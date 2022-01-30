新冦肺炎｜調查：68%受訪者支持動態清零　比贊成與病毒共存多2倍

本港新冠肺炎第五波疫情未遏止，連續七日單日新增逾百宗確診個案，而本港也是全球少數地區維持「動態清零」政策的地方。近日有不少人討論動態清零抑或與病毒共存，紫荊研究院的調查顯示，67.9%受訪者贊同動態清零，而認同與病毒共存只有23.8%，相差約1.85倍。有四分三受訪者認為政府應強制符合條件暫者接種疫苗，應請求中央政府支持實施全民檢測也獲約六成人持。



▼1.29 大窩口邨富榮樓和富華樓圍封檢測▼



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紫荊研究院：調查反映主流民意堅持「動態清零」

在爆疫的葵涌邨，有約半數確診居民已接種疫苗，餘下半數則未有，而目前12歲或以上居民有79.2%已打至少一劑疫苗。紫荊研究院在近5日以電話隨機抽樣訪問1,063名市民，67.9%受訪者認為動態清零符合香港社會整體利益；至於認為應學外國實施與病毒共存模式，則有23.8%受訪者支持。

因此支持動態清零比認同與病毒共存的受訪者，多出1.85倍。研究院認為調查反映主流民意是香港必須毫不動搖地堅持「動態清零」策略，「絕不能採取西方某些國家自暴自棄的放任策略」，進行「躺平」式抗疫。

75%贊同強制打疫苗 61%倡再全民檢測

近六成受訪者認為現時防疫措施和檢疫安排，不足以快速有效控制第五波疫情，比認為足夠多約一倍。研究院指從這波疫情的爆發過程，以及政府部門在葵涌邨等的檢疫安排，無論是在「外防輸入」、切斷病毒源頭等，政府仍有不少地方做得並不理想。

▼1.28 馬頭圍隆基大樓圍封檢測▼



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至於如何加強控制疫情，74.8%受訪者贊成強制所有符合條件人士接種疫苗；69.2%則認為應進一步收緊高風險地區人員入境限制；61.3%受訪者促政府請求中央政府支持實施全民檢測；58.5%則認為要加強安心出行的追蹤功能。

研究院表示，要走出目前疫情，政府必須認真汲取經驗教訓，以更強有力的防疫手段，更貼地有溫度的支援措施。