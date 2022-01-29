封區｜東涌映灣園聽濤軒16座圍、大窩口邨富榮樓、富華樓圍封強檢

撰文：鍾妍
出版：更新：

本港今日（29日）有120宗確診，遍布全港各區。政府繼續圍封大廈進行強制檢測。映灣園四期聽濤軒16座晚上8時亦被圍封，涉及數宗初步確診個案。下午的疫情記者會未有交代有關個案詳情，不過曾提及陸續有更多個案曾到東涌藍天海岸空地遊玩。

大窩口邨富榮樓及富華樓亦於晚上8時分被圍封，涉及近日數宗初步陽性個案，預計明早7時完成行動。按衞生防護中心資料，一名居上址的19歲女子確診，富榮樓過去則未有出現個案，料為新個案。

映灣園4期聽濤軒第16座晚上8時被圍封。（政府新聞處圖片）

1月1日，東涌映灣園封區強制檢測現場

+1

政府發言人表示，東涌健東路1號映灣園4期聽濤軒第16座，出現數宗初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。圍封範圍並不包括鄰舍輔導會東欣幼兒園及映灣園聽濤軒第15座。

受檢人士需要在明天凌晨1時前接受檢測，目標明早約7時完成行動。即使並非居於大樓或宣告生效時不在受限區域內，只要在1月25日至1月29日曾身處大廈內超過兩小時的人士，都要在1月31日或之前完成檢測。

葵涌大窩口邨富榮樓和富華樓兩幢晚上8時被圍封。（政府新聞處圖片）

政府發言人表示，近日發現多宗在大窩口邨富華樓及富榮樓居住的陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。翻查資料，政府今日公布一名19歲女確診患者正居於富華，並於1月26日發病。同邨其他大廈亦曾進行圍封檢測。

大窩口邨有多幢大廈出現確診個案，繼富強樓、富德樓、富華樓、富逸樓、富泰樓、富平樓、富雅樓外，今日再新增富榮樓，即現時大窩口邨有8幢大廈出現確診個案。

受檢人士需要在明早2時前接受檢測，目標明早約7時完成行動。即使並非居於大樓或宣告生效時不在受限區域內，只要在1月25日至1月29日曾身處大廈內超過兩小時的人士，都要在1月31日或之前完成檢測。

▼1月24日，大窩口邨富德樓圍封檢測▼

+3
疫情｜增11宗源頭不明個案　遍佈港九新界　二人經污水強檢發現疫情｜駐警總36歲男警長初確診　曾訪葵涌邨探家人　累計5警染疫疫情｜陳肇始料疫情仍未見頂　不認同葵涌邨居民排隊檢測增風險疫情．最新｜現數宗初陽個案　葵涌大窩口邨富榮樓富華樓圍封強檢中銀屯門市廣場分行客戶經理初確診　今日仍有上班　分行即時停業凱滙17歲男生確診　父斥衞生署「搬龍門」玩殘一家人　過年難團聚增120宗個案　長波樓播毒至歌連臣角火葬場、金鐘遠東「香港地」
新冠肺炎
Omicron變種病毒