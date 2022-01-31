17歲男生被截查揭涉藏片刀及摺刀　官稱附近無衝突事件　裁罪脫

17歲男生疑於去年7月在荃灣梨木樹邨內遭警員截查時，被搜出1把卡片刀及1摺刀，他早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，屈麗雯裁判官今（31日）在西九龍法院裁決指，雖然被告將兩把刀帶在身上的行為可疑，但兩刀案發時均藏在斜孭袋中，被告被截停時亦在歸家途中，附近沒有衝突事件，且警方未能在其身上或家中搜出任何與反修例相關的物件，終裁定其罪脫。



姓劉17歲被告，被控於2021年7月23日在荃灣梨木樹（二）邨松樹樓地下的公眾地方，管有攻擊性武器，即1把摺刀及1把小刀。

辯稱爆谷店工作要用刀

屈官裁決時指，涉案卡片刀及摺刀在本質上非攻擊性武器，被告則聲稱該兩把刀是在爆谷店上班時用以鎅開貨物，惟他未能解釋為何當天不用上班仍將兩把刀帶在身上，行為實屬可疑。但該兩把刀當時均收藏於斜孭袋中，摺刀未有展開，小刀的包摺袋仍在一旁，故用以作攻擊性武器非唯一推斷。

家中未有反修例物件

另當日被告在住所附近被截停，沒有證據證明他有何意圖，附近沒有發生任何衝突，拘捕警員亦指被告表現合作。即使被告以往的確曾到法院旁聽支持「手足」，亦不代表旁聽就一定與衝突有關。加上，警方在被告身上及其家中均未有搜到其他與反修例有關的物件，終裁定其罪脫。

案件編號：WKCC2922/2021