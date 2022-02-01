疫情．最新｜昨初確診達95宗　當局增設3檢疫酒店添1000單位

昨日(31日)新增92宗個案，13宗為本地無源頭個案，包括三跑工程再爆疫，去年曾有工人確診的合約3033爆疫，患者住葵涌石籬二邨石華樓，屬三跑德鑄工程公司員工，做消防供水系統，有20多人一起工作及共用休息室需要隔離檢疫，其他公司工作人士都要接受強檢，另有兩位確診及一初陽個案，都在同一地方工作。而昨日初步確診個案則有95宗。

另外，政府昨晚宣布，在2月1日至4月30日期間，將為密切接觸者增設三間檢疫酒店，包括香港旺角帝盛酒店、華麗都會酒店及香港荃灣帝盛酒店，將會額外提供合共約1,000個單位，



【01:25】食物及衞生局今日（1日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應11宗本地個案、18宗與早前個案有關的個案、兩宗初步陽性檢測個案，以及在九龍城和旺角採集到檢測呈陽性的污水樣本，有43個指明地方被納入強制檢測公告。

▼2月1日強制檢測名單▼



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▼1月31日九龍城街市市民買雞買海鮮做團年飯▼



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▼1月31日旺角倫敦大酒樓有食客中午吃團年飯▼



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林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

▼1月31日 確診大廈名單▼



▼1月31日 確診患者資料▼



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除夕夜市民趕往旺角花墟買年花



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彩雲邨明麗樓



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昨日疫情報道一覽：

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