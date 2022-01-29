疫情．1.29｜增86本地確診　慈正邨正暉樓污水樣本陽性　居民強檢

本港疫情持續，今日再有破百宗確診個案。衞生署今（29日）公布新增120宗確診個案，本地個案佔86宗，其中11宗屬源頭不明本地感染，8宗涉Omicron、2宗Delta變種，餘下1宗仍有待分類，患者居於全港各區。疫情在學校持續蔓延，將軍澳道教圓玄學院第三中學今日再多4名涉及不同班級學生染疫。



至於葵涌邨所有確診及檢測初步陽性個案，至今累計已達416宗，新增20宗，共210個單位受影響。居民被禁足隔離的映葵樓及夏葵樓，今早完成檢疫，居民可放「監疫」。張竹君表示，邨內的傳播鏈大致截斷，但警告不能掉以輕心，不排除未來該邨尚有確診個案出現，但非大爆發，居民仍需檢測。



▼1月29日確診者居住大廈▼



【01:30】政府公布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強採集污水樣本進行病毒檢測，發現於慈正邨正暉樓檢測到陽性結果，顯示該處所可能有隱性患者存在。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處慈正邨正暉樓的人士接受檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種疫苗人士亦必須接受上述強制檢測；同時密切留意身體狀況，即使只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

政府指慈正邨正暉樓污水樣本驗出陽性，要求居民進行檢測 （資料圖片）

確診大廈｜將軍澳失守 尚德邨尚禮樓涉無源頭個案 麗港城亦上榜

1月30日【00:29】本港連日來確診宗數破百，多區都出現感染個案。今日新增86宗本港個案，葵涌邨疫情未停，單日多18宗個案，大窩口邨亦再有多一座出現初步確診個案，富榮樓於今日晚上圍封強檢。大窩口邨累計有8座大廈確診。

除大窩口外，變種病毒亦令將軍澳失守，尚德邨尚禮樓榜上有名，是第五波以來首現位於將軍澳的確診大廈，並涉無源頭個案；另外，藍田大型藍籌屋苑麗港城13座亦現源頭不明個案。

今日亦新增23幢住宅大樓上榜，土瓜灣4幢有確診患者居住的大廈均為新上榜，其中有兩幢更涉源頭不明個案。

尚德邨尚禮樓（右邊大廈）現源頭不明個案，為第五波疫情以來首次上榜。（資料圖片）

全港倉鼠寵物店今可復業 Little Boss於銅鑼灣等5分店須繼續停業

【23:50】漁護署宣布，全港大部分可售賣倉鼠的寵物店明日（30日）起可恢復營業。

漁護署表示，已對所有相關寵物店內除倉鼠以外的動物，包括兔及龍貓等抽取1134個樣本及1124個環境樣本進行檢測，所有動物樣本的檢測結果均確定為陰性。

除位於銅鑼灣渣甸街的Little Boss寵物店還未完成徹底消毒及清潔；位於銅鑼灣利園山道的I Love Rabbit、旺角通菜街的Little Boss及元朗教育路I Love Rabbit 寵物店所抽取的部分環境樣本未能通過病毒測試，以及位於旺角通菜街的I Love Rabbit寵物店仍由衞生署衞生防護中心進行調查外，其他所有相關寵物店均已完成徹底消毒及清潔，而從其店內抽取的環境樣本均通過病毒測試。署方遂准許該等寵物店（上述五間店鋪除外）明天起可恢復營業。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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封區｜映灣園4期聽濤軒第16座晚上8時圍封檢測 涉數宗初步陽性

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【20:03】政府今日（29日）在晚上8時起，將即東涌健東路1號映灣園4期聽濤軒第16座圍封強檢，目標是在明日（30日）上午約7時完成此行動。

政府發言人表示，由於近日發現數宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

大窩口邨富榮樓及富華樓亦於晚上8時分被圍封，涉及近日數宗初步陽性個案，預計明早7時完成行動。按衞生防護中心資料，一名居上址的19歲女子確診，富榮樓過去則未有出現個案，料為新個案。

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映灣園4期聽濤軒第16座晚上8時被圍封。（政府新聞處圖片）

葵涌大窩口邨富榮樓和富華樓兩幢晚上8時被圍封。（政府新聞處圖片）

【17:15】政府發言人表示，因應愉景灣採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署及離島民政事務處今日向區內住戶派發約2.6萬套快速測試套裝。民政處今日透過區內物業管理公司，向住戶派發。惟當局強調，快速測試套裝進行的檢測，並不能替代政府強制檢測的要求。

民政事務總署及離島民政事務處今日向愉景灣住戶派發快速測試套裝。（政府新聞處圖片）

【17:05】何婉霞表示，一名73歲有乾咳病徵的女病人，曾到聖母醫院普通科門診部求醫，檢測時發現初步陽性。當局隨即展開個案追蹤，發現一名醫生為該病人檢查喉嚨時，因為沒有戴眼部裝備，初步被列為緊密接觸者，為涉事醫生進行快速測試後結果為陰性。醫院已在普通科門診徹底消毒及清潔。

何婉霞表示，由於最近入院人數大量增加，醫管局今日起重啟亞洲博覽館第9、11館接收病人。（張浩維攝）

【17:01】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在疫情記者會表示︰

截至今日上午9時，過去24小時呈報140宗個案，再多20名病人在過去24小時出院，累計 12,730人已出院。目前有891名患者留醫，全部病情穩定。由於最近入院人數大量增加，醫管局今日起重啟亞洲博覽館第9、11館，連同第8、10館，可提供1000張病床，照顧病情穩定或康復病人。

她又指，最近多入院病人，需要大量醫護人手，呼籲有心的醫護界人士，特別是醫管局舊同事幫忙。醫護可透過自選兼職計畫提供協助，當局會提供感染控制的合適培訓。

疫情｜增11宗源頭不明個案 遍佈港九新界 二人經污水強檢發現

【16:55】今日86宗本地感染個案中，有11宗屬源頭不明，個案資料如下︰

2宗懷疑涉Delta變種個案：

1︰新光中心第2座居民，於污水驗出陽性的相關強制檢測中找到

2︰觀塘安達邨禮達樓居民，於彩雲商場做清潔工

8宗懷疑涉Omicron變種個案︰

1︰患者居於譚公道雲天大樓

2︰新葵芳花園C座居民，與早前屋苑確診患者，涉不同大樓、單位、樓層及座向

3︰藍田麗港城1期13座居民

4︰將軍澳尚德邨尚禮樓居民

5︰天水圍俊宏軒5座居民

6︰土瓜灣永耀街23號居民

7︰石蔭東邨蔭裕樓居民

8︰馬鞍山聽濤雅苑第3座居民，在污水陽性的相關強制檢測中找到

餘下的未分類源頭不明個案︰居於鳳儀街21號

【16:40】【葵涌邨最新確診數字】

逸葵樓︰共274宗，涉133單位

映葵樓︰共92宗，涉47單位

芊葵樓︰3宗，涉3單位

旭葵樓︰1宗

雅葵樓︰12宗，涉7單位

春葵樓︰共4個案

綠葵樓︰1宗

百葵樓︰1宗

翠葵樓︰2宗

夏葵樓︰16宗，涉6單位

曉葵樓︰4宗

秋葵樓︰1宗

合共 416宗，涉210單位

張竹君表示，葵涌邨3幢大廈的大傳播鏈已截斷，但警告不可掉以輕心，因曾有確診者，環境會有污染，不排除未來該邨仍有個案出現，但非大爆發。她指，由於社區都有其他個案，葵涌邨未來要繼續檢測，因病毒潛伏期或較長。

增120宗個案 長波樓播毒至歌連臣角火葬場、金鐘遠東「香港地」

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示︰

本港今日新增120宗確診個案，本地個案佔86宗，其中11宗屬源頭不明本地感染，8宗涉Omicron、2宗Delta變種，餘下1宗仍有待分類，患者居於全港各區。疫情在學校持續蔓延，將軍澳道教圓玄學院第三中學今日再多4名涉及不同班級學生染疫。當局亦陸續收到與確診者曾於東涌屋苑藍天海岸玩的人士染疫報告。

另外，有居於長波樓患者曾到哥連臣角火葬場，1月21日曾到該處人士要強檢，患者與早前確診個案相關；遠東金融中心食肆「香港地」水吧亦增2人確診，早前餐廳一名確診人士居於長波樓。至於寵物店Little Boss旺角分店亦增一宗確診，患者曾在店內逗留，並無買倉鼠。早前當局在該分店抽取34個案樣本，有6個呈陽性，涉事患者疑帶有Delta病毒。

至於輸入個案則佔34宗。相關個案中，有兩宗涉及機場員工，包括一名24歲男子，主要為到港人士做檢測，負責派樣本樽及安排座位，該員工隔日檢測，1月25日曾呈陰性。患者居於金獅花園E座。另一個案為54歲，居逸東村清逸樓的機場清潔工，負責清潔到港人士洗手間。另外，本港今日有70多宗初步確診。

中銀屯門市廣場分行客戶經理初確診 今日仍有上班 分行即時停業

【16:03】中國銀行表示，今日接獲屯門市廣場分行(地址:新界屯門市廣場第二期商場 2 號)及屯門中銀理財中心(地址:新界屯門時代廣場商場北翼第一層 5 號)，一名員工通知其初步確診。涉事分行及理財中心已即時暫停營業，直至另行通知。相關分行所有員工將接受檢測及在家隔離，涉事初確診的客戶經理今天仍曾上班，上班前探測體溫正常，工作期間均有佩戴口罩。

位於屯門市廣場第二期商場2號的中國銀行分行有客戶經理初步確診。（屯門市廣場網站圖片）

凱滙17歲男生確診 父斥衞生署「搬龍門」玩殘一家人 過年難團聚

【15:55】早前就讀觀塘聖若瑟英文中學的17歲男學生（#13088）確診，居於觀塘凱滙3座，多名同住家人其後被送往竹篙灣檢疫中心，亦有家人疑染疫留院治療。事主父親莫先生與僅9個月大的女兒，因檢測結果「不確定」，先在檢疫中心被送到伊利沙伯醫院，及後二人在醫院兩次檢測均為陰性並無抗體，惟署方仍將女兒列為「無症狀感染」個案。



莫先生今日公開斥責港府政策混亂，連日追問仍未有人向其解釋，為何多次檢測呈陰性，女兒仍被列為「無症狀感染」個案。當局更因此要求父女兩人出院後，爸爸需要再入住檢疫中心14天。衞生署到今日方回覆莫先生，指當局會再檢視個案。按當局最新安排，莫先生父女今日檢測結果均為陰性即可出院，但需回住所繼續居家檢疫至2月1日，並且不可外出，不過一家人在農曆新年仍難團聚。

14間社區疫苗接種中心 下周一至周三休息

【13:54】港府發言人表示，新冠疫苗接種計劃下，14間社區疫苗接種中心將於下周一（31日）至下周三（2月2日）期間休息。除兩間設於私家醫院的接種中心將於農曆年初四（2月4日）恢復接種服務外，其餘12間接種中心將提前於農曆年初三（2月3日）起提供服務。

疫苗通行證｜薛永恒︰正研儲存行蹤 是否擴至公共交通由專家考量

【13:50】為配合下月24日推出的「疫苗通行證」，應用程式「安心出行」將推出更新版本，加入自動顯示針卡。



創新及科技局局長薛永恒在接受電視台訪問時透露，當局正研究方法儲存市民的出行紀錄，「知道大家去過某些處所」，方便日後追蹤確診者。對於有專家倡將疫苗通行證擴展至公共交通工具並設罰則，薛永恒表示交由專家考量。

Omicron｜劉宇隆料疫情有機會海嘯式上升 爆發或致2萬名長者死亡

【13:30】本港新冠肺炎疫情嚴峻，近日確診數字創新高。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（29日）指，Omicron變種病毒「勢不可擋」，形容現時仍未是最差情況。而本港長者及小童接種率未如理想，估算如老人院出現爆發，或有數千名長者死亡，「最差情況更或者有1至2萬名長者（離世）」。



對於政府推出「疫苗通行證」，他認為是半強迫性，但亦沒有辦法，「點都要用啲方法谷返去合理空間。」劉宇隆又表示，對政府提出90%接種率的目的感開心，不過認為目標應該以全港人口為基數。以2021年本港人口739.4萬計算，90％接種率即要有至少665萬人打第一針；但如根據「可接種人口」數目，即715萬人為基數計算，即至少要有643萬人接種便屬「達標」，兩者相差約22萬人。

疫情｜駐警總36歲男警長初確診 曾訪葵涌邨探家人 累計5警染疫

【12:28】警方表示，一名駐守警察總部的36歲男警長初步確診，他於1月20 日曾到訪居住於葵涌邨的家人，獲安排接受病毒檢測， 昨日（28日）初步證實陽性。他最後一日上班日為1月19日。

疫情｜陳肇始料疫情仍未見頂 不認同葵涌邨居民排隊檢測增風險

【11:55】本港第五波疫情在社區迅速擴散，連日來出現過百宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始接受電視台專訪時指，未估計到疫情現時走勢，個案可能仍未見頂。當局針對變異病毒株Omicron傳播性高的特性，預計可能會在短時候出現多宗個案，在應對第五波疫情上已早有預案，若現有的檢疫設施，包括竹篙灣檢疫中心及檢疫酒店不勝負荷時，需要以家居檢疫取代。

葵涌邨再增17人染疫 全邨累計染疫人數料增至413人

【11:36】消息指，葵涌邨今日新增17宗初步陽性個案，其中10宗涉逸葵樓，5宗涉映葵樓，另外2宗涉夏葵樓。

紅磡圍封行動沒有陽性檢測個案

【08:49】紅磡馬頭圍道23-35H號及民裕街9-31號隆基大樓D座昨晚圍封，政府宣告行動於今早約8時30分完結。截至昨晚11時，約220名居民接受檢測，沒有發現陽性檢測個案。政府派員到訪約100戶，當中約10戶在過程中沒人應門，政府呼籲盡快聯絡政府。自今日上午約7時起，居民出示陰性檢測結果後可經指定出口離開。

映葵樓及夏葵樓將解封

【08:45】至於爆疫的葵涌邨，映葵樓及夏葵樓分別自1月22日及24日起圍封檢測。映葵樓截至昨日，一共有13,526人次接受了檢測，當中發現59宗確診個案，周三（26日）時延長圍封至今早。至於夏葵樓截至昨日，一共有約9,660人次接受了檢測，當中有16宗個案。政府指會另行公布正式撤銷映葵樓及夏葵樓的宣告。

▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



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荃灣大苑樓沒有陽性檢測個案

【08:34】荃灣大壩街77-83號大苑樓（不包括地下店鋪）75人接受檢測，亦沒有陽性檢測個案，45戶當中有7戶沒有應門。

政府指，沒應門住戶包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府於1月28日）就荃灣大壩街77-83號大苑樓（不包括地下店鋪）作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。（政府圖片）

▼1月28日強制檢測名單▼



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▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼



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▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼



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▼1.28 荃灣大壩街大苑樓圍封檢測▼



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回港強檢14日酒店加7日居家監察 勞工處：外傭開始服務起計薪

【07:00】政府本周四（27日）公佈由2月5日起，海外抵港人士於酒店強制隔離的日數縮短為14日，另外7日則自行居家監察。勞工處昨日（28日）就外傭隔離措施表示，《僱傭條例》無就外傭在自行監察期間的工作安排作出規定，外傭完成強制隔離14天後，餘下7天自我監察可在僱主家中完成，或建議僱主另安排非指定隔離酒店，而薪酬可按外傭正式提供服務日為起量點，鼓勵僱主體恤及彈性處理。

有僱傭公會擔心，不是每個傭主的家裏都能提供獨立空間予外傭隔離，恐存一定的安全風險，亦難保外傭於家裏隔離期間可完全獨立於工作，難免對勞資雙方均不公平。建議傭主在應透過中介，在外傭抵港前亦商確好整個隔離安排。亦有業界指，當外傭居於僱主家中時，薪金應按計算。

▼1月28日強制檢測名單▼



強制檢測｜40處上榜 包括新城市廣場麥當勞、遠東金融中心香港地

【01:43】本港周五新增115宗新冠肺炎確診個案，食物及衞生局周六凌晨發出強制檢測公告，總共有40個指明地方納入強檢名單。當中食肆共有10間，當中包括坪石邨及沙田新城市廣場的麥當勞，港島核心商業區則有遠東金融中心香港地和中環國際金融中心Isola Bar & Grill兩間上榜，在指明日子曾身處超過一小時均需強制檢測。

上榜的住宅總共有16幢，爆疫的葵涌區位最多，其中大窩口邨佔兩幢，葵芳、荃灣及深井另有四幢；東涌逸東(一)邨及小西灣富怡花園也各佔兩幢，上環帝后華庭1座也被納入強檢名單。於指明日期曾身處超過兩小時，均需強制檢測。

▼1月28日確診者居住大廈▼



確診大廈｜大窩口邨再增疫廈 紅磡隆基大廈女患者曾訪君臨天下

【00:01】新冠肺炎疫情嚴峻，本港單日新增115宗個案。衞生署更新確診者的大廈名單，當中大窩口邨單日再新增6宗個案，並新增富雅樓上榜，而黃大仙慈雲山亦再多一幢大廈中招。黃大仙彩雲（一）邨長波樓單日更新增19宗確診個案。今日名單內亦有不少樓齡逾50年的舊樓，例如觀塘金橋華廈、安順大廈、深水埗基隆街220號、旺角砵蘭街336號。根據過往報道，金橋華廈內有不少劏房。

特首林鄭月娥1月27日

▼1.28 黃大仙現崇山商場客滿庭多名食客確診▼



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強制檢測｜26處上榜包括彩雲(一)邨全邨 博康邨三廈污水樣本陽性

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愉景灣污水樣本陽性料有隱形患 民政署今向住戶派快速測試套裝

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