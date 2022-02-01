疫情．最新｜大埔太湖山莊污水樣本呈陽性　傍晚圍封強檢

今日(1日)新增129宗確診個案，102宗屬本地個案，22宗無源頭，創第五波疫情新高，至今仍累積98宗個案未找到感染源頭。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時社區有好多個案，仍有不少未搵到源頭，相信愈多人做檢測，可能會更易搵到病例，多源頭不明，顯示相關區域可能有社區隱性傳播。

另外，今日初步確診有90多宗。



虎年｜車公廟300人等參拜 防疫靠孖罩 善信祈求：俾我去旅行

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▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼



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【18:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午6時起限制大埔大埔頭太湖山莊內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約9時完成此行動。

封區檢測｜太湖山莊污水樣本呈陽性 住客大年初一須圍封強檢

政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日下午十一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內。

2月1日 大埔太湖山莊封區檢測



疫情｜消息：醫管局周三起放寬患者出院條件 劉家獻：將適時公布

2月1日大年初一尖沙咀市況，疫情無減賀年氣氛：



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【17:07】消息指，醫院管理局明日會更改確診者出院條件，轉回以往3個呼吸道樣本CT33或以上就可出院的準則。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在今日疫情記者會上表示，醫管局一直與專家商討出院條件，會適時更新現有指引。現時疫情發現個案會越來越多，會就出院準則積極商討，如病人臨床情況適合會安排出院。CT值方面，有與港大合作，會送病人樣本去培植，去到某個CT值會培植不到病毒，資料會交不同專家，包括科學委員會，分析是否需要更新。

22宗未明源頭創第五波疫情新高 張竹君：檢測多咗更易搵到個案

【16:46】仁濟醫院一名骨科復康病房的行政助理因喉部不適及咳嗽，1月29日去私家醫院求診，深喉檢測呈陽性。這名員工在北大嶼山隔離治療，情況穩定。患者1月28日最後一日上班，在骨科復康病房做文書工作，不用接觸病人，工作時有使用合適防護裝備。追蹤後發現一名病人助理在1月26日曾與他一起用膳，病人服務助理被列為緊密接觸需要檢疫，檢測結果暫呈陰性。病房已消毒，醫院會密切監測。

疫情｜仁濟醫院骨科病房行政助理確診 曾共膳病人助理送檢疫

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【16:43】早前在機場工作個案14013及13945患者的病毒基因分析發現，與之前尼泊1月25日航班當時機上多名乘客確診的病毒基因分析一樣，有機會兩人是當時感染。 兩人會接觸到港人士或確診個案，一人負責清潔廁所，一人負責派樽，並需協助維持秩序。雖然二人都有著保護裝備，但當時同一班機有好多個案，有機會病毒量好高，除保護裝備時或者不小心，都有機會感染，但未知那一個步驟有問題。

另外，第五波疫情至今暫有98宗個案仍屬本地源頭不明。

彩雲邨續錄多宗Delta變種病毒 張竹君：由黃大仙蔓延九龍東趨勢

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日129宗確診個案，102宗本地，22宗無源頭：確診者居住地遍及全港各區，包括：西營盤毓明閣，在荔枝角返工、大坑東村東滿樓有2戶受影響，但不同座向樓層、土瓜灣燕安街28號、上鄉道中南大廈、紅磡時勝大廈、蕪湖街裕新大廈、麗翠苑麗瑭閣3座等。

疫情｜Omicron、Delta夾擊 高拔陞：農曆年後海嘯式爆發隨時發生

【13:49】踏入虎年，長假期活動隨時令疫情加劇，醫院管理局行政總裁高拔陞今日(1日)在網誌表示，過去幾星期，在Omicron和Delta兩隻變異病毒株夾擊下，每天近100宗新增確診個案，不少來自不明源頭的傳播鏈，新年後出現大型爆發的機會已達危險水平，形容海嘯式的爆發可以隨時發生。他呼籲市民在農曆新年期間盡量留在家中，並減少跨家庭聚會。

▼2月1日 年初一市民到黃大仙檢測站檢測▼



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虎年｜善信無懼寒風上環文武廟祈福 內地生疫下滯港求搵份好工

【12:31】本港疫情持續，雖然不少廟宇因應疫情採特別人流管制甚至閉廟，但虎年大年初一（1日）的上環文武廟早上人頭湧湧，香火鼎盛，不少善信無懼嚴寒排隊等入廟祈福，不少人希望疫情盡快完結，並籲港人齊心合力：「一人做多一分力就得㗎喇。」

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【12:21】消息指，葵涌邨今日新增8宗個案，逸葵樓及映葵樓佔較多，秋葵樓、曉葵樓及芷葵樓亦有人染疫。

【10:14】懲教署今日（1日）表示，該署昨晚接獲衞生防護中心通知，一名市民於1月24日曾到訪荔枝角收押所探訪在囚人士，其後確診2019冠狀病毒病。荔枝角收押所探訪室設施今日會停止運作以進行徹底清潔和消毒。署方並會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。

▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼



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賀歲片錯失新年黃金檔期 田啟文：對創作者及投資者是重大打擊

【09:15】受第五波疫情衝擊，社交距離措施再次收緊，戲院關閉令賀歲片無法上映。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，戲院成為疫情下的「陪葬品」，港產賀歲片錯失新年黃金檔期，形容對創作者及投資者是一個重大打擊，促請政府「客觀啲、科學啲去睇，唔係一刀切將全部表列處所停晒」。

外傭檢疫單位不足 外傭中介：「炒黃牛」、熔斷機制夾擊感折磨

【09:15】勞工及福利局局長羅致光早前形容外傭荒問題未見曙光，同時面對外傭檢疫單位供不應求問題。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭表示，香港僱主及中介公司面對檢疫酒店房間被「炒黃牛」及熔斷機制夾擊，在本地的外傭月薪索價最高1萬元，令基層僱主請人更難，冀新一年供應問題可緩和。

柳俊江確診感染Omicron IG發文︰只是你先還是我先的問題

【05:41】前新聞主播柳俊江周二(1日)凌晨在Instagram發文，指自己確診感染Omicron，其女友亦同告染疫。據柳俊江文中提及，他於27日發病，28日晚上收到「初步陽性」通知，到30日晚上被送到隔離治療中心。

【01:25】食物及衞生局今日（1日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應11宗本地個案、18宗與早前個案有關的個案、兩宗初步陽性檢測個案，以及在九龍城和旺角採集到檢測呈陽性的污水樣本，有43個指明地方被納入強制檢測公告。

▼2月1日強制檢測名單▼



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▼1月31日九龍城街市市民買雞買海鮮做團年飯▼



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▼1月31日旺角倫敦大酒樓有食客中午吃團年飯▼



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林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

▼1月31日 確診大廈名單▼



▼1月31日 確診患者資料▼



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除夕夜市民趕往旺角花墟買年花



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彩雲邨明麗樓



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昨日疫情報道一覽：

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虎年｜推千元盆菜彌補損失 憂染疫累停業 酒樓經理：髮都唔敢剪

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