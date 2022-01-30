疫情．最新｜大窩口邨2廈圍封強檢　確診再破百　源頭不明遍各區

全港各區繼續爆疫，昨（29日）新增120宗確診個案，本地個案佔86宗，其中11宗屬源頭不明本地感染，患者居於全港各區。



葵涌邨所有確診及檢測初步陽性個案，至今累計已達416宗，新增20宗，共210個單位受影響。疫情更在學校持續蔓延，將軍澳道教圓玄學院第三中學今日再多4名涉及不同班級學生染疫。大窩口邨亦再有大廈出現多宗初步確診，昨晚富華樓及富榮樓要圍封檢測。映灣園4期聽濤軒第16座亦出現數宗初步陽性個案，今日初步確診有約80宗。



▼1.29 大窩口邨富榮樓和富華樓圍封檢測▼



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▼1月29日確診者居住大廈▼



慈正邨正暉樓污水樣本呈陽性 疑有隱性新冠肺炎患者 居民須強檢

【01:30】政府公布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日加強採集污水樣本進行病毒檢測，發現於慈正邨正暉樓檢測到陽性結果，顯示該處所可能有隱性患者存在。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》第599J章發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處慈正邨正暉樓的人士接受檢測。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種疫苗人士亦必須接受上述強制檢測；同時密切留意身體狀況，即使只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

政府指慈正邨正暉樓污水樣本驗出陽性，要求居民進行檢測 （資料圖片）

全港倉鼠寵物店今可復業 Little Boss於銅鑼灣等5分店須繼續停業

【00:45】早前全港所有曾售賣倉鼠的寵物店，因出現倉鼠染疫，疑現鼠傳人個案，再擔心現交叉感染令新變種病毒出現，須撲殺逾2,000隻倉鼠，以及所有售賣倉鼠的寵物店需要暫停營業。



漁護署昨晚（29日）公佈，全港大部分可售賣倉鼠的寵物店今（30日）起可恢復營業。漁護署續稱，已對所有相關寵物店內除倉鼠以外的動物，包括兔及龍貓等抽取1134個樣本及1124個環境樣本測試，所有動物樣本的檢測結果均確定為陰性。至於早前涉Delta病毒的Little Boss集團，旗下5間分店則仍需接受調查。

▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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新冦肺炎｜調查：68%受訪者支持動態清零 比贊成與病毒共存多2倍

【00:35】本港新冠肺炎第五波疫情未遏止，連續七日單日新增逾百宗確診個案，而本港也是全球少數地區維持「動態清零」政策的地方。近日有不少人討論動態清零抑或與病毒共存，紫荊研究院的調查顯示，67.9%受訪者贊同動態清零，而認同與病毒共存只有23.8%，相差約1.85倍。有四分三受訪者認為政府應強制符合條件暫者接種疫苗，應請求中央政府支持實施全民檢測也獲約六成人持。

確診大廈｜將軍澳失守 尚德邨尚禮樓涉無源頭個案 麗港城亦上榜

【00:29】本港連日來確診宗數破百，多區都出現感染個案。今日新增86宗本港個案，葵涌邨疫情未停，單日多18宗個案，大窩口邨亦再有多一座出現初步確診個案，富榮樓於今日晚上圍封強檢。大窩口邨累計有8座大廈確診。

除大窩口外，變種病毒亦令將軍澳失守，尚德邨尚禮樓榜上有名，是第五波以來首現位於將軍澳的確診大廈，並涉無源頭個案；另外，藍田大型藍籌屋苑麗港城13座亦現源頭不明個案。

今日亦新增23幢住宅大樓上榜，土瓜灣4幢有確診患者居住的大廈均為新上榜，其中有兩幢更涉源頭不明個案。

尚德邨尚禮樓（右邊大廈）現源頭不明個案，為第五波疫情以來首次上榜。（資料圖片）

黃大仙疫苗接種站派福袋 內藏過期維他奶 局方：涉40多人明可換

【00:01】部份疫苗中心為了鼓勵到來接種人士，會向期派發「福袋」，《香港01》記者接獲通知，周五（28日）於黃大仙廟宇廣場昨天錯誤派發了一款載有過期維他奶的福袋，已領取該福袋的涉最少數十名市民。



公務員事務局昨日（29日）回覆表示，今天早上得悉黃大仙廟宇廣場的流動疫苗接種站昨天錯誤派發了一款內含過期飲品的福袋，40多人領取相關福袋。當局指，有關市民可於今天（30日）上午10時至下午5時，前往黃大仙廟宇廣埸的流動疫苗接種站更換新的福袋。

接種站派發的維他奶已過期數天，包裝「此日期前最佳」的日期為今年1月11日。（讀者提供）

特首林鄭月娥1月27日

▼1.29 年廿七太子花墟擠滿買年花市民▼



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昨日總覽：疫情．1.29｜增86本地確診 慈正邨正暉樓污水樣本陽性 居民強檢

封區｜映灣園4期聽濤軒第16座晚上8時圍封檢測 涉數宗初步陽性

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強制檢測｜40處上榜 包括新城市廣場麥當勞、遠東金融中心香港地

確診大廈｜大窩口邨再增疫廈 紅磡隆基大廈女患者曾訪君臨天下

▼1.29 年廿七市民趕到太子花墟買年花▼



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▼1.28 葵涌邨逸葵樓禁足隔離一周後解封▼



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▼1.28 黃大仙睦鄰街遊樂場檢測點大排長龍▼



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▼1.28 將軍澳圓玄學院第三中學10名師生確診▼

