第三中學今日再多4名涉及不同班級學生染疫。
至於葵涌邨所有確診及檢測初步陽性個案，至今累計已達416宗，新增20宗，共210個單位受影響。居民被禁足隔離的映葵樓及夏葵樓，今早完成檢疫，居民可放「監疫」。張竹君表示，邨內的傳播鏈大致截斷，但警告不能掉以輕心，不排除未來該邨尚有確診個案出現，但非大爆發，居民仍需檢測。
【17:15】政府發言人表示，因應愉景灣採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署及離島民政事務處今日向區內住戶派發約2.6萬套快速測試套裝。民政處今日透過區內物業管理公司，向住戶派發。惟當局強調，快速測試套裝進行的檢測，並不能替代政府強制檢測的要求。
【17:05】何婉霞表示，一名73歲有乾咳病徵的女病人，曾到聖母醫院普通科門診部求醫，檢測時發現初步陽性。當局隨即展開個案追蹤，發現一名醫生為該病人檢查喉嚨時，因為沒有戴眼部裝備，初步被列為緊密接觸者，為涉事醫生進行快速測試後結果為陰性。醫院已在普通科門診徹底消毒及清潔。
【17:01】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在疫情記者會表示︰
截至今日上午9時，過去24小時呈報140宗個案，再多20名病人在過去24小時出院，累計 12,730人已出院。目前有891名患者留醫，全部病情穩定。由於最近入院人數大量增加，醫管局今日起重啟亞洲博覽館第9、11館，連同第8、10館，可提供1000張病床，照顧病情穩定或康復病人。
她又指，最近多入院病人，需要大量醫護人手，呼籲有心的醫護界人士，特別是醫管局舊同事幫忙。醫護可透過自選兼職計畫提供協助，當局會提供感染控制的合適培訓。
疫情｜增11宗源頭不明個案 遍佈港九新界 二人經污水強檢發現
【16:55】今日86宗本地感染個案中，有11宗屬源頭不明，個案資料如下︰
2宗懷疑涉Delta變種個案：
1︰新光中心第2座居民，於污水驗出陽性的相關強制檢測中找到
2︰觀塘安達邨禮達樓居民，於彩雲商場做清潔工
8宗懷疑涉Omicron變種個案︰
1︰患者居於譚公道雲天大樓
2︰新葵芳花園C座居民，與早前屋苑確診患者，涉不同大樓、單位、樓層及座向
3︰藍田麗港城1期13座居民
4︰將軍澳尚德邨尚禮樓居民
5︰天水圍俊宏軒5座居民
6︰土瓜灣永耀街23號居民
7︰石蔭東邨蔭裕樓居民
8︰馬鞍山聽濤雅苑第3座居民，在污水陽性的相關強制檢測中找到
餘下的未分類源頭不明個案︰居於鳳儀街21號
【16:40】【葵涌邨最新確診數字】
逸葵樓︰共274宗，涉133單位
映葵樓︰共92宗，涉47單位
芊葵樓︰3宗，涉3單位
旭葵樓︰1宗
雅葵樓︰12宗，涉7單位
春葵樓︰共4個案
綠葵樓︰1宗
百葵樓︰1宗
翠葵樓︰2宗
夏葵樓︰16宗，涉6單位
曉葵樓︰4宗
秋葵樓︰1宗
合共 416宗，涉210單位
張竹君表示，葵涌邨3幢大廈的大傳播鏈已截斷，但警告不可掉以輕心，因曾有確診者，環境會有污染，不排除未來該邨仍有個案出現，但非大爆發。她指，由於社區都有其他個案，葵涌邨未來要繼續檢測，因病毒潛伏期或較長。
增120宗個案 長波樓播毒至歌連臣角火葬場、金鐘遠東「香港地」
【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示︰
本港今日新增120宗確診個案，本地個案佔86宗，其中11宗屬源頭不明本地感染，8宗涉Omicron、2宗Delta變種，餘下1宗仍有待分類，患者居於全港各區。疫情在學校持續蔓延，將軍澳道教圓玄學院第三中學今日再多4名涉及不同班級學生染疫。當局亦陸續收到與確診者曾於東涌屋苑藍天海岸玩的人士染疫報告。
另外，有居於長波樓患者曾到哥連臣角火葬場，1月21日曾到該處人士要強檢，患者與早前確診個案相關；遠東金融中心食肆「香港地」水吧亦增2人確診，早前餐廳一名確診人士居於長波樓。至於寵物店Little Boss旺角分店亦增一宗確診，患者曾在店內逗留，並無買倉鼠。早前當局在該分店抽取34個案樣本，有6個呈陽性，涉事患者疑帶有Delta病毒。
至於輸入個案則佔34宗。相關個案中，有兩宗涉及機場員工，包括一名24歲男子，主要為到港人士做檢測，負責派樣本樽及安排座位，該員工隔日檢測，1月25日曾呈陰性。患者居於金獅花園E座。另一個案為54歲，居逸東村清逸樓的機場清潔工，負責清潔到港人士洗手間。另外，本港今日有70多宗初步確診。
中銀屯門市廣場分行客戶經理初確診 今日仍有上班 分行即時停業
【16:03】中國銀行表示，今日接獲屯門市廣場分行(地址:新界屯門市廣場第二期商場 2 號)及屯門中銀理財中心(地址:新界屯門時代廣場商場北翼第一層 5 號)，一名員工通知其初步確診。涉事分行及理財中心已即時暫停營業，直至另行通知。相關分行所有員工將接受檢測及在家隔離，涉事初確診的客戶經理今天仍曾上班，上班前探測體溫正常，工作期間均有佩戴口罩。
凱滙17歲男生確診 父斥衞生署「搬龍門」玩殘一家人 過年難團聚
【15:55】早前就讀觀塘聖若瑟英文中學的17歲男學生（#13088）確診，居於觀塘凱滙3座，多名同住家人其後被送往竹篙灣檢疫中心，亦有家人疑染疫留院治療。事主父親莫先生與僅9個月大的女兒，因檢測結果「不確定」，先在檢疫中心被送到伊利沙伯醫院，及後二人在醫院兩次檢測均為陰性並無抗體，惟署方仍將女兒列為「無症狀感染」個案。
莫先生今日公開斥責港府政策混亂，連日追問仍未有人向其解釋，為何多次檢測呈陰性，女兒仍被列為「無症狀感染」個案。當局更因此要求父女兩人出院後，爸爸需要再入住檢疫中心14天。衞生署到今日方回覆莫先生，指當局會再檢視個案。按當局最新安排，莫先生父女今日檢測結果均為陰性即可出院，但需回住所繼續居家檢疫至2月1日，並且不可外出，不過一家人在農曆新年仍難團聚。
14間社區疫苗接種中心 下周一至周三休息
【13:54】港府發言人表示，新冠疫苗接種計劃下，14間社區疫苗接種中心將於下周一（31日）至下周三（2月2日）期間休息。除兩間設於私家醫院的接種中心將於農曆年初四（2月4日）恢復接種服務外，其餘12間接種中心將提前於農曆年初三（2月3日）起提供服務。
疫苗通行證｜薛永恒︰正研儲存行蹤 是否擴至公共交通由專家考量
【13:50】為配合下月24日推出的「疫苗通行證」，應用程式「安心出行」將推出更新版本，加入自動顯示針卡。
創新及科技局局長薛永恒在接受電視台訪問時透露，當局正研究方法儲存市民的出行紀錄，「知道大家去過某些處所」，方便日後追蹤確診者。對於有專家倡將疫苗通行證擴展至公共交通工具並設罰則，薛永恒表示交由專家考量。
Omicron｜劉宇隆料疫情有機會海嘯式上升 爆發或致2萬名長者死亡
【13:30】本港新冠肺炎疫情嚴峻，近日確診數字創新高。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（29日）指，Omicron變種病毒「勢不可擋」，形容現時仍未是最差情況。而本港長者及小童接種率未如理想，估算如老人院出現爆發，或有數千名長者死亡，「最差情況更或者有1至2萬名長者（離世）」。
對於政府推出「疫苗通行證」，他認為是半強迫性，但亦沒有辦法，「點都要用啲方法谷返去合理空間。」劉宇隆又表示，對政府提出90%接種率的目的感開心，不過認為目標應該以全港人口為基數。以2021年本港人口739.4萬計算，90％接種率即要有至少665萬人打第一針；但如根據「可接種人口」數目，即715萬人為基數計算，即至少要有643萬人接種便屬「達標」，兩者相差約22萬人。
疫情｜駐警總36歲男警長初確診 曾訪葵涌邨探家人 累計5警染疫
【12:28】警方表示，一名駐守警察總部的36歲男警長初步確診，他於1月20 日曾到訪居住於葵涌邨的家人，獲安排接受病毒檢測， 昨日（28日）初步證實陽性。他最後一日上班日為1月19日。
【11:55】本港第五波疫情在社區迅速擴散，連日來出現過百宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始接受電視台專訪時指，未估計到疫情現時走勢，個案可能仍未見頂。當局針對變異病毒株Omicron傳播性高的特性，預計可能會在短時候出現多宗個案，在應對第五波疫情上已早有預案，若現有的檢疫設施，包括竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店不勝負荷時，需要以家居檢疫取代。
葵涌邨再增17人染疫 全邨累計染疫人數料增至413人
【11:36】消息指，葵涌邨今日新增17宗初步陽性個案，其中10宗涉逸葵樓，5宗涉映葵樓，另外2宗涉夏葵樓。
紅磡圍封行動沒有陽性檢測個案
【08:49】紅磡馬頭圍道23-35H號及民裕街9-31號隆基大樓D座昨晚圍封，政府宣告行動於今早約8時30分完結。截至昨晚11時，約220名居民接受檢測，沒有發現陽性檢測個案。政府派員到訪約100戶，當中約10戶在過程中沒人應門，政府呼籲盡快聯絡政府。自今日上午約7時起，居民出示陰性檢測結果後可經指定出口離開。
映葵樓及夏葵樓將解封
【08:45】至於爆疫的葵涌邨，映葵樓及夏葵樓分別自1月22日及24日起圍封檢測。映葵樓截至昨日，一共有13,526人次接受了檢測，當中發現59宗確診個案，周三（26日）時延長圍封至今早。至於夏葵樓截至昨日，一共有約9,660人次接受了檢測，當中有16宗個案。政府指會另行公布正式撤銷映葵樓及夏葵樓的宣告。
▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼
荃灣大苑樓沒有陽性檢測個案
【08:34】荃灣大壩街77-83號大苑樓（不包括地下店鋪）75人接受檢測，亦沒有陽性檢測個案，45戶當中有7戶沒有應門。
政府指，沒應門住戶包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。
▼1月28日強制檢測名單▼
▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼
▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼
▼1.28 荃灣大壩街大苑樓圍封檢測▼
回港強檢14日酒店加7日居家監察 勞工處：外傭開始服務起計薪
【07:00】政府本周四（27日）公佈由2月5日起，海外抵港人士於酒店強制隔離的日數縮短為14日，另外7日則自行居家監察。勞工處昨日（28日）就外傭隔離措施表示，《僱傭條例》無就外傭在自行監察期間的工作安排作出規定，外傭完成強制隔離14天後，餘下7天自我監察可在僱主家中完成，或建議僱主另安排非指定隔離酒店，而薪酬可按外傭正式提供服務日為起量點，鼓勵僱主體恤及彈性處理。
有僱傭公會擔心，不是每個傭主的家裏都能提供獨立空間予外傭隔離，恐存一定的安全風險，亦難保外傭於家裏隔離期間可完全獨立於工作，難免對勞資雙方均不公平。建議傭主在應透過中介，在外傭抵港前亦商確好整個隔離安排。亦有業界指，當外傭居於僱主家中時，薪金應按計算。
▼1月28日強制檢測名單▼
強制檢測｜40處上榜 包括新城市廣場麥當勞、遠東金融中心香港地
【01:43】本港周五新增115宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局周六凌晨發出強制檢測公告，總共有40個指明地方納入強檢名單。當中食肆共有10間，當中包括坪石邨及沙田新城市廣場的麥當勞，港島核心商業區則有遠東金融中心香港地和中環國際金融中心Isola Bar & Grill兩間上榜，在指明日子曾身處超過一小時均需強制檢測。
上榜的住宅總共有16幢，爆疫的葵涌區位最多，其中大窩口邨佔兩幢，葵芳、荃灣及深井另有四幢；東涌逸東(一)邨及小西灣富怡花園也各佔兩幢，上環帝后華庭1座也被納入強檢名單。於指明日期曾身處超過兩小時，均需強制檢測。
▼1月28日確診者居住大廈▼
【00:01】新冠肺炎疫情嚴峻，本港單日新增115宗個案。衞生署更新確診者的大廈名單，當中大窩口邨單日再新增6宗個案，並新增富雅樓上榜，而黃大仙慈雲山亦再多一幢大廈中招。黃大仙彩雲（一）邨長波樓單日更新增19宗確診個案。今日名單內亦有不少樓齡逾50年的舊樓，例如觀塘金橋華廈、安順大廈、深水埗基隆街220號、旺角砵蘭街336號。根據過往報道，金橋華廈內有不少劏房。
▼1.28 黃大仙現崇山商場客滿庭多名食客確診▼
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▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼