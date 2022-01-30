最新｜政府：珠海經回港易及來港易入香港免檢疫安排　周一起恢復

全港各區繼續爆疫，葵涌邨所有確診及檢測初步陽性個案至今累計已達416宗。消息指，葵涌邨今日（30日）再增8宗確診個案，涉及5幢樓宇，當中雅葵樓佔3宗最多。至於位於葵涌邨範圍內的葵馥苑安葵閣，亦有一名海關高級關員初步確診，他於深圳灣口岸負責處理貨物檢查工作，最後一日上班日為1月21日。

今日疫情重點：

．增81宗確診

．8日來首次回落至100宗以下

，15宗源頭不明，為第五波新高

．今日初步確診個案逾70宗



【18:00】政府公布，自明日（31日）起，符合「回港易」或「來港易」計劃所有指明條件的人士，按有關計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港時可獲豁免強制檢疫。上述兩個計劃的網上預約系統亦將由明日零時起恢復接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。​發言人提醒，成功透過「回港易」及「來港易」計劃入境香港的人士，抵港後仍須按計劃要求接受在指定日期的強制核酸檢測，並在入境後注意個人健康狀況。

【16:53】張竹君指，葵涌邨今日未再有新單位中招，大爆發鏈似乎已切斷。

▼1.29 年廿七市民趕到太子花墟買年花▼



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疫情｜兩家庭聚會引發逾20人確診 張竹君冀市民新年減少聚會

【16:42】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日或今日個案中，見到好多在上周日（23日）有家庭聚會，故希望新年時大家注意，因跨家庭聚會都可能有傳播。

▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



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【16:40】15宗無源頭個案有4人懷疑染Delta，患者分別住於彩雲(二)邨明麗樓、慈雲山興隆樓、黃大仙下邨龍順樓及彩雲(一)邨時雨樓。

青衣宏福花園、油麗邨、石蔭東邨3幢樓宇爆垂直傳播 30戶撤離

【16:36】增81宗確診，8日來首次回落至100宗以下水平，但新增15宗源頭不明個案為第五波新高。油麗邨雍麗樓、石蔭東邨石蔭東邨蔭裕樓青衣宏福花園二座現垂直傳播，多戶需撤離。

疫情｜增15宗源頭不明創第五波新高 張竹君：傳播鏈開始模糊

【15:00】葵涌邨最新增9宗確診個案，涉及逸葵、映葵、芊葵、曉葵及雅葵5幢樓宇，映葵樓及雅葵樓各佔3宗。

【14:35】葵涌邨今日（30日）再增8宗確診個案，涉及逸葵、映葵、芊葵、曉葵及雅葵5幢樓宇，當中以雅葵樓佔3宗最多。

疫苗│接種率近8成 市民趕打針過年：唔打針有機會無飯食

【13:10】在農曆新年前夕，中山紀念公園體育館的疫苗接種預約今日﹙30日﹚爆滿，早上現場所見，打針市民絡繹不絕，不過毋須排隊。打針市民包括年過60的何先生，他表示今日才打首針因本身不傾向接種，當地盤工的他擔心打針後副作用會影響地盤工作進度，故至現時農曆新年假期才打針。他表示之後會接種第二針，但對於現時疫情直言：「無乜擔唔擔心，﹙疫苗﹚所謂保護，係對呢隻﹙病毒﹚，我點知之後有無第二隻乜乜﹙變種病毒﹚出嚟架？」

海關高級關員初步確診 居葵涌邨葵馥苑 於深圳灣口岸工作

【13:02】海關今日（30日）宣布一名高級關員初步確診，他居於葵涌葵馥苑安葵閣，負責於深圳灣口岸負責處理貨物檢查工作。翻查資料，安葵閣日前陸續有數宗個案，部份單位甚至要撤離。

▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



Omicron｜許樹昌料第五波6至8周才緩和 倘圍堵失效需研居家治療

【12:50】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（30日）表示，若確診個案幾何級上升，醫管局病床供不應求則要考慮緩疫策略，包括有需要考慮讓有輕微病徵病人居家治療。不過，他憂慮在肺炎口服藥物抵港前實施居家治療，有機會造成大爆發。

▼1.29 年廿七市民趕到太子花墟買年花▼



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疫苗通行證或需實施一段時間 許樹昌：9成接種只係短期策略目標

【12:30】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日在無線新聞節目《講清講楚》表示，疫苗通行證將維持一段時間，「初期目標是一針，之後兩針，之後加強劑」，即使首階段接種率達標，仍視乎疫情是否受控，才可考慮逐步放寬社交距離措施。

外傭荒冇曙光 逾4成抵港菲傭確診 羅致光：菲國疫情坐火箭倍增

【11:20】勞工及福利局局長羅致光今日網誌表示，Omicron變異病毒株在全球擴散，形容「菲律賓疫情如坐火箭」，每兩至三天倍增，到港菲傭確診數字急升，令外傭荒問題未見曙光。

勞工處1月28日宣布，由2月5日起外傭來港檢疫期與其他人士一樣，由21天減至14天。（資料圖片）

強制檢測｜38處上榜柴灣重災 哥連臣角火葬場第一城譚仔三哥強檢

【08:45】政府今晨（30日）將38個指明地方列入強制檢測公告刊憲，其中37個牽涉八宗本地或與本地個案有關的個案以及六宗與輸入個案有關或可能有關的個案。

其中18間是食肆，包括沙田置富第一城譚仔三哥米線、柴灣環翠商場薩莉亞、觀塘鱷魚恤中心極尚大喜屋日本料理和荃灣昌耀大廈大家樂等。

再有九幢住宅上榜，遍佈港九新界，包括荃灣石圍角邨石菊樓、觀塘安達邨禮達樓和柴灣宏德居德祿樓等。

37個地點中有12個在柴灣區，包括住宅、多間食肆和哥連臣角火葬場。

▼1月29日強制檢測名單▼



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▼1.29 大窩口邨富榮樓和富華樓圍封檢測▼



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▼1月29日確診者居住大廈▼



慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性 疑有隱性新冠肺炎患者 居民須強檢

【01:30】政府公布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強採集污水樣本進行病毒檢測，發現於慈正邨正暉樓檢測到陽性結果，顯示該處所可能有隱性患者存在。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處慈正邨正暉樓的人士接受檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種疫苗人士亦必須接受上述強制檢測；同時密切留意身體狀況，即使只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

政府指慈正邨正暉樓污水樣本驗出陽性，要求居民進行檢測 （資料圖片）

全港倉鼠寵物店今可復業 Little Boss於銅鑼灣等5分店須繼續停業

【00:45】早前全港所有曾售賣倉鼠的寵物店，因出現倉鼠染疫，疑現鼠傳人個案，再擔心現交叉感染令新變種病毒出現，須撲殺逾2,000隻倉鼠，以及所有售賣倉鼠的寵物店需要暫停營業。



漁護署昨晚（29日）公佈，全港大部分可售賣倉鼠的寵物店今（30日）起可恢復營業。漁護署續稱，已對所有相關寵物店內除倉鼠以外的動物，包括兔及龍貓等抽取1134個樣本及1124個環境樣本測試，所有動物樣本的檢測結果均確定為陰性。至於早前涉Delta病毒的Little Boss集團，旗下5間分店則仍需接受調查。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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新冦肺炎｜調查：68%受訪者支持動態清零 比贊成與病毒共存多2倍

【00:35】本港新冠肺炎第五波疫情未遏止，連續七日單日新增逾百宗確診個案，而本港也是全球少數地區維持「動態清零」政策的地方。近日有不少人討論動態清零抑或與病毒共存，紫荊研究院的調查顯示，67.9%受訪者贊同動態清零，而認同與病毒共存只有23.8%，相差約1.85倍。有四分三受訪者認為政府應強制符合條件暫者接種疫苗，應請求中央政府支持實施全民檢測也獲約六成人持。

確診大廈｜將軍澳失守 尚德邨尚禮樓涉無源頭個案 麗港城亦上榜

【00:29】本港連日來確診宗數破百，多區都出現感染個案。今日新增86宗本港個案，葵涌邨疫情未停，單日多18宗個案，大窩口邨亦再有多一座出現初步確診個案，富榮樓於今日晚上圍封強檢。大窩口邨累計有8座大廈確診。

除大窩口外，變種病毒亦令將軍澳失守，尚德邨尚禮樓榜上有名，是第五波以來首現位於將軍澳的確診大廈，並涉無源頭個案；另外，藍田大型藍籌屋苑麗港城13座亦現源頭不明個案。

今日亦新增23幢住宅大樓上榜，土瓜灣4幢有確診患者居住的大廈均為新上榜，其中有兩幢更涉源頭不明個案。

尚德邨尚禮樓（右邊大廈）現源頭不明個案，為第五波疫情以來首次上榜。（資料圖片）

黃大仙疫苗接種站派福袋 內藏過期維他奶 局方：涉40多人明可換

【00:01】部份疫苗中心為了鼓勵到來接種人士，會向期派發「福袋」，《香港01》記者接獲通知，周五（28日）於黃大仙廟宇廣場昨天錯誤派發了一款載有過期維他奶的福袋，已領取該福袋的涉最少數十名市民。



公務員事務局昨日（29日）回覆表示，今天早上得悉黃大仙廟宇廣場的流動疫苗接種站昨天錯誤派發了一款內含過期飲品的福袋，40多人領取相關福袋。當局指，有關市民可於今天（30日）上午10時至下午5時，前往黃大仙廟宇廣埸的流動疫苗接種站更換新的福袋。

接種站派發的維他奶已過期數天，包裝「此日期前最佳」的日期為今年1月11日。（讀者提供）

特首林鄭月娥1月27日

▼1.29 年廿七太子花墟擠滿買年花市民▼



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昨日總覽：疫情．1.29｜增86本地確診 慈正邨正暉樓污水樣本陽性 居民強檢

封區｜映灣園4期聽濤軒第16座晚上8時圍封檢測 涉數宗初步陽性

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強制檢測｜40處上榜 包括新城市廣場麥當勞、遠東金融中心香港地

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▼1.29 年廿七市民趕到太子花墟買年花▼



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▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼



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▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼

