疫情．最新｜消息：葵涌邨今增5宗個案、葵馥苑添1宗

本港新冠肺炎疫情嚴峻，連續七日單日確診個案破百兼創出兩年來單日新高，昨日（30日）年廿八終回落至100宗以下，確診81宗，累計增至14,112宗（包括7宗復陽個案）。昨初步確診有70多宗。



數字回落並不代表疫情好轉，昨日源頭不明個案達到15宗，為第五波疫情以來單日新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出傳播鏈愈來愈模糊，難確切知道實質傳播，病毒或已在社區蔓延。



▼1月30日確診者居住大廈▼



▼點擊睇4個污水樣本呈陽性範圍▼



1月30日15宗無源頭個案

【10:57】消息指，葵涌邨今新增5宗個案，包括逸葵樓有2宗，隔鄰紀律部隊宿舍葵馥苑亦多1宗。

【09:30】康樂及文化事務署今日（31日）表示，一名於葵涌運動場工作的外判清潔工人確診。葵涌運動場自1月7日起已暫停開放。該名外判清潔工最近一次上班日期為1月29日。康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒葵涌運動場。

禁堂食｜餐飲業料禁6周 大型中式食肆每間失600至800萬元生意

【09:26】食肆禁晚市堂食措施仍然生效，錯失農曆新年檔期，政府亦將於2月24日起推行「疫苗通行證」，涵蓋食肆在內的所有室內場所。香港餐務管理協會主席梁振華今日（31日）在港台節目《千禧年代》表示，今年盤菜生意較預期理想，但形容只是杯水車薪，直言農曆新年是中式食肆傳統旺季，以一間超過一萬呎的餐廳為例，每禁晚市堂食14日，損失超過200萬元生意額，禁六星期則損失600至800萬元生意額。

封區檢測｜葵涌石籬二邨石華樓完成強檢 發現1宗初步陽性個案

【07:18】本港爆發第五波疫情，多區相繼出現確診個案。政府昨晚先後圍封土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號，以及葵涌石籬二邨石華樓。當局今早宣布，土瓜灣燕安街18號、20號及駿發街17、19號無發現確診個案。葵涌石籬二邨石華樓方面，則發現1宗初步陽性檢測個案。

疫情總覽｜兩場聚餐一場葬禮逾20人確診 過年拜年恐再釀爆發

【07:00】第五波新冠肺炎疫情嚴峻打破過去四波多項紀錄，每日確診宗數仍高企，料今日（31日）年廿九大除夕確診逾70宗，與昨日相若，已較之前連續七日逾百宗有改善。明(2月1日)起一連三日為農曆新年假期，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會多次呼籲市民避免跨家庭聚會，並指近兩場家庭聚餐，各12至13人，九成人確診；另有一場葬禮，至少有2人染疫。

▼1月30強制檢測公告名單▼



強制檢測｜37處上榜 葵涌佔13成重災 百份百餐廳、稻香茶居強檢

【01:34】本本港昨日（30日）新增81宗新冠肺炎確診個案。食物及衞生局今日（31日）凌晨就強制檢測公告刊憲，將有37個地方納入強制檢測公告。其中36個地方牽涉兩宗本地個案、六宗與早前個案有關的個案，以及九宗初步陽性檢測個案，另外一個地方則因應在葵涌採集到檢測呈陽性的污水樣本被納入強制檢測公告。

公告涉及9間食肆、3間學校、3間診所、14幢住宅，以及其他多個地點。

公告提及的37個地點中，佔13個的葵涌是重災區，另外馬鞍山、灣仔、大埔亦各佔3個。

▼1月31日強制檢測名單▼



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林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

▼1.30 葵涌石籬二邨石華樓圍封檢測▼



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▼1.30 土瓜灣「十三街」燕安街及駿發街部分樓宇圍封檢測▼



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▼1.30 青衣宏福花園2座26至32樓D及E室居民撒離檢疫▼



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昨日總覽：冠肺炎．1.30｜源頭不明個案創單日新高 4區域隱形患者播毒

疫情｜增15宗源頭不明創第五波新高 張竹君：傳播鏈開始模糊

疫情｜兩家庭聚會引發逾20人確診 張竹君冀市民新年減少聚會

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確診大廈｜日出康城MALIBU突現無源頭個案 上水豪宅邁爾豪園上榜

馬鞍山、大埔、大圍、油麻地大範圍污水呈陽性 匿藏隱形患者

封區｜土瓜灣燕安街及駿發街有確診 石籬二邨石華樓污水呈陽性

青衣宏福花園、油麗邨、石蔭東邨3幢樓宇爆垂直傳播 30戶撤離

社署財務科職員及署理高級稅務主任初步確診 灣仔兩辦事處須關閉

海關高級關員初步確診 居葵涌邨葵馥苑 於深圳灣口岸工作

葵涌邨11日約400人確診 今無增新確診單位 張竹君：仍有風險

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強制檢測｜38處上榜柴灣重災 哥連臣角火葬場第一城譚仔三哥強檢

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▼1.29 年廿七太子花墟擠滿買年花市民▼



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▼1.30 寵物店重開空空如也▼



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▼1.30 喇嘛為死於「殺鼠令」倉鼠及小動物誦經超渡▼

