童樂居｜蕭澤頤：新年繼翻查片段冀月內檢控　去年虐兒案急增60％

香港保護兒童會的童樂居被揭發連串虐兒事件。警務處處長蕭澤頤今日（29日）表示，警方就該案成立的小組已經增加5人至26人，會翻查合共6萬小時的閉路電視片段

，現已完成查看約50%片段，計劃在農曆新年假期時繼續翻看，希望在一個月內將相關人士檢控。

另外，去年整體虐兒案比2020年急增60％，當中侵害兒童人身罪亦升64%，而施暴者以家庭成員佔最大，估計是因疫情期間留在家中多了爭拗導致。

蕭澤頤提到，裸聊勒索案過去兩年都有上升趨勢，常見騙徒會用假照片及偽造身份性別，受害群組主要是學生佔34.9%，警方會加強與學校聯繫。



▼1.26 保護兒童會公布涉及「童樂居」報告▼



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蕭澤頤今日在港台節目《星期六問責》中交代童樂居事件進展，他指目前拘捕20人，涉35名受害兒童，強調警方自接收案件「一路密鑼緊鼓」，當中室、內外合共有超過50枝鏡頭，逾1個月、6萬小時的影像要觀看。他解釋，因涉及的兒童主要為0至3歲，「未必講到過程」，故要依靠觀看錄影帶。而警方相關小組近日再增5人至26人，現已完成查看約50%片段，希望在一個月內盡量將相關人士檢控。蕭澤頤表示觀看過涉案片段，形容令人「齒冷」。

虐兒案增60% 施暴者以家庭成員為主

去年虐兒罪行增60%，當中侵害兒童人身罪則升64%。蕭澤頤指施暴者中以家庭成員佔最多，估計是疫情關係，很多人因留在家中的時間增加，「多咗好多爭拗，引致升幅」。另外，侵害兒童性罪行亦升58%，非禮兒童亦明顯增加，他指罪犯多為陌生人，料因學童2020年疫情下不用上學，去年「小朋友返學、出街多咗，明顯非禮罪案都多咗」，另外較多是涉及情侶或前度男女友犯案。

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裸聊勒索案受害學生佔34.9%

過去兩年詐騙案增加逾萬宗，受害人不乏高學歷人士。蕭澤頤另在商台《政經星期六》中提到，裸聊案件列入勒索案，過去兩年都有上升趨勢，常見騙徒會用假照片及偽造身份性別，受害群組主要是學生佔34.9%，警方會加強與學校及組織聯繫，另計劃找心理專家研究，制定更有效的宣傳方法。

蕭澤頤︰應給青少年第二次機會 免失兩代人

反修例拘捕人士當中約40%為青少年，蕭澤頤指，他們大多從前未有案底，相信都是受「荼毒」及「煽動仇恨」。他稱，不認同放棄這兩代年輕人的說法，認為各界應接納有悔意的青少年，提供就學及就業機會，「應該畀第二次機會佢哋」，以免令年輕人感被社會「唾棄」從而被煽動繼續抗爭。

去年毒品罪行亦有明顯升幅，他認為主要因疫情陸路封關，「螞蟻搬家」形式未能繼續，故集團改為將大量各類型毒品以海空方式運港，當中各類型毒品都有明顯升幅。