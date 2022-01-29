封區｜東涌映灣園聽濤軒16座圍、大窩口邨富榮樓、富華樓圍封強檢

本港今日（29日）有120宗確診，遍布全港各區。政府繼續圍封大廈進行強制檢測。映灣園四期聽濤軒16座晚上8時亦被圍封，涉及數宗初步確診個案。下午的疫情記者會未有交代有關個案詳情，不過曾提及陸續有更多個案曾到東涌藍天海岸空地遊玩。



大窩口邨富榮樓及富華樓亦於晚上8時分被圍封，涉及近日數宗初步陽性個案，預計明早7時完成行動。按衞生防護中心資料，一名居上址的19歲女子確診，富榮樓過去則未有出現個案，料為新個案。



映灣園4期聽濤軒第16座晚上8時被圍封。（政府新聞處圖片）

1月1日，東涌映灣園封區強制檢測現場



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政府發言人表示，東涌健東路1號映灣園4期聽濤軒第16座，出現數宗初步陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。圍封範圍並不包括鄰舍輔導會東欣幼兒園及映灣園聽濤軒第15座。

受檢人士需要在明天凌晨1時前接受檢測，目標明早約7時完成行動。即使並非居於大樓或宣告生效時不在受限區域內，只要在1月25日至1月29日曾身處大廈內超過兩小時的人士，都要在1月31日或之前完成檢測。

葵涌大窩口邨富榮樓和富華樓兩幢晚上8時被圍封。（政府新聞處圖片）

政府發言人表示，近日發現多宗在大窩口邨富華樓及富榮樓居住的陽性檢測個案，初步涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。翻查資料，政府今日公布一名19歲女確診患者正居於富華，並於1月26日發病。同邨其他大廈亦曾進行圍封檢測。

大窩口邨有多幢大廈出現確診個案，繼富強樓、富德樓、富華樓、富逸樓、富泰樓、富平樓、富雅樓外，今日再新增富榮樓，即現時大窩口邨有8幢大廈出現確診個案。

受檢人士需要在明早2時前接受檢測，目標明早約7時完成行動。即使並非居於大樓或宣告生效時不在受限區域內，只要在1月25日至1月29日曾身處大廈內超過兩小時的人士，都要在1月31日或之前完成檢測。

▼1月24日，大窩口邨富德樓圍封檢測▼

