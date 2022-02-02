今日是年初二，先祝大家在虎年身體健康，疫情快退，早日與親人「重聚」。

中國人的傳統，誰也不想新正頭在醫院過年，甚至連踏進醫院一步也耍手擰頭。疫情前，病人會在過年時申請探親假，好好回家與親人團聚。無奈地，今年我們繼續要在疫情下度過，而在第五波疫情下，我們不建議病人申請探親假，醫院也暫停特別探訪安排直至另行公布，恩恤探訪安排則繼續因應病人情況及病房的實際運作情況作個別安排。

撰文：醫院管理局總護理行政經理潘恩榮



結果，病人要在醫院過年，既不能回家，又不能被人探訪，病人失落的心情可想而知。今年是虎年，「虎」與「苦」讀音相似，醫護當然想病人在虎年之始過得開心、快樂，而非苦著過虎年，所以有不少醫護花小心思，為病人帶來一個溫暖的新年。

例如香港佛教醫院的機械人添仔在年初一、二向病友拜年，一邊巡病房一邊播放祝福說話，祝各位老友記來年最緊要身體健康，龍馬精神。同事又準備了「福袋」派發給病友，內裡有小掛金勾、小夜燈和紙巾等，非常實用。靈實醫院的營養師就特別為院友準備應節的賀年食物，如年三十晚的「老少平安」和「海螺瑤柱雞湯」，年初二的開年飯則有「西蘭花帶子蝦球」、「叉燒醬豬肉糊」和水果蜜柑，希望病人在院內也能做節。

香港佛教醫院機械人添仔，一邊巡房一邊播放賀年歌曲，祝病人在來年身體健康。

另外，有醫院會安排病人寫揮春過節、有兒科醫生為博病人一笑，以巧手扭出得意汽球，送上祝福、也有義工幫忙用利是封摺出得意燈籠，或繪畫禪繞畫掛飾，佈置病房，總之希望病人在醫院任何角落，都能感受節日溫暖，「虎」中一點甜。

誠然，醫護的心底裡同樣希望可盡快恢復探訪安排，令病人有機會在床畔見見親人，安安心。正如去年四月時，公立醫院分階段開放探訪，雖未能回復疫情前情況，但已令病人重拾笑容。在該次重開探訪安排中，我見到前線同事不畏困難，一邊考量防疫安排，一邊細想如何有序地讓病人家屬進入病房，和致電病人家屬解釋細節，在面對繁重病房工作壓力同時，仍然努力做好探訪安排，我衷心感謝他們以病人福祉為先，多行幾步也願意。

東區尤德夫人那打素醫院兒童及青少年科副顧問醫生陳諾文，以巧手扭出各款精美賀年氣球，為留院病童感受到佳節氣氛。

在這個非常時期，醫護的小心意，是無價的。藥物，可以治療病人的身體；家人的愛，暫且由醫護的關顧來代勞吧！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

